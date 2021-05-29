Bị cà khịa 'nuôi' trai trẻ, Lệ Quyên nhẹ nhàng đáp trả một câu khiến antifan phải tự xấu hổ mà xoá bình luận

Kể từ khi công khai, mối tình chị em của Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu nhận về không ít lời bàn tán. Dù vậy, dường như nữ ca sĩ không để ý lắm, cô vẫn thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc bên người tình.

Mới đây, trên trang cá nhân, Lệ Quyên đăng tải hình ảnh của mình với dòng trạng thái bày tỏ sự phân vân khi nữ ca sĩ muốn nuôi lại mái tóc dài nhưng không biết có hợp với mình không. Qua đó, cô muốn nhờ người hâm mộ tư vấn giúp. Cụ thể, cô đăng tải: "Quyên nuôi lại tóc dài được không các mình ơi? Cuối tuần yên vui, giữ sức khoẻ nha các mình!"

Dòng trạng thái vừa đăng tải trên trang cá nhân của nữ ca sĩ - Ảnh: Chụp màn hình Sau khi bài viết đăng tải, không ít người hâm mộ cũng vào nhiệt tình tư vấn, có người khen để ngắn nhìn trẻ trung hơn nhưng có khán giả lại thích nữ ca sĩ với mái tóc dài thuỳ mị. Nhưng gây chú hơn, một số bình luận không liên quan đến bài viết mà bình luận nhằm mục đích "cà khịa" về mối tình của nữ ca sĩ và người tình trẻ. Lệ Quyên công khai tình yêu với Lâm Bảo Châu vào dịp Valentine 14/2 năm nay - Ảnh: FBNV Bình luận kém duyên của khán giả ngay lập tức đã được nữ ca sĩ đáp trả. Một tài khoản bình luận tỏ thái độ nói rằng Lệ Quyên "nuôi" trai trẻ. Nữ ca sĩ liền trả lời cực gắt đi lòng vào người rằng, cô còn đang được nuôi ngược lại và nhắn nhủ antifan bớt "cà khịa" để cuộc sống được hạnh phúc. Sau màn đáp trả, khán giả bình luận kém duyên phải tự xấu hổ mà xoá bình luận.

Nữ ca sĩ có màn đáp trả nhẹ nhàng nhưng cũng khiến người hâm mộ vô cùng 'hả dạ' trước bình luận kém duyên - Ảnh: Chụp màn hình Một pha khác cũng có cua cực gắt khi cho rằng Lệ Quyên vì nhiều tiền mới quen được trai trẻ chứ không phải vì tình yêu. Tài khoản Facebooker đó bình luận rằng: "Nếu ca sĩ Lệ Quyên nghèo hơn Lâm Bảo Châu thì mới gọi là tình yêu đích thực." Sau đó, nữ ca sĩ liền có màn trả lời vô cùng sắc bén: "Ôi tình yêu đích thực là phụ nữ cứ phải nghèo hơn đàn ông ạ?". Tiếp tục bị antifan châm chọc, Lệ Quyên chỉ hỏi ngược lại một câu vừa nhẹ nhàng, vừa sắc bén - Ảnh: Chụp màn hình Cách Lệ Quyên đáp trả antifan khiến nhiều người phải khâm phục vì quá hợp lý và khéo léo. Hiện tại, nữ ca sĩ vẫn đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc bên Lâm Bảo Châu và không quan tâm quá nhiều tới lời bàn tán kém duyên của antifan.

Bất ngờ bị 'phốt' vô ơn với cha đẻ Tình lỡ, Lệ Quyên 'phản pháo' đanh thép khiến cư dân mạng phải xấu hổ 'tái mặt' Đang yên đang lành, nữ ca sĩ Lệ Quyên bất ngờ bị "phốt" vô ơn với cố nhạc sĩ Thanh Bình. Trước sự gia giảng đạo lý của cư dân mạng, cô nàng thẳng thắn đáp trả bằng những lời đanh thép.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-ca-khia-nuoi-trai-tre-le-quyen-nhe-nhang-dap-tra-mot-cau-khien-antifan-phai-tu-xau-ho-ma-xoa-binh-luan-406928.html