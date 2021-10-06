Lâu không tái xuất, Hoa hậu Thùy Dung chia sẻ lý do 'mất tích' khiến ai cũng ngỡ ngàng

Hậu trường 06/10/2021 09:28

Chia sẻ của Thùy Dung về bạn trai khiến khán giả vô cùng chú ý.

Mới đây, hoa hậu Thùy Dung đã có những chia sẻ gây chú ý về bạn trai và tình yêu trên Ngoisao.net. Cô tâm sự nhiều thứ và nhận được sự thích thú từ khán giả hâm mộ.

Thuy Dung 1
Nàng hậu xuất hiện bên trời Tây

Nàng hậu tâm tình rằng phải xa bạn trai vì dịch bệnh: "Năm 2020, tôi kẹt ở Mỹ một thời gian do Covid-19 nên xa bạn trai gần một năm. Thế nhưng chúng tôi vẫn gọi điện, facetime, duy trì liên lạc hàng ngày. Thật may, cuối cùng tôi có thể về Việt Nam gặp anh ấy vào cuối năm ngoái. Chúng tôi đã yêu nhau được vài năm. Anh ấy hơn tôi nhiều tuổi, là người mạnh mẽ, chủ động và điển trai trong mắt tôi".

Thùy Dung nói về lí do yêu anh chàng hiện tại: "Tôi yêu vì anh ấy là người tốt, sống rất trách nhiệm. Anh có những giá trị cốt lõi phù hợp với tôi. Tôi là người sống theo cảm xúc. Khi ở bên anh ấy, tôi được thực sự là mình, cảm giác bình an, hạnh phúc và rất nhiều niềm vui. Cái hay nhất khi yêu một người hơn mình nhiều tuổi là anh ta biết tôn trọng những giá trị của tôi, cũng biết trân trọng những giá trị của anh ấy. Vì trân trọng, anh hiểu cần làm gì để không tổn hại đến những giá trị đó. Tôi may mắn gặp được người như vậy".

Thuy Dung 2
Nhan sắc đỉnh cao của cô qua bao năm tháng

Nói về việc xa bạn trai do dịch Covid-19, cô chia sẻ: "Thời gian kẹt ở Mỹ do Covid-19, tôi cũng lo lắng, sốt ruột. Đó có thể là khoảng thời gian khó khăn nhất của chúng tôi. Nhưng chỉ một tin nhắn, cuộc gọi... là chúng tôi lại cảm thấy an lòng, vui luôn".

Ngoài ra, cô cũng chia sẻ về quan điểm sống thú vị của mình: "Tôi thích "lặng im quan sát cuộc sống" hơn là phô bày chuyện của mình. Điều này cũng rất khó khăn. Thông thường, khi chọn trở thành người nổi tiếng, bạn sẽ phải "show off" bản thân, thường xuyên xuất hiện trên báo chí. Nhưng tôi không phải con người như thế mà chỉ là người bình thường có đam mê nghệ thuật. Một số nhà thiết kế, nhiếp ảnh gia... cảm thấy tôi phù hợp là "nàng thơ" của họ nên khi gặp lời mời thú vị, tôi vẫn nhận lời hợp tác".

Thuy Dung 3
Thùy Dung là nàng hậu thuộc Top có chiều cao khủng của showbiz

Theo VietNamNet, ở xứ sở cờ hoa, nhà Thùy Dung có một tiệm nails, cô cũng đã quen với việc kinh doanh (khi sống ở Việt Nam, Thùy Dung từng mở cửa hàng thời trang ở Đà Nẵng và sau đó kinh doanh bất động sản) nên việc giúp đỡ gia đình “không thành vấn đề”.

Hỏi nàng hậu, ít khi nhận show như thế có thể tự lo cho bản thân được không, Dung cười bảo: “Dư sức, chỉ là chưa lo được cho người khác”.

Sinh năm 1990, là con út trong gia đình, mỹ nhân kể rằng cô hưởng trọn mọi ưu thế của con út, ở trong nhà “giống như cái rốn vũ trụ”, được làm theo ý mình, không bị áp lực, cũng không bị giục lấy chồng.

Thuy Dung 4
Hình ảnh mỹ nhân thuở mới đăng quang

Thùy Dung sinh năm 1990 tại Đà Nẵng. Cô đăng quang "Hoa hậu Việt Nam 2008" khi 18 tuổi. Sau đó, người đẹp tham gia làng giải trí với vai trò người mẫu, thỉnh thoảng biểu diễn thời trang, tham dự sự kiện...

Ảnh: Tổng hợp

Từ khóa:   Thùy Dung và bạn trai bạn trai Thùy Dung Thùy Dung qua Mỹ

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Tâm sự 1 giờ 25 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Ô tô con bất ngờ lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt khiến nhiều người bị thương

Ô tô con bất ngờ lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt khiến nhiều người bị thương

Video 2 giờ 25 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Sao quốc tế 2 giờ 40 phút trước
Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch

Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước
'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

Sao quốc tế 3 giờ 11 phút trước
Sofa Italia tại Nội thất Mê Linh: Dấu ấn chất liệu trong không gian hiện đại

Sofa Italia tại Nội thất Mê Linh: Dấu ấn chất liệu trong không gian hiện đại

Không gian sống 3 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36