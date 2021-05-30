Dàn mỹ nhân Việt sở hữu thân hình ‘nóng như lửa’, nhưng ‘đập vào mắt’ vẫn là ‘siêu vòng ba’ hơn 100cm

Những mỹ nữ Việt không chỉ nổi tiếng với gương mặt xinh đẹp, mà các cô nàng còn “hớp hồn” cánh mày râu bởi vòng ba “căng tràn màn hình”.
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Đều là những cái tên "đắt show" trong ngành giải trí Việt, không chỉ sở hữu một khuôn mặt xinh đẹp, mà còn có ngoại hình cực kì quyến rũ và gợi cảm. Cùng điểm qua dàn mỹ nhân Việt "hút hồn" vạn người nhờ vòng ba căng tràn và nóng bỏng nhất nhì Vbiz.
Phương Trinh Jolie sinh năm 1988, là nữ diễn viên, ca sĩ khá được nhiều người biết đến trong Vbiz. Dù bước chân vào con đường giải trí khá sớm, nhưng cô nàng bắt đầu nhận được sự chú ý và quan tâm khi giành giải thưởng "Ngôi sao tiếng hát truyền hình TP.HCM" vào năm 2006. Tới bây giờ, người đẹp hoạt động song song ở cả 2 lĩnh vực điện ảnh và âm nhạc. Hiện tại, mỹ nữ đang rất hạnh phúc bên người yêu điển trai - diễn viên Lý Bình.
“Tình cũ” của nam ca sĩ Lương Bằng Quang cũng là một trong những người đẹp “nóng bỏng” nhất nhì Vbiz. Cô nàng từng chia sẻ về tính chất công việc không cho phép cô duy trì được lịch tập cố định, chỉ cần có thời gian cô sẽ ra phòng tập luôn. Đến nỗi, sau vài tháng tập luyện liên tục, cô nàng ngày càng "nghiện" tập gym để giữ dáng và duy trì đường cong lý tưởng.
Mai Ngô
Mai Ngô từng nổi lên như một "hiện tượng mạng" khi tham gia liền tù tì 2 show thực tế đình đám là "Asia's Next Top Model" và "The Face Vietnam". Cô nàng tạo ra hàng loạt ảnh chế được cư dân mạng truyền tay nhau như vũ bão nhờ những khoảnh khắc khó quên trong các chương trình này.
Hoạt động khoảng vài năm, cô nàng lui về "ở ẩn", bất ngờ không hoạt động trong ngành giải trí nữa. Bẵng đi một thời gian, cô nàng tái xuất với hàng loạt dự án, đặc biệt là cô nàng đã cho ra mắt một sản phẩm âm nhạc với vai trò rapper khiến nhiều người phải "trợn tròn con mắt".
Khánh Phương
Nàng hậu có tên đầy đủ Nguyễn Đình Khánh Phương, từng "gây bão" với số đo vòng ba cực "khủng", nổi bật trong dàn thí sinh ứng tuyển tại cuộc thi Hoa hậu Biển. Ngoài danh hiệu Á hậu Biển, Khánh Phương còn đạt top 25 Hoa hậu Siêu quốc gia 2017.
Để có được vóc dáng vạn người mê ngay từ cái nhìn đầu tiên, các người đẹp Việt rất tích cực tập luyện và tham gia các môn thể thao như gym, bơi lội... để tạo đường cong cho cơ thể. Song song đó, dàn mỹ nhân còn kết hợp với chế độ ăn uống khoa học và hợp lý.