Nhóc tỳ 'vạn meme' nhà Nhi - Thắng bập bẹ đòi tập bơi, cư dân mạng 'cười nghiêng, cười ngả'

Sao Việt 15/05/2021 10:17

Cô công chúa nhỏ của Đông Nhi và Ông Cao Thắng lại tiếp tục khiến cộng đồng mạng cười nghiêng ngả bởi vạn biểu cảm hài hước và chìm ngập trong sự đáng yêu của mình.

Mới đây, Đông Nhi đã đăng tải loạt ảnh của con gái Winnie tập bơi "trên giường" với những biểu cảm vô cùng đáng yêu "Nắng chíu nung ninh muôn hoa vàng. Em đang muốn, em đang muốn chập bơiiiiii". Được thừa hưởng gen trội của cả bố lẫn mẹ nên nhóc tỳ có gương mặt kháu khỉnh, hai má phúng phính, đôi mắt to tròn, thân hình mũm mĩm và làn da trắng hồng. Mỗi lần xuất hiện, cô công chúa nhỏ nhà cặp đôi vàng Vbiz khiến nhiều người xuýt xoa và trầm trồ ngợi khen.

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Đôi mắt to tròn và cặp má phúng phính luôn thu hút chú ý fan của cô bé - Ảnh FBNV
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Biểu cảm 'ngáo ngơ' của cô công chúa nhỏ cũng khiến cộng đồng mạng xuýt xoa - Ảnh FBNV
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Vẻ mặt hớn hở, cười tít mắt khi được mẹ cho đi bơi 'trên giường' - Ảnh FBNV
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Trước khi tập bơi, nhóc tỳ chăm chú 'đọc sách', khiến nhiều người 'cười bò' - Ảnh FBNV
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Mẹ Đông Nhi đùa rằng 'Ủa trước khi đi bơi con phải khởi động đọc sách hả mẹ?' - Ảnh FBNV
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Bao người chìm đắm trong sự ngọt ngào, đáng yêu và không quên 'tấu hề' của Winnie - Ảnh FBNV
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Winnie vô cùng thích thú khi được mẹ cho đi bơi - Ảnh FBNV
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Đọc sách xong bé chưa bơi liền mà phải khởi động nữa đó 'À còn phải khởi động nữa ạ' - Ảnh FBNV
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Những cử chỉ, hành động đáng yêu của nhóc tỳ khiến bao người 'không rời mắt' - Ảnh FBNV
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Mới tí tuổi nhưng cô bé đã 'biết' động tác bơi ếch rồi nha - Ảnh FBNV
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Một kiểu tóc 'độc lạ' mà mẹ Đông Nhi diện cho con - Ảnh FBNV

Tuy là thành viên nhỏ nhất trong gia đình nhưng nhóc tỳ đã sở hữu lượng người hâm mộ cực "khủng". Và bởi vì "nghiện con" nên bà mẹ bỉm sữa cũng rất chăm "chộp" đủ mọi khoảnh khắc của bé và đăng lên mạng xã hội, thu hút rất nhiều lượt yêu thích và tương tác của khán giả.

Được chồng dẫn đi ăn mà Đông Nhi ‘than ngắn thở dài’ vì ‘có một thành viên gây mất tập trung ẩm thực quá’

Được chồng dẫn đi ăn mà Đông Nhi ‘than ngắn thở dài’ vì ‘có một thành viên gây mất tập trung ẩm thực quá’

Được chồng dẫn đi ăn trưa nhà hàng sang chảnh nhưng Đông Nhi lại than vãn vì "thế lực nhí" cứ gây khó dễ.

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