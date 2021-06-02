Nóng: Bà Phương Hằng 'gây lộn' với chồng vì livestream, tuyên bố sẵn sàng ly hôn đại gia Dũng 'lò vôi'

Trong buổi livestream mới đây, bà Nguyễn Phương Hằng (vợ ông Dũng "lò vôi") bất ngờ tuyên bố cả hai vợ chồng đã cãi nhau rất gay gắt, thậm chí nữ đại gia không ngại ngần nói tiếng "ly hôn".

Trong buổi livestream ngày 31/5, bà Nguyễn Phương Hằng (vợ ông Dũng "lò vôi") đã bật khóc nức nở khi cho rằng mình đang cố gắng sống tốt, làm việc thiện thì lại bị nhiều người chỉ trích, giẫm đạp. Bà còn tuyên bố có thể đóng giải thể công ty, đóng các quỹ từ thiện và mang gia đình rời khỏi Việt Nam.

Hiện tại, vào lúc 20h ngày 2/6, bà Hằng lại tiếp tục có buổi livestream giao lưu với những người yêu mến mình. Ngay từ khi bắt đầu, bà Hằng đã tiết lộ về chuyện khóc lóc ngày hôm trước. Bà Hằng cho biết, lý do thực sự khiến bà yếu mềm là vì trước đó đã cãi nhau gay gắt với chồng. Đặc biệt, ông Dũng "lò vôi" đã gây sức ép không cho bà livestream. Chính vì vậy, bà cảm thấy lẻ loi, cô độc khi không ai đứng về phía mình.

Bà Nguyễn Phương Hằng trong livestream tối nay - Ảnh: Chụp màn hình

"Quý vị cũng biết vừa rồi tôi đã xuất hiện với tâm trạng rất buồn bởi buổi chiều hôm đó tôi và anh Dũng đã gây lộn nhau quyết liệt. Đó là lý do vì sao tôi khóc, khi tất cả mọi người đều quay lưng, tôi chỉ còn 1 người chồng. Khi động tới vợ chồng tôi, anh Dũng áp lực đến mức yêu cầu tôi đừng lên sóng nữa, khiến tôi đã khóc.

Tôi cũng từng nói với quý vị rằng nếu trong cuộc chiến này, anh Dũng không có sự đồng cảm với tôi thì một mình tôi vẫn chiến và tôi bằng lòng ly hôn.

Sau khi tấn công tôi không được thì đã tác động vào chồng tôi. Tôi không muốn liên quan đến ai, tôi đã sống đến 50 tuổi và tôi chẳng còn gì để mất. Kể cả ngày mai tôi với anh Dũng có ly hôn sau 15 năm chúng tôi đến với nhau tôi cũng không buồn. Người chồng duy nhất cũng có thể quay lưng với tôi, nói những lời khó nghe với tôi thì tôi rất là đau khổ, tôi rơi tự do thật sự" - bà Hằng nói trong livestream.

Đồng thời, bà Hằng nhấn mạnh: "Đừng nghĩ rằng sẽ dùng công ty Đại Nam để uy hiếp tôi".

Được biết, cuộc hôn nhân của bà Hằng và ông Dũng "lò vôi" đã kéo dài 15 năm và cặp đôi có với nhau 1 cậu con trai chung. Thời gian trước, ông Dũng đã tuyên bố trao chức giám đốc công ty Đại Nam cho bà Hằng và chuyên tâm làm từ thiện.

Trước thềm bị 'cấm sóng', bà Nguyễn Phương Hằng viết tâm thư: 'Xin hãy là tôi' Mới đây, bà Nguyễn Phương Hằng thông qua trang cá nhân của quản lý đã viết một bức tâm thư gửi đến người hâm mộ đã yêu quý mình thời gian qua.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nong-ba-phuong-hang-gay-lon-voi-chong-vi-livestream-tuyen-bo-san-sang-ly-hon-dai-gia-dung-lo-voi-407454.html