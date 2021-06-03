Giữa ‘cơn bão drama ngập trời’ Vbiz, Lệ Quyên bị cảnh báo đừng ‘cà khịa’ bà Phương Hằng

Trước lời nhắc nhở, Lệ Quyên nhanh chóng đưa ra phản hồi.

Mạng xã hội cả nước đang trong tình trạng “nhiễu loạn” với hàng loạt drama nghệ sĩ. Song song đó, tin dịch bệnh ngày càng phức tạp, số ca mắc tăng lên mỗi ngày khiến cả cộng đồng đều mang tâm lí lo lắng. Giữa lúc không khí “căng như dây đàn”, toàn thành phố thực hiện lệnh giãn cách xã hội, mọi người dù bí bách cũng phải tự “nhốt” mình trong nhà.

Không ngoại lệ, mới đây ca sĩ Lệ Quyên cũng lên mạng “than vắn thở dài”: “Ôi bốn bức tường, chán và tù túng không thể tả mà chẳng biết làm sao”.

Body cô Quyên thực sự khiến người nhìn 'tù túng không thể tả'

'Bốc' quá chị ơi!

"Nữ hoàng phòng trà" than chán nhưng bên dưới bài đăng dân mạng chỉ tập trung ánh nhìn vào thân hình bốc lửa với ba vòng “căng đét” như muốn “bứt cả áo” của cô nàng. Giữa rừng lời khen, nổi bật lên một bình luận của dân mạng khi khen thần tượng nhưng lại bất ngờ nhắc đến bà Phương Hằng: “Đẹp quá chị ơi, nói gì thì nói nhưng đừng cà khịa chị Hằng nha chị”.

Ngay sau đó, Lệ Quyên liền đáp trả: "Em ơi, em bị làm sao đấy". Có vẻ như nữ ca sĩ không hề muốn động chạm bà Phương Hằng, nên không cần người này cảnh báo.

Trước lời nhắc nhở, Lệ Quyên cũng nhanh chóng đưa ra phản hồi

Ồn ào xung quanh cái tên Nguyễn Phương Hằng cao trào những ngày qua đến nay vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi liên tục có thêm nhiều drama mới. “Cuộc chiến” giữa nữ đại gia và giới nghệ sĩ hiện là tâm điểm chú ý của dư luận. Bên cạnh những người bị cuốn vào “vòng xoáy” thị phi, có nhiều nghệ sĩ chọn cách im lặng để “nước sông không phạm nước giếng”.

Ảnh: FBNV

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/giua-con-bao-drama-ngap-troi-vbiz-le-quyen-bi-canh-bao-dung-ca-khia-ba-phuong-hang-407486.html