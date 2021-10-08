Rò rỉ hình ảnh rửa chén thuê, tin đồn giật nợ, danh hài nức tiếng vẫn sắm 'liền tù tì' 38 xế sang, dân mạng đổ xô tìm danh tính

Hậu trường 08/10/2021 06:20

Danh hài mua hẳn 38 xế sang khiến khán giả choáng váng.

Bảo Chung được mệnh danh là nam nghệ sĩ có bộ sưu tập xế hộp nhiều nhất Việt Nam. Tuy nhiên, một điều đặc biệt là trong 38 xe từng được anh sở hữu đa phần là các xế hộp mui trần.

Anh chia sẻ rằng: "Trước khi sang Mỹ định cư, tôi đã có đến 38 chiếc (nói đúng hơn là cứ mua rồi bán đến 38 lần), đó dường như là một thú vui của tôi".

Tiết lộ lý do vì sao lại từng sở hữu đến 38 xế hộp, Bảo Chung cho biết: "Cách đây 30 năm, cát -sê của tôi cao lắm, vài triệu một show. Chính vì thế mà tôi tích góp và dư ra để mua xe. Bây giờ không còn được như trước, tôi cũng hạn chế mua lại".

Bao Chung

Rò rỉ hình ảnh rửa chén thuê, tin đồn giật nợ, danh hài nức tiếng vẫn sắm 'liền tù tì' 38 xế sang, dân mạng đổ xô tìm danh tính - Ảnh 2Bảo Chung bên cạnh siêu xe nức tiếng

Vào năm 2000, danh hài Bảo Chung vướng tin đồn vỡ nợ phải sang Mỹ khiến ông phải lên tiếng đính chính: "Tôi khẳng định lại lần nữa mình chưa từng bị vỡ nợ. Tôi có bị giật nợ. Khi làm ăn, người ta vay mượn tiền hay lừa gạt mình cũng có nhiều nhưng tôi xem đó là của đi thay người".

Ở thời kỳ đỉnh cao, Bảo Chung từng chạy một ngày 7,8 show, cả năm chạy show không về nhà được bao nhiêu lần, có đôi lần về nhà con không nhận ra, thấy ông liền gọi ngay "Má ơi, khách đến". Khi đi diễn xa, Bảo Chung còn bị khách sạn từ chối cho thuê phòng vì khán giả đến đòi gặp ông nhiều quá, sợ ảnh hưởng đến trật tự chung.

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Khương Dừa từng đăng tải video quay cảnh trò chuyện với danh hài đình đám khi ông đang rửa chén thuê tại một cửa hàng cơm tấm

Trong 4 năm qua, Bảo Chung ở Việt Nam nhiều và tham gia các hoạt động trong nước. Vẫn có tài sản nhưng ở tuổi 64, Bảo Chung thích lối sống bình dị, ông không mua nhà tại Việt Nam mà mỗi khi về nước, ông ở nhà mẹ vợ là một khu chung cư cũ tại Quận 3, TP.HCM. Từ đổi "xoành xoạch" 38 chiếc siêu xe, 10 năm qua Bảo Chung chỉ mới đổi xe 1 lần.

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Bảo Chung vẫn được khán giả nhớ đến qua từng năm tháng

Hiện tại, đa số khán giả 8x, 9x vẫn nhớ những vở hài kinh điển mà anh đóng và dành cho nam nghệ sĩ tình cảm nồng nhiệt.

Ảnh: Tổng hợp

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