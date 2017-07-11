Tẩy tết bào chết là việc làm cần thiết đối với tất cả mọi người, không phân biệt giới tính và tuổi tác.

Tế bào chết là gì và tại sao ai cũng cần phải tẩy tế bào chết cho da 1 đến 2 lần mỗi tuần? Da chết là một quá trình phát triển bình thường của cơ thể. Thường trung bình cứ khoảng 2 tuần/lần, da sẽ tự động loại bỏ tế bào chết và nhờ quá trình trao đổi chất diễn ra liên tục nên các tế bào chết này lại được thay thế bởi các tế bào mới.

Sau khi tẩy tế bào chết, bạn sẽ cảm nhận được làn da mịn màng, sạch sẽ của mình. Đồng thời, nếu biết sử dụng các loại mỹ phẩm chăm sóc da phù hợp thì làn da của bạn lúc này cũng sẽ hấp thu chất dinh dưỡng tốt hơn nên sẽ sáng hơn so với trước. Sở dĩ bạn cần tẩy da chết thường xuyên bởi vì mỗi ngày, da đều phải tiếp xúc với các tác nhân bên ngoài có hại như tia UV, khói bụi… Kết hợp với sự thay đổi nội tiết tố bên trong hay thiếu các vitamin cần thiết, da có thể bị tổn thương, mất đi sự mịn màng và đen xạm. Do vậy, tẩy tế bào chết cho da cần được đưa vào lịch trình chăm sóc cơ thể hàng tuần để giúp cho làn da luôn được khỏe mạnh.

Dưới đây là một số cách tẩy tế bào chết cho da hiệu quả nhất 1. Tẩy tế bào chết cho da bằng muối Nguyên liệu: 3 thìa muối tinh.

1 vài giọt dầu ô liu. Cách thực hiện: Trộn đều dầu ô liu và muối.

Rửa sạch vùng cần tẩy da chết. Sau đó, thoa hỗn hợp muối và dầu ô liu lên khắp vùng đó, kết hợp massage nhẹ nhàng trong 15 phút.

Rửa lại bằng nước sạch. 2. Tẩy tế bào chết bằng chanh và muối Nguyên liệu: ½ quả chanh.

2 thìa cafe muối. Cách thực hiện: Vắt ½ quả chanh vào bát đựng 2 thìa cafe muối.

Thoa hỗn hợp đã chuẩn bị lên vùng cần tẩy da chết. Massage nhẹ nhàng và để trong 15 phút.

Rửa lại bằng nước sạch. 3. Tẩy da chết bằng chanh, muối và dầu hạnh nhân Nguyên liệu: ½ chén muối biển.

¼ chén nước chanh.

¼ thìa cafe dầu hạnh nhân. Cách thực hiện: Trộn đều các nguyên liệu đã chuẩn bị.

Thoa hỗn hợp lên vùng cần tẩy tế bào chết và để trong vòng 30 phút.

Rửa sạch bằng nước mát. 4. Tẩy tế bào chết tại nhà bằng chanh Nguyên liệu: ½ quả chanh.

1 thìa phèn chua. Cách thực hiện: Vắt nửa quả chanh, bỏ hạt, cho vào bát đựng 1 thìa phèn chua. Để một lúc cho phèn tan hết.

Dùng bông gòn thấm nhẹ hỗn hợp chanh + phèn chua lên vùng da cần tẩy da chết.

Chờ trong 20 phút, sau đó, rửa sạch bằng nước ấm. 5. Tẩy tế bào chết bằng muối, chanh và sữa chua Nguyên liệu: ¼ chén muối biển xay nhuyễn.

½ quả chanh vắt nước.

1 hộp sữa chua không đường. Cách thực hiện: Trộn đều các nguyên liệu đã chuẩn bị vào một chiếc bát.

Thoa hỗn hợp ở bước 1 từ từ lên vùng cần tẩy da chết, kết hợp massage nhẹ nhàng trong 15 phút.

Rửa lại bằng nước mát. 6. Tẩy tế bào chết cho da bằng mật ong Nguyên liệu: 2 quả dâu tây

⅓ thìa mật ong. Cách thực hiện: Xay nhuyễn dâu tây và trộn với mật ong. Có thể cho thêm một ít sữa tươi.

Massage đều hỗn hợp ở bước 1 lên vùng cần tẩy tế bào chết trong vòng 20 phút.

Rửa sạch lại bằng nước ấm. 7. Tẩy tế bào chết cho da bằng túi lọc trà và mật ong Nguyên liệu: 1 túi lọc trà đã qua sử dụng.

½ thìa mật ong. Cách thực hiện: Lấy bã trà ra khỏi túi lọc, trộn đều với mật ong.

Thoa hỗn hợp ở bước 1 lên vùng da cần tẩy da chết, massage nhẹ nhàng trong 15 phút.

Rửa lại thật sạch bằng nước ấm. 8. Tẩy tế bào chết bằng cám gạo + sữa chua Nguyên liệu: ½ bát gạo đã lắng.

2 - 3 thìa sữa chua. Cách thực hiện: Trộn đều các nguyên liệu trên thành một hỗn hợp đồng nhất.

Đắp lên da mặt và chà nhẹ trong 10 phút.

Rửa lại thật sạch bằng nước ấm. Tẩy tế bào chết cho da là một quá trình lâu dài, đòi hỏi bạn phải thực hiện thường xuyên và biết tẩy da chết đúng cách. Một khi làm được như vậy, da của bạn sẽ trở nên mịn màng, nhẵn bóng và đẹp hơn bao giờ hết.

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