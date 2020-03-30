Muốn chống lão hóa hiệu quả nhanh giúp làn da trẻ đẹp hoàn mĩ mà không bị mụn, hãy nhớ kỹ 3 tips chăm sóc này

Để ngăn ngừa lão hóa, sở hữu làn da hoàn hảo, chăm sóc kỹ lưỡng là điều quan trọng nhất. Hãy bắt đầu chế độ làm đẹp tại nhà với 3 tips chăm sóc da sau đây, bạn sẽ cảm nhận được điều tuyệt vời.

Do đó, bạn nên chọn cho mình các dòng sữa rửa mặt dịu nhẹ, tích hợp khả năng dưỡng ẩm để bảo vệ làn da tốt hơn. Vì sau quá trình làm sạch, độ ẩm tự nhiên trên da sẽ mất đi, các tinh chất dưỡng ẩm sẽ phục hồi và cân bằng độ ẩm nhanh chóng, hạn chế tình trạng khô sạm, nứt nẻ.

Thông thường, sữa rửa mặt có độ pH cao sẽ tạo ra bọt. Trong các dòng sản phẩm này chứa rất nhiều chất tẩy rửa mạnh có thể làm tổn thương đến làn da, đặc biệt là da nhạy cảm.

Nên sử dụng sữa rửa mặt dạng gel hoặc kem dịu nhẹ để hạn chế khô sạm, nứt nẻ - Ảnh: Internet

Dưỡng da nhiều bước

Đa phần nhiều chị em sau khi làm sạch khuôn mặt vào ban đêm chỉ thoa kem dưỡng rồi đi ngủ. Thói quen này không mang đến hiệu quả như mọi người mong muốn. Thay vào đó, hãy thực hiện dưỡng da nhiều bước với các sản phẩm mỏng nhẹ để ngăn ngừa lão hóa tối ưu hơn.

Vì sau khi làm sạch bằng sản phẩm tẩy rửa gốc nước, độ ẩm mất cân bằng khiến da không hấp thụ được nhiều dưỡng chất. Do đó, bạn cần đến toner và lotion để cân bằng, cung cấp độ ẩm cho da. Tiếp đó, bạn mới dùng đến kem dưỡng đặc trị hoặc kem chống lão hóa.

Dưỡng da nhiều bước với các sản phẩm mỏng nhẹ giúp dưỡng chất thẩm thấu tốt hơn, ngăn ngừa lão hóa hiệu quả hơn - Ảnh: Internet

Chọn kem dưỡng ẩm ban ngày thẩm thấu nhanh

Ngoài việc chăm sóc ban đêm, chống nắng và dưỡng ẩm là hai bước quan trọng nhất để duy trì làn da tươi trẻ vào ban ngày. Tuy nhiên, bạn nên chọn sản phẩm dưỡng da có khả năng thẩm thấu nhanh. Các dòng kem dưỡng ẩm này sẽ được da hấp thụ nhanh, không bết dính, hạn chế gây tắc nghẽn lỗ chân lông, ngăn ngừa mụn.

Nên chọn kem dưỡng ẩm ban ngày có khả năng thẩm thấu nhanh để hạn chế nổi mụn - Ảnh: Internet

Áp dụng ngay 3 tips chăm sóc da trên mỗi ngày, bạn sẽ đẩy lùi lão hóa hiệu quả, ngăn ngừa các khuyết điểm xuất hiện trên khuôn mặt.