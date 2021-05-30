Huỳnh Thúy Vi: Nàng hoa khôi thích 'sắm vai' thôn nữ diện áo bà ba, nhưng thi thoảng vẫn 'lột xác' thành 'chân dài' siêu quyến rũ

Sao Việt 30/05/2021 06:24

Khoác bên ngoài một vẻ đẹp giản dị và thuần khiết, hoa khôi Huỳnh Thúy Vi không ít lần khiến nhiều người "lác con mắt' bởi phong cách thời trang trưởng thành và quyến rũ của mình.

Phụ nữ không chỉ đẹp ở nhan sắc bên ngoài mà hơn hết là cái đẹp bên trong, đó là vẻ đẹp của nhân cách, tâm hồn, trí tuệ và tri thức. Với quan niệm "nằm lòng" này, nàng hoa khôi Huỳnh Thúy Vi luôn nỗ lực hoàn thiện bản thân của mình, hướng tới cái đẹp phải song hành cùng tri thức. Chính vì cách sống đẹp này, cô nàng luôn chiếm được tình cảm và sự yêu mến từ phía người hâm mộ.

Huỳnh Thúy Vi sinh năm 1993, từng đoạt ngôi vị Hoa khôi Sinh viên Cần Thơ 2014 và lọt vào chung kết Hoa hậu Việt Nam 2016. Năm 2018, cô nàng tiếp tục đại diện Việt Nam đọ sắc tại cuộc thi sắc đẹp Hoa hậu Châu Á - Thái Bình Dương. Cô nàng có sở thích diện áo bà ba trông rất giản dị và gần gũi. Nhưng chính vì phong cách "lạ kì" này, ít ai biết rằng cô nàng cũng sở hữu một vóc dáng vô cùng "bốc lửa", khiến mọi đối phương phải "đổ rạp" ngay từ khoảnh khắc đầu tiên.

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Khoảng khắc Thúy Vi được xướng tên dành ngôi vị cao nhất của cuộc thi - Ảnh: FBNV
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Sở thích diện áo bà ba gần như 'ngấm' vào con người của nàng hoa khôi này - Ảnh: FBNV
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Người đẹp bừng sáng với vẻ đẹp giản dị và mộc mạc - Ảnh: FBNV
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Nét đẹp chuẩn Á Đông vô cùng thuần khiết và 'tỏa nắng' - Ảnh: FBNV

Dần dà, hoa khôi Cần Thơ "cởi mở" hơn trong phong cách, thường diện những bộ bikini có kiểu dáng gợi cảm và có xu hướng "khoét bạo" đến không ngờ. Đồng thời, những bộ áo tắm ấy khoe trọn tối đa những đường cong cơ thể "mướt mắt" của cô nàng. 

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Áo tắm hai mảnh khoe trọn vẻ đẹp của vóc dáng 'bốc lửa' - Ảnh: FBNV
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Thúy Vi diện áo tắm hai mảnh 'nóng bỏng', tạo dáng trước ống kính - Ảnh: FBNV
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Số đo ba vòng chuẩn đẹp khiến hội chị em khen tị - Ảnh: FBNV

Điểm cộng cho người đẹp là cô luôn biết cách làm mới bản thân, với những gu thời trang "biến hóa" linh hoạt  để phù hợp với xu hướng. Đối với cô nàng, dư luận chưa bao giờ phải "réo la" và lên tiếng về những bộ cánh thường ngày. Những bộ trang phục vừa đủ “đóng” để không quá phô bày nhưng cũng vừa đủ “mở” để mang phong cách gợi cảm và quyến rũ. 

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Người đẹp thường diện những 'bộ cánh' vừa đủ 'đóng' để không quá phô bày nhưng cũng vừa đủ 'mở' để mang phong cách gợi cảm - Ảnh: FBNV
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'Chân dài' tự tin khoe dáng trong những bộ cánh 'khoét' đến hông - Ảnh: FBNV

Hiện tại, Thúy Vi luôn bận rộng với công việc kinh doanh của mình nhưng nàng hoa khôi vẫn dành nhiều thời gian và tâm sức cho các hoạt động từ thiện vì cộng đồng. 

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Từ khóa:   hoa khôi Cần Thơ Huỳnh Thúy Vi Hoa khôi Thúy Vi

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