Hương Tràm bất ngờ khoe ảnh siêu âm thai nhi sau 2 năm du học Mỹ, sao Việt rầm rộ vào chúc mừng tin vui

Sao Việt 15/05/2021 10:55

Hương Tràm bất ngờ khoe ảnh siêu âm đúng 0h ngày sinh nhật khiến nhiều người ngỡ ngàng và ngạc nhiên. Phải chăng cô nàng đang "ngầm" xác nhận mình mang thai sau 2 năm du học tại Mỹ?

Hương Tràm.sinh năm 1995, là nữ ca sĩ khá nổi tiếng trong làng nhạc Vbiz bởi giọng ca "thiên phú" vô cùng nội lực và cuốn hút người nghe. Nữ ca sĩ từng khiến dư luận xôn xao về tin đồn sang Mỹ với mục đích để sinh con. Tuy nhiên, cô nàng không mang thai mà chỉ đang chăm chỉ học tập và làm việc, chứng minh bằng những dự án âm nhạc mà cô đã và đang thực hiện tại Mỹ.

Bẵng đi một thời gian, vào đúng ngày 15/5, ngày sinh nhật của mình, chủ nhân của ca khúc hit "Em gái mưa" khiến cộng đồng mạng "dậy sóng" khi khoe ảnh siêu âm kèm dòng chia sẻ trên trang cá nhân: "Tình yêu từ mọi hình thức khác nhau nhưng chỉ có 1 tình yêu vô điều kiện".

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Nữ ca sĩ bất ngờ khoe ảnh siêu âm thai nhi vào đúng ngày sinh nhật của mình - Ảnh FBNV
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Nữ ca sĩ luôn được yêu mến bởi giọng ca 'thiên phú' của mình - Ảnh FBNV

Trước 'tin vui' của nữ ca sĩ, nhiều bạn bè và đồng nghiệp "thi nhau" chúc mừng, hòa chung niềm hạnh phúc và không quên gửi lời hỏi thăm sức khỏe như ca sĩ Đỗ Hoàng Dương, ca sĩ Trung Quân, ca sĩ Đào Phương Anh, ca sĩ Hà Lê, ca sĩ Nguyễn Nam Cường,...: "Em chúc mừng chị", "Chúc mừng cô gái", "Chúc mừng em! Giữ sức khỏe và mau chóng trở lại sân khấu nhé! Nhớ giọng ca vàng quá!", "Chúc mừng em có tin vui, Tràm nha! Mong sức khỏe, niềm vui, sự tươi mới luôn bên em!"...

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Các đồng nghiệp cũng chúc mừng nữ ca sĩ - Ảnh chụp màn hình
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Bạn bè của cô nàng cũng không quên gửi lời hỏi thăm sức khỏe đến hai mẹ con - Ảnh chụp màn hình

Tuy nhiên, không ít người cũng đặt nghi vấn rằng Hương Tràm đang "nhá hàng" hình ảnh trong MV ca nhạc mới. Hiện tại, dân tình đang chờ lời xác nhận chính thức và rõ ràng đến từ phía nữ ca sĩ.

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