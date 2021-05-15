Nhóc tỳ 'vạn meme' nhà Nhi - Thắng bập bẹ đòi tập bơi, cư dân mạng 'cười nghiêng, cười ngả'

Cô công chúa nhỏ của Đông Nhi và Ông Cao Thắng lại tiếp tục khiến cộng đồng mạng cười nghiêng ngả bởi vạn biểu cảm hài hước và chìm ngập trong sự đáng yêu của mình.

Mới đây, Đông Nhi đã đăng tải loạt ảnh của con gái Winnie tập bơi "trên giường" với những biểu cảm vô cùng đáng yêu "Nắng chíu nung ninh muôn hoa vàng. Em đang muốn, em đang muốn chập bơiiiiii". Được thừa hưởng gen trội của cả bố lẫn mẹ nên nhóc tỳ có gương mặt kháu khỉnh, hai má phúng phính, đôi mắt to tròn, thân hình mũm mĩm và làn da trắng hồng. Mỗi lần xuất hiện, cô công chúa nhỏ nhà cặp đôi vàng Vbiz khiến nhiều người xuýt xoa và trầm trồ ngợi khen.

Đôi mắt to tròn và cặp má phúng phính luôn thu hút chú ý fan của cô bé - Ảnh FBNV

Biểu cảm 'ngáo ngơ' của cô công chúa nhỏ cũng khiến cộng đồng mạng xuýt xoa - Ảnh FBNV

Vẻ mặt hớn hở, cười tít mắt khi được mẹ cho đi bơi 'trên giường' - Ảnh FBNV

Trước khi tập bơi, nhóc tỳ chăm chú 'đọc sách', khiến nhiều người 'cười bò' - Ảnh FBNV

Mẹ Đông Nhi đùa rằng 'Ủa trước khi đi bơi con phải khởi động đọc sách hả mẹ?' - Ảnh FBNV

Bao người chìm đắm trong sự ngọt ngào, đáng yêu và không quên 'tấu hề' của Winnie - Ảnh FBNV

Winnie vô cùng thích thú khi được mẹ cho đi bơi - Ảnh FBNV

Đọc sách xong bé chưa bơi liền mà phải khởi động nữa đó 'À còn phải khởi động nữa ạ' - Ảnh FBNV

Những cử chỉ, hành động đáng yêu của nhóc tỳ khiến bao người 'không rời mắt' - Ảnh FBNV

Mới tí tuổi nhưng cô bé đã 'biết' động tác bơi ếch rồi nha - Ảnh FBNV

Một kiểu tóc 'độc lạ' mà mẹ Đông Nhi diện cho con - Ảnh FBNV

Tuy là thành viên nhỏ nhất trong gia đình nhưng nhóc tỳ đã sở hữu lượng người hâm mộ cực "khủng". Và bởi vì "nghiện con" nên bà mẹ bỉm sữa cũng rất chăm "chộp" đủ mọi khoảnh khắc của bé và đăng lên mạng xã hội, thu hút rất nhiều lượt yêu thích và tương tác của khán giả.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhoc-ty-van-meme-nha-nhi-thang-bap-be-doi-tap-boi-cu-dan-mang-cuoi-nghieng-cuoi-nga-405248.html