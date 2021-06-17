Tiểu sử Lệ Quyên - Nữ hoàng phòng trà có sức hút với khán giả

Ca sĩ Lệ Quyên tên đầy đủ là Vũ Lệ Quyên, sinh ngày 2 tháng 4 năm 1981. Cô sinh tại thủ đô Hà Nội trong một gia đình giàu truyền thống nghệ thuật. Cha cô là văn công, còn mẹ là nghệ sĩ hát chèo. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật nên ngay từ bé Lệ Quyên đã sớm bộc lộ năng khiếu bẩm sinh về âm nhạc của mình.

Được mệnh danh là “Nữ hoàng phòng trà” ca sĩ Lệ Quyên đã đem lại cho người hâm mộ những ca khúc nhẹ nhàng, da diết và êm thấm, dễ đi vào lòng người. Với chất giọng trầm cô nhanh chóng ghi điểm với hàng loạt các ca khúc HIT từ lúc chập chững mới bước vào nghề.

Ngay trong năm đầu tiên học đại học, Lệ Quyên đã tham gia giao lưu văn hóa giữa các lớp trong khoa Văn hóa quần chúng. Cô xuất sắc giành được giải nhất. Mặc dù là ca sĩ nổi tiếng, nhưng cô không thích tranh đua hay phô diễn tài năng. Do đó, đây chính là giải thưởng và cuộc thi duy nhất mà Lệ Quyên tham gia cho đến thời điểm hiện tại.

Cô rất có thiên phú về âm nhạc nên đã thi đậu vào 2 trường Nhạc viện Hà Nội và Đại học Văn hoá Hà Nội. Lệ Quyên quyết định lựa chọn Đại học Văn hoá Hà Nội là nơi học hỏi và trau dồi kiến thức chuyên môn về âm nhạc. Tại đây cô đã học hỏi được rất nhiều điều, giúp mình có đủ hành trang để tự tin bước lên các sân khấu âm nhạc.

Lệ Quyên xuất thân trong gia đình có truyền thống nghệ thuật

Vào năm 2000, thầy giáo chủ nhiệm phát hiện ra khả năng ca hát của Lệ Quyên. Vì thế, cô đã được thầy giáo giới thiệu để hát tại các quán cafe sinh viên trên đường Cầu Giấy. Trong khoảng thời gian này, Lệ Quyên được nhiều chủ phòng trà tại trung tâm Hà Nội cũng như Sài Gòn chú ý đến và mời hát. Thời điểm này cô chọn những bài hát của những ca sĩ nổi tiếng như Mỹ Tâm, Thu Phương, Phương Thanh, Mỹ Lệ... để hát cover lại.

Sự nghiệp ca hát của Lệ Quyên

Thời gian Lệ Quyên bắt đầu sự nghiệp là vào năm 2004. Lúc này cô đã bắt đầu cứng cáp sau thời gian đi hát tại các phòng trà ở trung tâm Hà Nội và TP.HCM. Cô bắt đầu ca hát chuyên nghiệp bằng album đầu tay “Giấc mơ có thật”. Album này mang về thành công vang dội sau quãng thời gian 6 năm miệt mài ca hát ở các phòng trà tại thủ đô Hà Nội và Sài Gòn cho cô.

Thành công của Lệ Quyên tạo nên một làn sóng từ cuối năm 2004 cho đến năm 2008. Những ca khúc của Lệ Quyên được phát ở bất cứ đâu, người người, nhà nhà đều yêu thích và lắng nghe.Thời điểm này Lệ Quyên là một trong những nghệ sĩ có mức cát xê cao nhất Việt Nam.

Không chỉ nổi tiếng trong nước mà Lệ Quyên còn được đông đảo khán giả nước ngoài hâm mộ. Vậy nên cái tên “Nữ hoàng phòng trà” ngày càng vang danh. Hiện tại, đã có rất nhiều nghệ sĩ mới nổi danh ra đời, cover lại những bài hát mà Lệ Quyên đã từng hát. Tuy nhiên, những từ khóa về bài hát của cô vẫn được khán giả tích cực tìm kiếm. Đặc biệt là các ca khúc “Lâu đài tình ái Lệ Quyên”, “Ai khổ vì ai Lệ Quyên”, “Giấc mơ có thật”, “Sầu tím thiệp hồng”, mặc dù hiện lên rất nhiều kết quả trả về thì khán giả vẫn ưu ái lựa chọn giọng ca của Lệ Quyên. Hiện nay, để mời để Lệ Quyên đi hát không phải là dễ, mức cát xê của cô vẫn thuộc top khủng trong showbiz.

Đĩa mà nữ ca sĩ Lệ Quyên phát hành bán rất chạy

Người ta không chỉ ngưỡng mộ Lệ Quyên về giọng hát mà ngay cả đời tư cũng rất sạch scandal. Hát hay, nổi tiếng nhưng cô không bao giờ chảnh chọe, luôn hết mình với âm nhạc. Do đó, sức hấp dẫn của cô với khán giả chưa bao giờ hạ nhiệt.

Đặc biệt, Lệ Quyên còn là một trong những nghệ sĩ có hoạt động từ thiện rất mạnh mẽ. Cô làm từ thiện nhưng không ồn ào. Cô tổ chức chuỗi đêm nhạc mang tên “Tình nghệ sĩ” để quyên góp tiền từ thiện cho những người có hoàn cảnh khó khăn trên mảnh đất hình chữ S. Đồng thời cô cũng giúp đỡ những đồng nghiệp có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật. Sống trong showbiz đầy cạnh tranh nhưng cô lại chọn cho mình một lối sống bình lặng, không tranh đua. Cô không tham gia các cuộc thi âm nhạc để thể hiện tài năng hay đánh bóng tên tuổi. Nhưng bằng chính tài năng và giọng hát thiên phú, Lệ Quyên luôn tỏa sáng mạnh mẽ, tạo động lực cho đàn em sau này tiếp bước nối nghề. Chính vì vậy,

nhiều khán giả nhận xét “Lệ Quyên là ca sĩ có tấm lòng vàng và tấm lòng nhân hậu nhất nhì làng giải trí Việt”.

Hôn nhân chưa trọn vẹn của Lệ Quyên

Trong chuyện tình cảm, nữ ca sĩ Lệ Quyên rất kín tiếng. Cô rất ít nhắc đến chuyện yêu đương, hẹn hò mà tập trung cho sự nghiệp ca hát. Nhưng cuối năm 2010, tin đồn nữ ca sĩ mang bầu 5 tháng và chuẩn bị lên xe hoa được lan truyền rộng rãi khiến dư luận xôn xao. Tuy nhiên, khi đó cô vẫn giữ im lặng và không lên tiếng. Đến đầu năm 2011, Lệ Quyên quyết định kết hôn với ông xã Đức Huy – ông chủ phòng trà ca nhạc Không Tên. Sau khi kết hôn, Lệ Quyên mới bắt đầu cởi mở hơn trong việc chia sẻ về đời tư.

Sau khi về chung một nhà, Lệ Quyên và Đức Huy là một cặp quyền lực trong làng giải trí Việt. Hai người sở hữu khối tài sản khổng lồ từ trong nước đến nước ngoài. Trong đó, đáng chú ý nhất là căn biệt thự tại Thảo Điền, quận 2 (TP.HCM) và “lâu đài” lộng lẫy ở California (Mỹ).

Lệ Quyên và Đức Huy khiến khán giả vô cùng tiếc nuối khi ly hôn

Cũng từ sau khi kết hôn, Lệ Quyên luôn xuất hiện với hàng hiệu xa xỉ, cũng như sở hữu bộ sưu tập túi xách, nhẫn kim cương, đồng hồ kim cương trị giá hàng tỷ đồng. Lệ Quyên và Đức Huy còn là cặp đôi chơi xe ngầm trong làng giải trí với hàng loạt xe sang đắt tiền.

Cũng vì rất giàu có nên Đức Huy luôn đứng sau và dành hết tâm sức, tiền bạc đầu tư cho nghệ thuật của vợ. Vì vậy trong suốt 10 năm chung sống anh luôn hỗ trợ hết mình giúp Lệ Quyên tỏa sáng trên sân khấu. Anh cũng luôn hộ tống Lệ Quyên trong nhiều sự kiện nghệ thuật, giải trí. Những hình ảnh đẹp này khiến công chúng vô cùng ngưỡng mộ.

Tuy nhiên, cuộc hôn nhân đẹp ấy cũng không kéo dài được lâu. Họ đã có hành trình 10 năm hạnh phúc, từ con số 0 trở thành cặp đôi được chú ý. Vậy nên khi Đức Huy và Lệ Quyên chia tay khiến người hâm mộ vô cùng tiếc nuối. Nhưng có lẽ do thói quen, sở thích cho đến tính cách cả hai đều trái ngược nên cuối cùng không để dung hòa được nữa nên hai người đã chọn cách chia tay văn minh, êm đẹp.

Lệ Quyên đang hạnh phúc bên tình trẻ Lâm Bảo Châu

Có lẽ sẽ chẳng ai biết Lệ Quyên đã chia tay với Đức Huy nếu như không bắt gặp cô đi mua sắm cùng người mẫu Lâm Bảo Châu. Sau bao nhiêu tin đồn về đời tư thì Lệ Quyên cũng đã cho khán giả một câu trả lời. Chiều 30/10/2020, Lệ Quyên chính thức đăng đàn xác nhận chuyện ly hôn chồng đại gia.

Nhận được thông tin này, khán giả, người hâm mộ không khỏi tiếc nuối cho chặng đường dài hơn chục năm của Lệ Quyên và Đức Huy. Sau khi công bố ly hôn Đức Huy, Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu ngày càng thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc tình tứ bên nhau.

Mới đây, nam người mẫu Lâm Bảo Châu đã bí mật tổ chức tiệc sinh nhật cho nữ ca sĩ tại một resort cao cấp ở Đà Nẵng. Hai người đã cùng nhau ghi lại những hình ảnh chàng và nàng, đồng loạt đăng tải khoảnh khắc hạnh phúc trên trang cá nhân. Có thể thấy, nam người mẫu tỉ mỉ trong việc trang trí, để tạo ra một không gian lãng mạn, ấm cúng cho người yêu, vì vậy nữ ca sĩ cũng dành tặng anh những lời có cánh, vô cùng ngọt ngào.

Hiện tại Lệ Quyên đang hạnh phúc bên tình trẻ Lâm Bảo Châu

Hiện tại, Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu cũng đã đón nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ khán giả. Cả hai thường xuyên đi du lịch cùng nhau và luôn tranh thủ ghi lại những phút giây vui vẻ bên cạnh nhau. Cả hai cũng chăm chỉ hơn trong việc đăng tải những hình ảnh tình tứ và thân mật, không quên cho khán giả ăn “cẩu lương”.

Qua đây có thể thấy được, nữ ca sĩ Lệ Quyên là một cô nàng rất thành công trong nghệ thuật. Ngay cả trong đời sống tình cảm cũng khá viên mãn. Vậy nên khi nhìn lại một lần nữa tiểu sử Lệ Quyên, người ta phải thốt lên 2 từ “ngưỡng mộ”. Bởi cô là người phụ nữ có sự nghiệp lại có một tình yêu đẹp nồng nàn với chàng người mẫu trẻ, đẹp trai, tài năng, bao người si mê.