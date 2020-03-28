Nghỉ dịch nên chăm chỉ đắp mặt nạ mỗi ngày nhưng da dẻ chẳng khá lên, chắc chắn là nàng đang mắc phải 4 lỗi này

Chăm sóc da 28/03/2020 05:35

Sau đây là 4 lỗi đắp mặt nạ mà phụ nữ cần tránh mắc phải ngay tại nhà để làm đẹp hiệu quả, an toàn.

Tận dụng thời gian nghỉ ở nhà tránh dịch để chăm chút lại làn da và đắp mặt nạ nhiều hơn bình thường là việc đúng đắn. Tuy nhiên, đừng vì quá thoải mái mà vô tình mắc phải một trong những lỗi đắp mặt nạ sau đây, bạn sẽ gặp rất nhiều vấn đề về da đấy!

Không rửa mặt trước khi đắp mặt nạ

Một số người nghĩ rằng vì ở nhà nên cứ thoải mái đắp mặt nạ mà không cần vệ sinh khuôn mặt. Thế nhưng, dù không tiếp xúc với môi trường bên ngoài nhưng mồ hôi, bã nhờn từ lỗ chân lông tiết ra cũng là những tác nhân xấu đối với da.

Để khuôn mặt bẩn đắp mặt nạ sẽ tăng khả năng nổi mụn và làm giảm hiệu quả của mỹ phẩm. Do đó, hãy rửa mặt thật kỹ lưỡng trước khi sử dụng bất cứ sản phẩm chăm sóc sắc đẹp nào.

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Cần vệ sinh khuôn mặt thật kỹ trước khi đắp mặt nạ - Ảnh: Internet

Đắp mặt nạ quá lâu

Mỗi loại mặt nạ sẽ có thời gian thẩm thấu khác nhau khi tiếp xúc với da mặt. Thông thường, các loại mặt nạ giấy hiện nay trên thị trường có thời gian đắp là 15 - 20 phút. Trong khi đó, các dạng mặt nạ bột đất sét nhanh khô hơn nên chỉ cần 7 - 10 phút.

Đắp mặt nạ quá lâu là lỗi mà hầu như phụ nữ nào cũng mắc phải vì nghĩ càng thư giãn thì dưỡng chất càng thẩm thấu sâu hơn vào da. Trên thực tế, giữ mặt nạ quá lâu sẽ khiến mồ hôi, bã nhờn tiết ra rồi thấm ngược vào da làm tăng nguy cơ nổi mụn, kích ứng. 

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Thông thường, thời gian thích hợp để đắp mặt nạ được in trên bao bì sản phẩm - Ảnh: Internet

Nói chuyện, cười đùa trong khi đắp mặt nạ

Đây là thói quen xấu mà bạn nên loại bỏ ngay. Cười đùa, nói chuyện trong khi đắp mặt nạ sẽ khiến hình thành nếp nhăn dù bạn vẫn chưa lão hóa. Đặc biệt là các loại mặt nạ từ bột đất sét, chúng khô khi đắp nên càng dễ gây nên nếp nhăn hơn.

Chính vì vậy, tốt nhất là bạn nên nằm thư giãn, nhắm nghiền mắt hay ngủ một giấc ngắn trong lúc đắp mặt nạ.

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Trong quá trình đắp mặt nạ, bạn không nên di chuyển cơ mặt thường xuyên - Ảnh: Internet

Quên dưỡng ẩm sau khi đắp mặt nạ

Nhiều bạn gái sau khi đắp mặt nạ có thói quen dùng nước mát rửa mặt. Một trong số đó thường xuyên bỏ qua công đoạn dưỡng ẩm và khiến da khô ráp. Chính vì vậy, để làn da phục hồi tốt nhất và luôn mềm mại, mịn màng, hãy dưỡng ẩm bằng các sản phẩm dạng nước, kết cấu mỏng nhẹ sau khi đắp mặt nạ.

Tránh xa những lỗi trên khi đắp mặt nạ dưỡng da tại nhà, bạn sẽ tránh được nguy cơ khiến da xuất hiện khuyết điểm như mụn, nếp nhăn.

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