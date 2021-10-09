Lệ Quyên chiêm nghiệm cuộc sống nhưng khoe ảnh chân dài ngang ngửa Hoa hậu, dân mạng 'hú hét' điều này

Hậu trường 09/10/2021 07:39

Nhìn ảnh khoe body của Lệ Quyên, dân mạng khen hơn gái 18.

Trong số các cặp đôi "chi-em" đẹp đôi Vbiz, Lệ QuyênLâm Bảo Châu luôn chăm chỉ khoe ảnh tình cảm và khiến người hâm mộ chờ đợi cái kết đẹp. Thời gian gần đây, Lệ Quyên liên tục nhá hàng sắp hoàn thiện "tổ ấm" là ngôi biệt thự siêu sang xịn. Ngoài ra, chị đẹp cũng chăm khoe ảnh chân dài thẳng tắp khiến fan xốn xang.

Mới đây, Lệ Quyên đã thả hồn vào tâm tư của bản thân và nêu lên chiêm nghiệm cuộc đời: "Nằm ngắm lại để thấy năm nay sinh nhật được đi khắp nơi, hết tháng 4 của mình thì dịch bùng phát tới giờ vẫn ngồi yên một chỗ luôn. May nữa là hoàn thành được liveshow 'Người Tình' tuyệt đỉnh cũng trong tháng 4 với hơn 4.000 khán giả, vẫn đầy ắp tình yêu nguyên vẹn như thế.

Mong năm nào cũng được mạnh khỏe tung tăng, không bị dịch bệnh cản đường. Thật sự tớ quá may mắn trong yêu thương như vậy đó".

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Lệ Quyên khoe chân dài thẳng tắp

Khán giả thi nhau vào khen cô chân dài thẳng tắp, body hoàn hảo. Số khác còn cho rằng chị đẹp có thân hình bốc lửa hơn gái 18.

Trước đó, người tình Lâm Bảo Châu từng tổ chức sinh nhật cho cô. Nàng ca sĩ phòng trà nức tiếng chia sẻ: "Đây là bữa tiệc đầu tiên rất đặc biệt. Bản thân tôi rất ngại khi mọi người chú ý đến mình. Rõ ràng việc chú ý như thế này tuyệt vời quá. Mong là năm nào cũng được chú ý và càng ngày càng nhiều hơn".

Được biết, tình trẻ của cô dành thời gian cả tháng để suy nghĩ ý tưởng tổ chức tiệc phù hợp cho bạn gái. Nam diễn viên cuối cùng lựa chọn một resort cao cấp ở Đà Nẵng và cùng mọi người chuẩn bị kỹ lưỡng các khâu. 

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Lệ Quyên chiêm nghiệm cuộc sống nhưng khoe ảnh chân dài ngang ngửa Hoa hậu, dân mạng 'hú hét' điều này - Ảnh 3

Cả hai tình tứ trong sinh nhật trước đó

Trên trang cá nhân, Lâm Bảo Châu viết: “Chúc mừng sinh nhật cô bạn. Hoàng hôn những khoảnh khắc đi đến tận cùng”. Trong khi đó, Lệ Quyên cũng tình cảm nhắn nhủ đến bạn trai: "Cám ơn anh và bạn bè đã kết hợp quá chặt chẽ, khiến em không biết gì cho đến khi lạc vào thế giới cổ tích này".

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Ngoài sở hữu giọng ca hay, Lệ Quyên còn khiến chị em ganh tị vì body chuẩn từng cm

Hiện tại, chuyện tình của cặp chị-em này vẫn khiến dân mạng xuýt xoa vì quá hạnh phúc.

Ảnh: Tổng hợp

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