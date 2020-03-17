Hướng dẫn cách trị mụn bằng trứng gà hiệu quả ngay từ lần đầu áp dụng

Từ Đông y đến Tây y chúng ta có thể thấy có rất nhiều phương pháp trị mụn, trong số đó có một phương pháp dân gian được nhiều người đề cập đến đó là trị mụn bằng trứng gà. Đây được xem là cách thức vừa tiết kiệm, dễ thực hiện lại mang đến hiệu quả cao, không sợ hóa chất độc hại xâm nhập vào cơ thể.

Các loại viêm nang lông như mụn bọc, mụn đầu đen, mụn trứng cá, mụn ẩn… luôn là nỗi ám ảnh của nhiều người ở nhiều độ tuổi khác nhau. Bên cạnh đó, khí hậu nóng ẩm của Việt Nam cũng ảnh hưởng không nhỏ đến làn da khiến tình trạng mụn ngày càng trẻ hóa và khó chữa trị hơn.

So với lòng đỏ trứng gà, lòng trắng trứng được sử dụng nhiều hơn cả, trong lòng trắng trứng gà có chứa hàm lượng protein, collagen, vitamin A và B giúp dưỡng trắng và làm chậm quá trình lão hóa da tốt hơn lòng đỏ.

Trong trứng gà chứa rất nhiều các vitamin cùng Lysozyme – một loại enzyme có khả năng tiêu diệt vi khuẩn, và làm sạch sâu những bụi bẩn cùng bã nhờn tích tụ dưới da nên trứng gà không chỉ là một thực phẩm bổ dưỡng, mà còn có khả năng trị mụn rất tốt.

Tuy nhiên, để đạt được hiệu quả trị mụn cao và giúp da thêm sáng khỏe thì chúng ta cần kết hợp trứng gà cùng các nguyên liệu khác như: mật ong, chanh, cam,... để mang lại kết quả tốt nhất cho làn da.

2. Các loại mặt nạ giúp trị mụn ẩn, mụn đầu đen bằng trứng gà

Có nhiều cách trị mụn ẩn, mụn đầu đen bằng trứng gà được nhiều người đồng ý rằng chúng mang lại hiệu quả cao khi áp dụng ngay từ lần đầu tiên.

+ Mặt nạ trứng gà kết hợp mật ong

Mật ong và trứng gà là hai nguyên liệu quen thuộc và dễ tìm. Kể cả mật ong lẫn trứng gà đều chứa hàm lượng vitamin, các chất kháng khuẩn dồi dào, chống viêm cực kỳ tốt. Do đó, đây là cách trị mụn ẩn, mụn đầu đen bằng trứng gà cực kỳ hiệu quả.

Kể cả mật ong lẫn trứng gà đều chứa hàm lượng vitamin, các chất kháng khuẩn dồi dào, chống viêm cực kỳ tốt

Nguyên liệu:

- 03 thìa mật ong nguyên chất

- 01 quả trứng gà

Các bước thực hiện:

Mặt nạ trứng gà kết hợp mật ong trị mụn ẩn, mụn đầu đen cực kỳ hiệu quả

- Tách lấy lòng trắng trứng gà, khuấy đều lên rồi trộn với mật ong.

- Thoa lên da mặt, tập trung vào vùng da mụn.

- Sau 15-20 phút thì rửa lại với nước.

+ Mặt nạ trứng gà kết hợp chanh tươi

Giàu vitamin C cùng thành phần chứa axit nhẹ, chanh tươi được khá nhiều người tin tưởng lựa chọn để trị mụn. Chanh giúp loại bỏ vi khuẩn, bụi bẩn, độc tố gây ra mụn khỏi lỗ chân lông, Lỗ chân lông trở nên sạch sẽ, thông thoáng, từ đó tiêu diệt những đốm mụn cám đáng ghét.

Kiên trì đắp mặt nạ trứng gà trị mụn đầu đen, mụn cám, làn da bạn sẽ trở nên mịn màng, trắng sáng nhanh chóng chỉ sau vài lần áp dụng. Ngoài khả năng trị mụn, mặt nạ trứng gà và chanh còn giúp làm mờ các vết thâm sau mụn hiệu quả.

Đắp mặt nạ trứng gà và chanh giúp trị mụn đầu đen, mụn cám

Nguyên liệu:

- 01 quả trứng gà

- ½ quả chanh tươi

Cách thực hiện:

- Tương tự với cách trị mụn bằng trứng gà và mật ong ở trên, bạn cũng tách lấy lòng trắng trứng gà.

- Đánh sủi bọt trắng lên rồi trộn đều với nước cốt chanh.

- Rửa mặt sạch sẽ rồi thoa đều lên da mặt, kết hợp massage nhẹ nhàng để dưỡng chất thấm sâu xuống da.

+ Mặt nạ trứng gà kết hợp yến mạch

Lỗ chân lông bị bít tắc do các tế bào chất, bụi bẩn cùng việc chăm sóc da kém là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng mụn kéo dài. Yến mạch là loại nguyên liệu giúp tẩy tế bào chết hiệu quả, loại bỏ vi khuẩn, bụi bẩn,ngăn chặn sự hình thành của mụn.

Với cách trị mụn tận gốc bằng việc kết hợp trứng gà và yến mạch, bạn sẽ không còn lo lắng mụn quay trở lại nữa.

Nguyên liệu:

Với cách trị mụn tận gốc bằng việc kết hợp trứng gà và yến mạch, bạn sẽ không còn lo lắng mụn quay trở lại nữa

- 03 thìa bột yến mạch

- 01 lòng trắng trứng gà

Cách thực hiện:

- Bạn trộn đều hai nguyên liệu đã chuẩn bị trên lại với nhau.

- Khuấy đều tay, đến khi hỗn hợp trở nên sền sệt, sánh mịn thì dừng lại.

- Đắp lên da mặt sau khi đã vệ sinh da sạch sẽ.

- Sau 15 phút thì rửa lại với nước mát để làm se khít lỗ chân lông.

+ Mặt nạ trứng gà kết hợp nghệ

Nghệ là nguyên liệu làm đẹp không còn xa lạ với nhiều người Châu Á. Nghệ xuất hiện rất nhiều trong các công thức làm đẹp cũng như các loại mỹ phẩm nhờ khả năng trị mụn, tiêu diệt vi khuẩn gây mụn. Khi kết hợp với trứng gà sẽ tạo thành loại mặt nạ trị mụn, mờ thâm, sáng da rất an toàn.

Nghệ kết hợp với trứng gà sẽ tạo thành loại mặt nạ trị mụn, mờ thâm, sáng da rất an toàn

Nguyên liệu:

- 01 lòng trắng trứng gà

- 03 thìa tinh bột nghệ

Cách thực hiện:

- Trộn đều lòng trắng trứng gà với bột nghệ nguyên chất.

- Rửa mặt sạch với nước và sữa rửa mặt để loại bỏ vi khuẩn.

- Đắp hỗn hợp lên da mặt một lớp vừa phải và giữ nguyên trong 15 phút.

- Áp dụng cách trị mụn bằng trứng gà mỗi tuần 2 lần để đạt hiệu quả như mong muốn.

+ Mặt nạ trứng gà kết hợp sữa chua

Cách trị mụn bằng mặt nạ trứng gà kết hợp sữa chua được rất nhiều người áp dụng và đã thành công.

Sữa chua không chỉ có tác dụng tẩy sạch được mụn cám, mà còn có thể tẩy luôn cả tế bào chết, làm mềm và dưỡng trắng da bởi các enzym, acid latid, vitamin B1, B2, B12… Làn da sẽ trở nên mịn màng và trắng sáng chỉ sau 2 tuần áp dụng liên tiếp công thức này.

Làn da sẽ trở nên mịn màng và trắng sáng chỉ sau 2 tuần áp dụng liên tiếp công thức mặt nạ trứng gà kết hợp sữa chua

Nguyên liệu:

- 01 lòng trắng trứng gà

- 04 thìa sữa chua không đường

Cách thực hiện:

- Đánh đều lòng trắng trứng rồi cho sữa chua không đường vào.

- Rửa mặt thật sạch với nước ấm cho lỗ chân lông giãn nở, đồng thời giúp loại bỏ vi khuẩn, bụi bẩn.

- Thoa hỗn hợp lên da mặt để các dưỡng chất thẩm thấu sâu xuống từng lớp da.

- Lặp lại 2 lần/ tuần để đạt hiệu quả tốt nhất.

+ Mặt nạ kết hợp trứng gà và đậu đỏ

Bột đậu đỏ đã trở thành nguyên liệu trị mụn, làm trắng da đang được ưa chuộng nhất hiện nay. Trong bột đậu đỏ có chứa rất nhiều các dưỡng chất tốt cho da như vitamin B hay vitamin E, các chất chống oxy hóa.

Sử dụng đậu đỏ để chăm sóc da thường xuyên không chỉ giúp trị mụn, đào thải độc tố mà còn nuôi dưỡng làn da trẻ, đẩy lùi thời gian lão hóa.

Mặt nạ kết hợp trứng gà và đậu đỏ không chỉ giúp trị mụn, đào thải độc tố mà còn nuôi dưỡng làn da trẻ, đẩy lùi thời gian lão hóa

Nguyên liệu:

+ 03 thìa bột đậu đỏ

+ 01 lòng trắng trứng gà

Cách thực hiện:

+ Nếu bạn sở hữu làn da dầu thì sử dụng lòng trắng trứng sẽ đạt hiệu quả tốt, còn da khô thì nên dùng lòng đỏ trứng gà.

+ Khuấy đều các nguyên liệu trứng gà và bột đậu đỏ lại với nhau theo tỷ lệ vừa đủ để thu về hỗn hợp sánh mịn.

+ Thoa lên da mặt, sau 20 phút thì rửa lại với nước mát làm se khít lỗ chân lông.

+ Thực hiện cách trị mụn đầu đen với trứng gà, đậu đỏ 2 lần/tuần.

+ Trị mụn đầu đen, mụn ẩn bằng trứng gà luộc

Trị mụn bằng cách lăn trực tiếp trứng gà luộc bóc vỏ còn ấm lên da là phương pháp được truyền tai rất nhiều trong dân gian. Đối với cách thực hiện này bạn không cần sử dụng thêm với bất cứ nguyên liệu nào mà vẫn đạt hiệu quả như mong muốn.

Cách trị mụn trứng cá, mụn đầu đen bằng trứng gà luộc sẽ hút sạch nhân mụn và làm se khít lỗ chân lông, giảm sưng tấy hiệu quả. Hơn nữa, áp dụng phương pháp này còn phòng tránh mụn đầu đen xuất hiện trở lại rất tốt.

Nguyên liệu:

+ 01 quả trứng gà

+ 01 chiếc khăn mỏng

Cách thực hiện:

Trị mụn bằng cách lăn trực tiếp trứng gà luộc bóc vỏ còn ấm lên da

- Mang trứng gà đi luộc, sau đó bóc trứng gà ngay khi còn nóng.

- Sử dụng lòng đỏ trứng gà rồi bọc vào khăn mỏng.

- Lăn đi lăn lại lên mũi và vùng da có mụn đầu đen, mụn trứng cá.

- Đến khi nguội hẳn thì dừng lại, bạn sẽ thấy phần nhân mụn được kéo theo và bám vào trứng gà.

Trên đây là một vài cách trị mụn bằng trứng gà được nhiều người áp dụng và đã mang lại những kết quả tích cực. Hy vọng những gợi ý của chúng tôi sẽ giúp các bạn có được một làn da sáng khỏe, mịn màng để tự tin hơn trong công việc và cuộc sống.