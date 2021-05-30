Phụ nữ không chỉ đẹp ở nhan sắc bên ngoài mà hơn hết là cái đẹp bên trong, đó là vẻ đẹp của nhân cách, tâm hồn, trí tuệ và tri thức. Với quan niệm "nằm lòng" này, nàng hoa khôi Huỳnh Thúy Vi luôn nỗ lực hoàn thiện bản thân của mình, hướng tới cái đẹp phải song hành cùng tri thức. Chính vì cách sống đẹp này, cô nàng luôn chiếm được tình cảm và sự yêu mến từ phía người hâm mộ.

Huỳnh Thúy Vi sinh năm 1993, từng đoạt ngôi vị Hoa khôi Sinh viên Cần Thơ 2014 và lọt vào chung kết Hoa hậu Việt Nam 2016. Năm 2018, cô nàng tiếp tục đại diện Việt Nam đọ sắc tại cuộc thi sắc đẹp Hoa hậu Châu Á - Thái Bình Dương. Cô nàng có sở thích diện áo bà ba trông rất giản dị và gần gũi. Nhưng chính vì phong cách "lạ kì" này, ít ai biết rằng cô nàng cũng sở hữu một vóc dáng vô cùng "bốc lửa", khiến mọi đối phương phải "đổ rạp" ngay từ khoảnh khắc đầu tiên.