Chụp ảnh làm CCCD, Hiền Thục bị chê ‘miệng to’, CĐM vội vào an ủi: ‘Dễ thương quá, giống ảnh thẻ hồi cấp 3’

Sao Việt 01/06/2021 13:31

Mới đây, nữ ca sĩ Hiền Thục không khỏi khiến cư dân mạng "cười nghiêng, cười ngả" bởi miệng cười "quá cỡ" trong hành trình đi chụp ảnh thẻ làm căn cước công dân của mình.

Mới đây, Hiền Thục đã khiến công chúng "cười lăn, cười bò" bởi câu chuyện đi làm ảnh thẻ đầy hài hước. Trên trang cá nhân, giọng ca "Nhật ký của mẹ" cười "ra nước mắt" khi chia sẻ hành trình đi làm thẻ căn cước công dân của mình. Cụ thể, nữ ca sĩ đã đăng tải lại bức ảnh mô phỏng tấm hình trong thẻ căn cước mà cô từng đi chụp: "Dịch dã buồn bã, đăng cái cap vui vẻ nè! Hôm Thục đi làm căn cước đó, chiều muộn rồi về nhà đưa quà cho Mẹ xong nghĩ chẳng biết đi đâu nên ghé luôn cho được việc".

Giống như tâm lý của mọi người, cô nàng cũng mang trong mình nỗi lo lắng như sợ lên hình không xinh khi chưa kịp trau chuốt hay trang điểm gì cả: "Như mọi người, Thục hơi căng thẳng. Chưa chuẩn bị nên sợ mình không xinh. Chờ khoảng 1 tiếng thì đến số 123, sau khi xác minh nhân thân thì cũng đến việc sợ hãi nhất. Thục ngồi ngay ngắn vào ghế chụp, anh công an định bấm thì Thục hỏi: Anh anh, có cho cười không ạ?". May mắn thay là cán bộ công an đã cho phép nữ ca sĩ mỉm cười. Tuy nhiên, cô nàng lại nhận ngay một cái kết "đắng lòng" khi cán bộ xem ảnh xong liền bảo rằng: "Hay là em cười nhỏ lại chút, chứ hình thấy miệng to". Cuối cùng, cô được cán bộ cho chụp đi chụp lại 3 lần mới ra được tấm ưng ý với nụ cười giữ mức vừa phải. 

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Dòng trạng thái đầy hài hước khiến dân tình cười 'không nhặt được mồm' - Ảnh chụp màn hình
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Bức ảnh thẻ đẹp không tỳ vết - Ảnh: FBNV

Sau khi câu chuyện dễ thương này được chia sẻ, cô nàng nhận được nhiều sự chú ý và quan tâm. Đồng thời, bà mẹ một con nhận được "cơn mưa" lời khen cho nhan sắc "bất biến" theo thời gian này. "Dễ thương quá!", "Giống ảnh thẻ thời cấp 3 quá em ơi", "Nhìn ngoan hiền, dễ cưng ghê", "Thục xinh gái quá... Rất thích thần thái của Thục, nhất là mái tóc dài và nụ cười thật tươi"..., CĐM đều trầm trồ trước nhan sắc không tuổi của người đẹp.

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'Bão' lời khen của cư dân mạng dành cho nữ ca sĩ - Ảnh: chụp màn hình

Tuy nữ ca sĩ chưa kịp chuẩn bị gì nhiều, mang ngay gương mặt mộc đi chụp ảnh thẻ căn cước, nhưng tấm hình lại vô cùng rạng ngời và đẹp không tì vết. Nhìn vào tấm ảnh này, ít ai nhận ra được Hiền Thục năm nay đã bước sang tuổi 40.

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