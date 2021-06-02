Được ví là 'Lưu Diệc Phi Việt Nam', Minh Trang của Cây táo nở hoa khoe nhan sắc quyến rũ cùng body nóng bỏng, sắc nét

Gần đây, nữ diễn viên Minh Trang nhận được sự chú ý từ khán giả thông qua vai diễn Trúc trong bộ phim "Cây táo nở hoa". Người đẹp Hải Phòng sinh năm 1995, hiện đang là một người mẫu và diễn viên. Người đẹp gây thương nhớ với người hâm mộ bởi nhan sắc tựa như "nàng thơ" đầy dịu dàng và nữ tính. Thi thoảng, cô nàng cũng gây ấn tượng mạnh với chiều cao chuẩn người mẫu, kết hợp cùng phong cách thời trang phá cách đầy cá tính.

Với lợi thế vẻ ngoài lẫn vóc dáng chuẩn đẹp, cô nàng 9x này còn được dân mạng ưu ái đặc biệt danh là "Lưu Diệc Phi Việt Nam" bởi nét đẹp tựa như mỹ nhân Hoa ngữ. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô nàng góp mặt trong các video âm nhạc triệu lượt xem. Đồng thời, cô nàng cũng chính thức Nam tiến với vai diễn Nhã Đan trong phim truyền hình "Chọc tức vợ yêu" vào năm 2020.