Bất ngờ bị 'phốt' vô ơn với cha đẻ Tình lỡ, Lệ Quyên 'phản pháo' đanh thép khiến cư dân mạng phải xấu hổ 'tái mặt'

Đang yên đang lành, nữ ca sĩ Lệ Quyên bất ngờ bị "phốt" vô ơn với cố nhạc sĩ Thanh Bình. Trước sự gia giảng đạo lý của cư dân mạng, cô nàng thẳng thắn đáp trả bằng những lời đanh thép.

Như đã biết, ca khúc Tình Lỡ là một trong những bài hát gây tiếng vang lớn và làm nên tên tuổi của nữ ca sĩ Lệ Quyên cho tới thời điểm bây giờ. Chính vì vậy, cố nhạc sĩ Thanh Bình - người "chấp bút" cho bài hát cũng đã góp một phần không nhỏ làm nên thành công trong sự nghiệp ca hát của nữ ca sĩ. Tuy nhiên, người đẹp bất ngờ bị một cư dân mạng tố vì tội vô ơn đối với cha đẻ của "Tình lỡ". Trước màn gia giảng đầy đạo lý của cư dân mạng, Lệ Quyên "đáp trả" một cách gay gắt ngay tức khắc.

Cố nhạc sĩ Thanh Bình là người 'chấp bút' cho bài hát Tình lỡ, mang thành công trong sự nghiệp ca hát của nữ ca sĩ Lệ Quyên - Ảnh: FBNV Cụ thể, sự việc "xảy ra" trong một bài đăng trên trang cá nhân của Lệ Quyên. Cô nàng chỉ đăng một tấm hình chụp bầu trời và kèm theo lời động viên người hâm mộ "Dịch khắp nơi rồi, mọi người giữ sức khỏe nha". Chỉ đơn giản và đong đầy thương yêu, bài đăng nhận rất nhiều tương tác và bình luận vô cùng tích cực.

Tuy nhiên, đang yên đang lành, phần bình luận xuất hiện không ít những lời "phốt" cô nàng vô ơn với cố nhạc sĩ Thanh Bình. Điển hình như một bình luận của cư dân mạng cho rằng: "Thay vì ở đây cà khịa, nói đạo lý thì nên làm hành động gì thiết thực hơn đi chị. Nhờ ca khúc Tình Lỡ đưa tên tuổi chị đi lên, vậy mà cha đẻ của Tình Lỡ qua đời trong nghèo khó thì chị không có một động thái nào. Không dám nhận là fan nhưng nghe nhạc của chị không dưới 10 năm, lần này thực sự thất vọng về chị". Bài đăng của cô nàng chủ yếu là nội dung động viên mọi người - Ảnh: chụp màn hình Một cư dân mạng đã gay gắt chỉ trích nữ ca sĩ vô ơn với cố nhạc sĩ - Ảnh: chụp màn hình Bình luận này thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Nhưng không để "thừa nước đục thả câu", nữ ca sĩ lập tức "phản pháo' lại bằng lời lẽ "đanh thép": "Em thân mến ơi, chú Thanh Bình mất lâu rồi, sao em bới móc kiếm chuyện vậy em. Chị nói em nghe và luôn thể thông báo cho ai đang lấy chuyện này ra để kiếm chuyện nghe cho rõ nhé. Có vong linh chú chứng cho chị, năm đó, biết hoàn cảnh của chú khó khăn, quỹ tình nghệ sĩ của tụi chị làm đêm nhạc ở phòng trà Không Tên của chị và chị là người tận tay mang đến gặp chú, nắm tay nói chuyện với chú, tặng chú mấy chục triệu để dành. Gia đình chú đều biết rõ. Khi chú mất, chị không có ở Sài Gòn, cũng không biết rõ thông tin, lúc đó chỉ nhờ trợ lý đến viếng. Chú có tiền nhưng không biết ai giữ và chịu trách nhiệm đám tang để khổ sở như vậy, đó là chuyện gia đình chú, chị không biết và không dám tham gia. Chị nói cho em nghe, chuyện này nhiều năm rồi, làm được gì tụi chị vẫn âm thầm làm, tin này không có trên báo đâu em, để nó trong tâm khảm thôi. Em rõ chưa, hỡi em?".

Màn đáp trả của 'nữ hoàng' bolero khiến kẻ đặt điều phải 'cứng họng' mà xóa bình luận - Ảnh: chụp màn hình Những dòng bình luận với các lập luận rõ ràng, nữ ca sĩ đã khiến kẻ đặt điều kia phải xấu hổ và lẳng lặng xóa bình luận. Nhưng cô nàng đã "cao tay" hơn khi chụp lại màn hình và đăng lại để làm bằng chứng, cũng như làm sáng tỏ những thông tin sai lệch trước đây. Cô bức xúc trải lòng thêm: "Bao nhiêu năm, giờ Quyên nhớ như in chiều hôm đó, chú gầy gò mà vẫn mặc đồ tươm tất vì biết Quyên đến thăm, chú bảo chú còn nhiều bài hay lắm, không phải chỉ Tình Lỡ đâu, Quyên nói vậy khi nào chú cho con hát nha. Rồi hay tin chú ngã và mất luôn, khi đó Quyên không ở Sài Gòn. Buồn lắm, giờ bắt buộc phải nói một lần, không thì không yên với những kẻ cho mình là nhân nghĩa. Từ chiều đến giờ em xoá mấy lần rồi vì em không muốn nói nhưng tưởng hay nên cứ vào đai đỉa, bắt buộc phải nói, ức ứa nước mắt. Xin lỗi vong linh chú lần nữa". Nữ ca sĩ cũng trải lòng mình với người hâm mộ về cố nhạc sĩ - Ảnh: chụp màn hình Qua những lời thổ lộ của "nữ hoàng phòng trà", người hâm mộ phần nào biết thêm được mối quan hệ thân thiết giữa cô và cố nhạc sĩ Thanh Bình. Dù chưa bao giờ chia sẻ với bất cứ ai, nhưng Lệ Quyên vẫn luôn yêu quý và trân trọng cha đẻ ca khúc Tình Lỡ.

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