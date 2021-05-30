Khoác bên ngoài một vẻ đẹp giản dị và thuần khiết, hoa khôi Huỳnh Thúy Vi không ít lần khiến nhiều người "lác con mắt' bởi phong cách thời trang trưởng thành và quyến rũ của mình.
- 'Trò cưng của Tuấn Hưng' - Hạnh Sino khoe đường cong 'mướt mắt', thoải mái 'bung lụa' với trang phục 'thiếu vải'
- Hương Tràm bất ngờ khoe ảnh siêu âm thai nhi sau 2 năm du học Mỹ, sao Việt rầm rộ vào chúc mừng tin vui
Phụ nữ không chỉ đẹp ở nhan sắc bên ngoài mà hơn hết là cái đẹp bên trong, đó là vẻ đẹp của nhân cách, tâm hồn, trí tuệ và tri thức. Với quan niệm "nằm lòng" này, nàng hoa khôi Huỳnh Thúy Vi luôn nỗ lực hoàn thiện bản thân của mình, hướng tới cái đẹp phải song hành cùng tri thức. Chính vì cách sống đẹp này, cô nàng luôn chiếm được tình cảm và sự yêu mến từ phía người hâm mộ.
Huỳnh Thúy Vi sinh năm 1993, từng đoạt ngôi vị Hoa khôi Sinh viên Cần Thơ 2014 và lọt vào chung kết Hoa hậu Việt Nam 2016. Năm 2018, cô nàng tiếp tục đại diện Việt Nam đọ sắc tại cuộc thi sắc đẹp Hoa hậu Châu Á - Thái Bình Dương. Cô nàng có sở thích diện áo bà ba trông rất giản dị và gần gũi. Nhưng chính vì phong cách "lạ kì" này, ít ai biết rằng cô nàng cũng sở hữu một vóc dáng vô cùng "bốc lửa", khiến mọi đối phương phải "đổ rạp" ngay từ khoảnh khắc đầu tiên.
Dần dà, hoa khôi Cần Thơ "cởi mở" hơn trong phong cách, thường diện những bộ bikini có kiểu dáng gợi cảm và có xu hướng "khoét bạo" đến không ngờ. Đồng thời, những bộ áo tắm ấy khoe trọn tối đa những đường cong cơ thể "mướt mắt" của cô nàng.
Điểm cộng cho người đẹp là cô luôn biết cách làm mới bản thân, với những gu thời trang "biến hóa" linh hoạt để phù hợp với xu hướng. Đối với cô nàng, dư luận chưa bao giờ phải "réo la" và lên tiếng về những bộ cánh thường ngày. Những bộ trang phục vừa đủ “đóng” để không quá phô bày nhưng cũng vừa đủ “mở” để mang phong cách gợi cảm và quyến rũ.
Hiện tại, Thúy Vi luôn bận rộng với công việc kinh doanh của mình nhưng nàng hoa khôi vẫn dành nhiều thời gian và tâm sức cho các hoạt động từ thiện vì cộng đồng.