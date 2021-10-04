Nguyên Vũ tiết lộ 'bí mật' lúc Phi Nhung còn sống chỉ hai người biết, gọi luôn bằng 'em' khiến khán giả tò mò

Ngoài việc gọi Phi Nhung bằng em, anh còn tiết lộ điều bí mật khiến khán giả tò mò hết sức.

Ca sĩ Phi Nhung đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 12h15 trưa 28/9 sau hơn 1 tháng điều trị tích cực tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Khi Phi Nhung mất, trên trang cá nhân ca sĩ Nguyên Vũ ngoài việc chia buồn anh còn gọi Phi Nhung là "em", Nguyên Vũ tiết lộ lúc sinh thời nữ ca sĩ gọi anh là "anh yêu" dù hơn đàn em tới tận 5 tuổi. Phi Nhung hơn Nguyên Vũ tới 5 tuổi, việc chàng ca sĩ đình đám một thời xưng hô "anh - em" hơi khó nghe và bị nhiều khán giả phản ứng. Cố ca sĩ và Nguyên Vũ chụp ảnh cùng nhau Trước phản ứng từ MXH, chiều 3/10 Nguyên Vũ cho biết, ngay từ lần đầu tiên quen biết nhau rồi bắt đầu mối quan hệ đồng nghiệp, anh và ca sĩ Bông Điên Điển đã vô tư gọi nhau là anh em. Anh cũng mong mọi người ngừng trách móc bởi trong khi lòng anh cũng rất buồn khi phải vĩnh biệt cố ca sĩ.

Nam ca sĩ bộc bạch: "Có vài người thắc mắc sao Vũ 'dám' viết status gọi Phi Nhung là em, thậm chí nặng lời cho là Vũ hỗn láo và bất kính. Chỉ là từ lúc cô ấy lần đầu tiên trở về Việt Nam cho đến giờ, 2 người quen biết nhau rồi bắt đầu mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết vô tư và gọi nhau là anh em cho đến khi Vũ nhận được tin mình không còn được gặp mặt cô ấy nữa. Nguyên Vũ dành nhiều tình cảm tôn trọng cho đàn chị Trong lòng Vũ cô ấy vẫn mãi là một người em dễ thương chất phác mộc mạc như chính giọng hát của em ấy vậy. Mọi người hãy xem lại những hình ảnh dưới đây để hiểu rõ hơn về mối quan hệ của chúng tôi nhé. Đừng vội trách khi mà trong lòng Vũ cũng đang buồn vì sự ra đi mãi mãi của rất nhiều người thân quen và cả những người Vũ chỉ biết trên Facebook mà thôi".

Ca sĩ Phi Nhung, 49 tuổi, qua đời trưa 28/9, sau hơn một tháng chữa Covid-19, tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Theo đại diện bệnh viện, chị qua đời vào khoảng 11h57, do biến chứng nặng của Covid-19, hoại tử một phần phổi, bão Cytokine, suy đa cơ quan. Trước đó, ca sĩ được chạy ECMO, lọc máu và sử dụng các loại thuốc cao cấp nhất. Tối 22/9, người thân ca sĩ cho biết bác sĩ báo tình hình ca sĩ chuyển biến xấu, phổi bị hoại tử, đông đặc. Lúc còn sinh thời, cố ca sĩ rất hay làm từ thiện Ca sĩ Phi Nhung có tên thật là Phạm Phi Nhung, sinh ngày 10 tháng 4 năm 1972 tại Pleiku, nhưng sống và làm việc chủ yếu ở TP Hồ Chí Minh. Phi Nhung mang trong người hai dòng máu Mỹ – Việt khi cha là người Mỹ và mẹ là người Việt. Ảnh: Tổng hợp

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