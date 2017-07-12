Đối với chăm sóc da, mật ong được biết đến là lựa chọn hàng đầu khi muốn dưỡng ẩm cho da và tẩy tế bào chết . Chỉ cần dùng một lượng nhỏ mật ong trộn với chanh hay yến mạch rồi thoa lên mặt mỗi tuần một lần, sau một vài tuần, bạn sẽ nhận thấy sự thay đổi rõ rệt trên khuôn mặt: da sáng hơn, mềm mịn hơn và giảm mụn hẳn.

Mật ong từ lâu đã được sử dụng rộng rãi trong giảm cân, chăm sóc da môi và tóc. Nhờ chứa nhiều dưỡng chất có lợi nên mật ong luôn là người bạn đồng hành trong hành trình làm đẹp của đa phần phụ nữ.

Dưới đây là một số cách tẩy tế bào chết bằng mật ong đơn giản mà hiệu quả nhất.

1. Tẩy tế bào chết bằng mật ong và đường

Nguyên liệu: Mật ong, đường, chanh và dầu ô liu.

Cách thực hiện:

Bước 1: Vắt nửa quả chanh lấy nước. Sau đó, cho nước cốt chanh, 2 muỗng canh đường, 1 muỗng cà phê mật ong và 1 muỗng canh dầu ô liu vào bát. Trộn đều tất cả các nguyên liệu lại với nhau cho đến khi thu được hỗn hợp đồng nhất.

Bước 2: Đổ hỗn hợp vào lọ thủy tinh và để trong ngăn mát tủ lạnh khoảng 5 phút.

Bước 3: Sau 5 phút, lấy một lượng nhỏ cho vào bát. Cho từng chút một lên tay và thoa lên mặt, môi theo chuyển động tròn. Để như vậy trong 5 phút, sau đó, rửa mặt thật sạch bằng nước ấm.

Một số lưu ý khi tẩy tế bào chết bằng mật ong và đường:

Hỗn hợp kem tẩy da chết này có thể giữ được 3 đến 5 tuần nếu để trong ngăn mát tủ lạnh. Thế nên, bạn có thể tăng liều lượng một lần chuẩn bị và cất trong tủ lạnh dùng dần.

Không nên tẩy tế bào chết cho da quá 2 lần/tuần. Với da nhạy cảm, dễ bị nổi mụn, chỉ nên thực hiện 1 lần/tuần. Bởi lẽ, nếu quá lạm dụng có thể khiến da trở nên mỏng, khô và dễ bị kích ứng, thậm chí là làm tăng tốc độ lão hóa da.

2. Tẩy tế bào chết cho da bằng mật ong và chanh

Nếu không có dầu ô liu, bạn vẫn có thể sử dụng mật ong và chanh để tẩy tế bào chết theo các bước sau:

Bước 1: Vắt nửa quả chanh vào bát và trộn đều với 1 thìa mật ong.

Bước 2: Rửa mặt sạch và thoa mật ong + chanh lên mặt. Để khoảng 20 phút cho hỗn hợp ngấm vào da.

Bước 3: Rửa lại mặt bằng nước ấm.

3. Hỗn hợp mật ong + yến mạch + chanh tẩy tế bào chết

Thêm yến mạch vào hỗn hợp mật ong và nước cốt chanh cũng là cách tẩy tế bào chết cho da hiệu quả.

Cách thực hiện:

Bước 1: Trộn đều 1 muỗng cà phê mật ong + cà phê bột yến mạch + cà phê nước cốt chanh vào bát. Nếu cảm thấy hỗn hợp quá khô, bạn có thể cho thêm một ít nước.

Bước 2: Thoa hỗn hợp lên mặt và cổ, sau đó massage nhẹ nhàng rồi để khô trong 10 phút.

Bước 3: Rửa sạch mặt với nước ấm.

4. Cách tẩy tế bào chết bằng mật ong và bùn khoáng

Nguyên liệu: Mật ong, bùn khoáng, bột cám gạo (nếu có).

Cách thực hiện:

Bước 1: Trộn đều 1 muỗng cà phê mật ong, cà phê bùn khoáng và 1 muỗng cà phê bột cám gạo. Nên cho thêm một ít nước.

Bước 2: Thoa hỗn hợp này lên mặt, kết hợp massage nhẹ nhàng và để trong 15 đến 20 phút. Phương pháp này rất thích hợp cho da nhờn, vừa giúp hút nhờn, vừa giúp tẩy tế bào chết.

Tẩy tế bào chết bằng mật ong là cách chăm sóc da được rất nhiều chị em sử dụng nhờ những tác dụng không thể phủ nhận của mật ong đối với làm đẹp. Nếu vẫn chưa từng thử loại nguyên liệu này thì bạn có thể tự tẩy da chết bằng mật ong từ hôm nay bằng các công thức trên nhé.

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