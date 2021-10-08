Rò rỉ hình ảnh 'hiếm' của Phi Nhung thu bài hát cuối cùng, khán giả khóc hết nước mắt vì chi tiết này

Phía trung tâm ca nhạc hải ngoại nơi Phi Nhung từng cộng tác đã lần đầu tiên công bố đoạn clip cố ca sĩ trong phòng thu ghi âm ca khúc cuối cùng - Hai Ơi Đừng Lấy Chồng. Khán giả xem mà vừa thương vừa nhớ cố nghệ sĩ.

Sáng 8/10, phía trung tâm ca nhạc hải ngoại nơi Phi Nhung từng cộng tác đã lần đầu tiên công bố đoạn clip cố ca sĩ trong phòng thu ghi âm ca khúc cuối cùng - Hai Ơi Đừng Lấy Chồng.

Khi tiến hành thu âm trước lúc mất, Phi Nhung vô cùng thân thiện và nhận nhiều lời khen từ khán giả. Phi Nhung chia sẻ về việc chuẩn bị thu âm bài hát Hai Ơi Đừng Lấy Chồng nhưng cũng không quên đùa giỡn vô cùng đáng yêu với người hâm mộ này: "Dạ em chào tất cả fan miền Tây. Hai chị em chuẩn bị thu bài hát Hai Ơi Đừng Lấy Chồng, để cho đi chơi kéo co, chơi tạt lon, chơi tất cả các trò chơi gì chơi hết...".

Hình ảnh thân thương của Phi Nhung

Việc nữ ca sĩ Phi Nhung vẫn trìu mến tự xưng là "em" đầy khiêm nhường khi nói chuyện với khán giả miền Tây càng khiến khán giả xót xa và yêu quý cô nhiều hơn. Nhiều dân mạng không cầm được nước mắt khi xem hình ảnh cố ca sĩ qua clip.

Cố ca sĩ ra đi để lại niềm tiếc thương vô hạn cho khán giả

Ca sĩ Phi Nhung qua đời trưa 28/9, sau hơn một tháng chữa Covid-19, tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Theo đại diện bệnh viện, chị qua đời vào khoảng 11h57, do biến chứng nặng của Covid-19, hoại tử một phần phổi, bão Cytokine, suy đa cơ quan. Trước đó, ca sĩ được chạy ECMO, lọc máu và sử dụng các loại thuốc cao cấp nhất. Tối 22/9, người thân ca sĩ cho biết bác sĩ báo tình hình ca sĩ chuyển biến xấu, phổi bị hoại tử, đông đặc.

Phi Nhung chăm hành thiện lúc còn sinh thời

Ca sĩ Phi Nhung tên thật là Phạm Phi Nhung, mang trong người hai dòng máu Mỹ – Việt. Cô sở hữu giọng hát ngọt ngào, ấm áp và được nhiều khán giả yêu mến.

Ảnh: Tổng hợp

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