Chụp ảnh làm CCCD, Hiền Thục bị chê ‘miệng to’, CĐM vội vào an ủi: ‘Dễ thương quá, giống ảnh thẻ hồi cấp 3’

Mới đây, Hiền Thục đã khiến công chúng "cười lăn, cười bò" bởi câu chuyện đi làm ảnh thẻ đầy hài hước. Trên trang cá nhân, giọng ca "Nhật ký của mẹ" cười "ra nước mắt" khi chia sẻ hành trình đi làm thẻ căn cước công dân của mình. Cụ thể, nữ ca sĩ đã đăng tải lại bức ảnh mô phỏng tấm hình trong thẻ căn cước mà cô từng đi chụp: "Dịch dã buồn bã, đăng cái cap vui vẻ nè! Hôm Thục đi làm căn cước đó, chiều muộn rồi về nhà đưa quà cho Mẹ xong nghĩ chẳng biết đi đâu nên ghé luôn cho được việc".

Giống như tâm lý của mọi người, cô nàng cũng mang trong mình nỗi lo lắng như sợ lên hình không xinh khi chưa kịp trau chuốt hay trang điểm gì cả: "Như mọi người, Thục hơi căng thẳng. Chưa chuẩn bị nên sợ mình không xinh. Chờ khoảng 1 tiếng thì đến số 123, sau khi xác minh nhân thân thì cũng đến việc sợ hãi nhất. Thục ngồi ngay ngắn vào ghế chụp, anh công an định bấm thì Thục hỏi: Anh anh, có cho cười không ạ?". May mắn thay là cán bộ công an đã cho phép nữ ca sĩ mỉm cười. Tuy nhiên, cô nàng lại nhận ngay một cái kết "đắng lòng" khi cán bộ xem ảnh xong liền bảo rằng: "Hay là em cười nhỏ lại chút, chứ hình thấy miệng to". Cuối cùng, cô được cán bộ cho chụp đi chụp lại 3 lần mới ra được tấm ưng ý với nụ cười giữ mức vừa phải.