Hoa hậu Tường Linh: Khoe trọn đường cong ‘nóng hừng hực’ trong bộ bikini nhỏ xíu cùng làn da bánh mật ‘đắt giá’ khiến đàn ông ‘đổ rạp’

Sao Việt 26/05/2021 05:32

Hoa hậu Tường Linh khiến dân tình một phen “náo loạn” bởi loạt ảnh diện áo tắm vô cùng gợi cảm, khoe vóc dáng chuẩn “vòng nào ra vòng nấy”.

Hoa hậu Tường Linh tên đầy đủ là Nguyễn Đặng Tường Linh sinh năm 1994, sinh ra và lớn lên tại Phú Yên. Người đẹp từng đạt danh hiệu cao nhất của cuộc thi Hoa hậu sắc đẹp Châu Á. Sau khi đăng quang cuộc thi, Tường Linh chính thức bước chân vào showbiz Việt, tiếp tục tham dự cuộc thi Gương mặt thương hiệu 2017 và giành vị trí Á quân. Trong thời gian tham gia cuộc thi, cô nàng bắt đầu nhận được nhiều sự chú ý và quan tâm từ mọi người.

Nàng hoa hậu được “để mắt” tới nhờ vóc dáng như người mẫu, khuôn mặt tỏa sáng cùng sự thông minh và nhạy bén của mình. Trên trang cá nhân, người đẹp vừa tung bộ ảnh "bốc lửa" để đón mùa hè rực nắng. Đặc biệt, mỹ nhân còn khoe làn da bánh mật khỏe khoắn trong trang phục áo tắm “hở bạo”, khác xa so với hình ảnh trắng trẻo mỗi khi xuất hiện trong các sự kiện.

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Trong thời gian tham gia cuộc thi The Face, cô nàng bắt đầu nhận được nhiều sự chú ý và quan tâm từ mọi người - Ảnh: FBNV

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Người đẹp tự tin khoe vóc dáng siêu nóng bỏng trong bộ áo tắm vàng rực - Ảnh: FBNV

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Cô nàng có làn da bánh mật 'đắt giá' cùng vòng eo săn chắc và đôi chân dài miên man - Ảnh: FBNV

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Không chỉ có một gương mặt đẹp, nàng hậu còn có vóc dáng gợi cảm, 'vòng nào ra vòng nấy’ - Ảnh: FBNV

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Người đẹp 9X sở hữu thân hình ‘đồng hồ cát’ đáng ngưỡng mộ - Ảnh: FBNV

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Body nóng bỏng nên những bộ bikini nhỏ xíu này không làm khó được người đẹp - Ảnh: FBNV

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Phong cách thời trang gợi cảm, cá tính của người đẹp 'hút mắt' bao người - Ảnh: FBNV

Để có được vóc dáng đáng nể như hiện tại, cô nàng thường xuyên tập luyện chăm chỉ và ăn uống theo chế độ hợp lý.

Cô nàng khoe 'đồi núi trập trùng' khiến bao người 'tá hỏa' nhận ra đây chính là 'hotgirl xe công nghệ ' thuở nào

Cô nàng khoe 'đồi núi trập trùng' khiến bao người 'tá hỏa' nhận ra đây chính là 'hotgirl xe công nghệ ' thuở nào

Cô nàng hotgirl từng diện trang phục xe công nghệ hút hồn bao ánh mắt năm nào, ngày càng trưởng thành và quyến rũ hơn, không thua kém bất kì người đẹp nào trong showbiz.

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Từ khóa:   hoa hậu Tường Linh Tường Linh làn da bánh mật

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