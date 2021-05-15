Nhóc tỳ 'vạn meme' nhà Nhi - Thắng bập bẹ đòi tập bơi, cư dân mạng 'cười nghiêng, cười ngả'

Cô công chúa nhỏ của Đông Nhi và Ông Cao Thắng lại tiếp tục khiến cộng đồng mạng cười nghiêng ngả bởi vạn biểu cảm hài hước và chìm ngập trong sự đáng yêu của mình.
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Mới đây, Đông Nhi đã đăng tải loạt ảnh của con gái Winnie tập bơi "trên giường" với những biểu cảm vô cùng đáng yêu "Nắng chíu nung ninh muôn hoa vàng. Em đang muốn, em đang muốn chập bơiiiiii". Được thừa hưởng gen trội của cả bố lẫn mẹ nên nhóc tỳ có gương mặt kháu khỉnh, hai má phúng phính, đôi mắt to tròn, thân hình mũm mĩm và làn da trắng hồng. Mỗi lần xuất hiện, cô công chúa nhỏ nhà cặp đôi vàng Vbiz khiến nhiều người xuýt xoa và trầm trồ ngợi khen.
Tuy là thành viên nhỏ nhất trong gia đình nhưng nhóc tỳ đã sở hữu lượng người hâm mộ cực "khủng". Và bởi vì "nghiện con" nên bà mẹ bỉm sữa cũng rất chăm "chộp" đủ mọi khoảnh khắc của bé và đăng lên mạng xã hội, thu hút rất nhiều lượt yêu thích và tương tác của khán giả.