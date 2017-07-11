Bản thân làn da cũng có một cơ chế tẩy da chết tự nhiên (hay còn được biết đến với tên gọi bong da) để loại bỏ các tế bào da cũ, khô cứng nhường chỗ cho các tế bào da mới. Tuy nhiên, quá trình này đôi khi không diễn ra suôn sẻ do có những tế bào cũ không tự rơi rụng. Chúng “quyết” bám lại trên da mặt khiến cho bụi bẩn và vi khuẩn tích tụ, bịt kín các nang lông, gây tắc nghẽn quá trình thẩm thấu các dưỡng chất khiến da xấu đi nhanh chóng. Do vậy, chị em cần tẩy tế bào chết cho mặt thường xuyên để giữ cho da mặt luôn sạch sẽ.

Trộn đều các nguyên liệu đã chuẩn bị vào một chiếc bát nhỏ.

Dùng hỗn hợp ở bước 1 đắp lên da mặt, kết hợp massage nhạ nhàng và để trong 15 phút.

Rửa lại mặt bằng nước ấm.

Thực hiện ít nhất 1 lần/tuần.

2. Tẩy tế bào chết cho mặt bằng đường trắng

Nguyên liệu:

¾ chén đường trắng.

2 thìa bột đinh hương.

1 thìa bột cánh hoa hồng.

2 thìa vỏ cam nghiền nhỏ.

½ chén dầu mè.

Cách thực hiện.

Trộn đều các nguyên liệu trên trong một chiếc bát.

Thoa đều hỗn hợp lên da mặt và để trong 15 phút.

Rửa sạch mặt bằng nước ấm.

Chị em cũng có thể dùng cách này để tẩy tế bào chết toàn thân.

3. Tẩy tế bào chết cho da mặt bằng dầu tây

Nguyên liệu:

3 đến 5 quả dâu tây.

½ quả chanh.

1 muỗng sữa tươi không đường.

Cách thực hiện:

Vắt chanh lấy nước, bỏ hạt. Ép dâu tây lấy nước. Sau đó, trộn nước cốt chanh + nước ép dâu tây + sữa tươi không đường lại với nhau.

Thoa hỗn hợp ở bước 1 lên mặt, kết hợp massage nhẹ nhàng để làm mềm da, dưỡng ẩm và giúp da trắng sáng.

4. Dùng lòng trắng trứng gà tẩy tế bào chết cho da mặt

Nguyên liệu:

1 lòng trắng trứng gà.

½ quả chanh.

Cách thực hiện:

Vắt chanh lấy nước, bỏ hạt, sau đó, cho lòng trắng trứng vào trộn đều.

Thoa nhẹ nhàng hỗn hợp lên mặt và để trong 15 phút trước khi rửa lại thật sạch bằng nước ấm.

5. Tẩy da chết bằng nghệ tươi và mật ong

Với cách tẩy tế bào chết cho da mặt này, chỉ cần xay thật nhuyễn nghệ tươi và trộn với 1 muỗng cà phê mật ong. Sau đó, đắp hỗn hợp lên mặt, kết hợp với massage nhẹ nhàng và để trong 15 đến 20 phút. Cuối cùng rửa lại bằng nước sạch và chị em sẽ cảm nhận được làn da mềm mịn như ý muốn.

Một số lưu ý khi tẩy tế bào chết do mặt

Tẩy tế bào chết cho da mặt là quá trình rất đơn giản. Chị em chỉ cần sử dụng các nguyên liệu tự nhiên và thực hiện ngay tại nhà mà không cần đến spa làm đẹp. Tuy nhiên, để đảm bảo tẩy da chết đúng cách, chị em cần tuân thủ những lưu ý sau đây:

Thoa kem dưỡng ẩm cho da sau khi tẩy da chết để phục hồi lại độ ẩm cho da kịp thời. Nếu có thời gian, hãy đắp thêm các loại mặt nạ dưỡng.

Tránh xa ánh nắng Mặt Trời và xông hơi sau khi tẩy tế bào chết, do làn da lúc này rất nhạy cảm, dễ bị nổi mẩn đỏ nếu tiếp xúc với hơi nóng gay gắt.

Nếu bắt buộc phải ra đường, hãy bôi kem chống nắng cho mặt.

Không lạm dụng. Chỉ nên tẩy da chết từ 1 đến 2 lần mỗi tuần.

Trên đây là 5 cách tẩy tế bào chết cho mặt được sử dụng nhiều nhất và có hiệu quả tốt nhất. Nếu biết cách tẩy da chết nào khác, chị em hãy chia sẻ cùng Phụ nữ và Gia đình nhé.