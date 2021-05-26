Hoa hậu Tường Linh: Khoe trọn đường cong ‘nóng hừng hực’ trong bộ bikini nhỏ xíu cùng làn da bánh mật ‘đắt giá’ khiến đàn ông ‘đổ rạp’

Hoa hậu Tường Linh tên đầy đủ là Nguyễn Đặng Tường Linh sinh năm 1994, sinh ra và lớn lên tại Phú Yên. Người đẹp từng đạt danh hiệu cao nhất của cuộc thi Hoa hậu sắc đẹp Châu Á. Sau khi đăng quang cuộc thi, Tường Linh chính thức bước chân vào showbiz Việt, tiếp tục tham dự cuộc thi Gương mặt thương hiệu 2017 và giành vị trí Á quân. Trong thời gian tham gia cuộc thi, cô nàng bắt đầu nhận được nhiều sự chú ý và quan tâm từ mọi người.

Nàng hoa hậu được “để mắt” tới nhờ vóc dáng như người mẫu, khuôn mặt tỏa sáng cùng sự thông minh và nhạy bén của mình. Trên trang cá nhân, người đẹp vừa tung bộ ảnh "bốc lửa" để đón mùa hè rực nắng. Đặc biệt, mỹ nhân còn khoe làn da bánh mật khỏe khoắn trong trang phục áo tắm “hở bạo”, khác xa so với hình ảnh trắng trẻo mỗi khi xuất hiện trong các sự kiện.