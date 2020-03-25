Cách chuyên gia điều trị mụn ẩn 'thần tốc' giúp da trắng hồng, láng mịn trở lại, phụ nữ học ngay kẻo lỡ

Chăm sóc da 25/03/2020 05:30

Byrdie đã trao đổi với nhiều chuyên gia và tìm ra được cách trị mụn ẩn hiệu quả và nhanh chóng giúp phụ nữ lấy lại làn da mịn màng, không tì vết.

Sự khác biệt giữa mụn ẩn và mụn trứng cá là mụn nang hình thành dưới bề mặt da và tạo ra các nốt sần. Có nhiều cách trị mụn ẩn hiệu quả khác nhau, nhưng để an toàn hơn, hãy tham khảo ý kiến từ chuyên gia. 

Tẩy tế bào chết đúng cách

Dầu nhờn, bụi bẩn tích tụ lâu ngày trong lỗ chân lông là nguyên nhân chính khiến mụn ẩn xuất hiện. Chính vì vậy, một trong những phương pháp điều trị hiệu quả là thường xuyên tẩy tế bào chết để làm thông thoáng lỗ chân lông.  

Bạn có thể sử dụng các sản phẩm tẩy tế bào chết chứa axit tinh chế, hạn chế các loại chứa hạt để tránh gây tổn thương trên da.

Đặc biệt, axit salicylic là một lựa chọn tuyệt vời vì có khả năng làm sạch sâu lỗ chân lông.

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Để trị mụn ẩn hiệu quả, đầu tiên, bạn cần phải tẩy tế bào chết thường xuyên - Ảnh: Internet

Thay đổi chế độ ăn uống 

Nếu muốn tình trạng mụn ẩn không trở nên nặng hơn, các chuyên gia khuyên bạn nên điều chỉnh chế độ ăn uống. Đặc biệt là hãy thử áp dụng chế độ ăn chống viêm giàu chất béo lành mạnh và rau xanh tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó, tránh xa sữa và thực phẩm chế biến sẵn.

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Ăn uống lành mạnh hơn sẽ giúp điều trị mụn ẩn từ bên trong, cải thiện làn da nhanh chóng - Ảnh: Internet

Không được nặn, tìm kiếm một loại kem thích hợp

Các loại kem và gel bôi ngoài da có tác dụng kháng khuẩn và tẩy tế bào chết là những gì bạn cần sử dụng mỗi ngày để sớm tiêu diệt vi khuẩn, quét sạch các nốt mụn ẩn. 

Ngoài ra, bạn tuyệt đối không được bóp, nặn các nốt mụn ẩn vì rất nguy hiểm. Khi làm theo cách này, nhân mụn sẽ bị vỡ bên trong da gây viêm nhiễm khiến vấn đề trở nên trầm trọng hơn. 

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Điều trị mụn ẩn cần sự kiên trì - Ảnh: Internet

Để điều trị mụn ẩn, bạn cần phải kiên trì vì vấn đề về da này rất cứng đầu. Ngoài ra, mỗi tuần một lần, hãy xông hơi da mặt với tinh dầu tự nhiên. Phương pháp này sẽ giải phóng cặn bã, làm sạch lỗ chân lông hiệu quả hơn.

Trên đây là các cách trị mụn ẩn tại nhà từ chuyên gia mà bạn nên "bỏ túi" để sớm lấy lại làn da mịn màng, không tì vết. 

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