Học theo idol xứ Hàn đắp 5 miếng mặt nạ dưỡng da mỗi ngày, cô gái trẻ bị nổi mụn chi chít vì mắc phải sai lầm này

Chăm sóc da 23/03/2020 12:32

Không ít các cô gái đã mắc phải sai lầm khi đắp mặt nạ vì học theo cách dưỡng da của thần tượng xứ Hàn không đúng cách khiến da sần sùi, kém sắc.

Mặt nạ là một trong những công cụ giúp các cô nàng xứ Hàn sở hữu làn da tươi trẻ, căng bóng. Tuy nhiên, do nhiều yếu tố khác nhau nên chúng ta phải tìm hiểu kỹ càng các loại mặt nạ và cách sử dụng. Trường hợp của cô gái dưới đây vì hâm mộ thần tượng của mình mà mắc phải sai lầm khi đắp mặt nạ dẫn đến mụn nổi đầy mặt.

Không làm sạch mặt trước khi đắp mặt nạ

Mặt nạ tổng hợp rất nhiều các dưỡng chất, việc làm sạch mặt là điều bắt buộc để hấp thụ dưỡng chất vào sâu trong da, tuy nhiên nhiều người lại thờ ơ hoặc bỏ qua bước quan trọng này.

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Trước khi đắp mặt nạ phải rửa mặt sạch sẽ - Ảnh: Internet

Khi làn da không được làm sạch đồng nghĩa với việc bụi bẩn vẫn còn bám trên bề mặt da hoặc dưới lớp biểu bì da. Các chất bẩn này sẽ cản trở quá trình hấp thụ dưỡng chất vào da, thậm chí gây tác dụng ngược trở lại khiến da bị nổi mụn, dị ứng.

Không tìm hiểu mặt nạ phù hợp với da mặt

Cơ địa da của mỗi người là khác nhau, tùy thuộc vào đặc tính của làn da nên tìm hiểu và lựa chọn những loại mặt nạ phù hợp, chỉ như vậy mặt nạ bạn lựa chọn mới phát huy được hết tác dụng đối với làn da.

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Da bị nổi mụn khi đắp mặt nạ không phù hợp - Ảnh minh họa: Internet

Việc không tìm hiểu kỹ càng về da của mình sẽ khiến bạn mắc sai lầm khi lựa chọn loại mặt nạ để đắp.

Ví dụ: Da dầu mà bổ sung thêm nhiều chất dưỡng ẩm sẽ khiến da bị nhờn rít và nổi mụn, da nhạy cảm mà bổ sung nhiều dưỡng chất tổng hợp sẽ khiến làn da bị kích ứng…

Sự khác nhau về khí hậu

Nguyên nhân cuối cùng dẫn đến việc mắc sai lầm khi đắp mặt nạ chính là sự khác nhau về địa lý khí hậu. Ở đất nước Hàn Quốc người ta có thể đắp một ngày 4 – 5 miếng mặt nạ vì khí hậu xứ Hàn quanh năm lạnh, nhiệt độ có thể xuống âm độ, làn da cần phải được cấp ẩm nhiều.

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Nên lựa chọn mặt nạ phù hợp với khí hậu - Ảnh: Internet

Ở Việt Nam khí hậu thiên về nhiệt đới gió mùa, mùa nóng nhiều hơn mùa lạnh, nếu cấp ẩm cho da quá nhiều trong ngày sẽ khiến làn da tiết dầu nhiều, gây nhờn rít bết dính và nổi mụn nhanh.

Tóm lại, việc đắp mặt nạ là điều cần thiết để cung cấp dưỡng chất nuôi dưỡng làn da căng khỏe, mịn màng. Tuy nhiên, chúng ta đừng nên mù quáng học tập cách chăm sóc da của người nổi tiếng mà áp dụng sai cách. Trước hết hãy tìm hiểu kỹ càng, từ đó chọn lựa những loại mặt nạ và cách chăm sóc da phù hợp với cơ địa da của mình, chỉ như vậy da bạn mới có thể đẹp lên mỗi ngày.

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