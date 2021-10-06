Chia sẻ của Thùy Dung về bạn trai khiến khán giả vô cùng chú ý.

Mới đây, hoa hậu Thùy Dung đã có những chia sẻ gây chú ý về bạn trai và tình yêu trên Ngoisao.net. Cô tâm sự nhiều thứ và nhận được sự thích thú từ khán giả hâm mộ. Nàng hậu xuất hiện bên trời Tây Nàng hậu tâm tình rằng phải xa bạn trai vì dịch bệnh: "Năm 2020, tôi kẹt ở Mỹ một thời gian do Covid-19 nên xa bạn trai gần một năm. Thế nhưng chúng tôi vẫn gọi điện, facetime, duy trì liên lạc hàng ngày. Thật may, cuối cùng tôi có thể về Việt Nam gặp anh ấy vào cuối năm ngoái. Chúng tôi đã yêu nhau được vài năm. Anh ấy hơn tôi nhiều tuổi, là người mạnh mẽ, chủ động và điển trai trong mắt tôi".

Thùy Dung nói về lí do yêu anh chàng hiện tại: "Tôi yêu vì anh ấy là người tốt, sống rất trách nhiệm. Anh có những giá trị cốt lõi phù hợp với tôi. Tôi là người sống theo cảm xúc. Khi ở bên anh ấy, tôi được thực sự là mình, cảm giác bình an, hạnh phúc và rất nhiều niềm vui. Cái hay nhất khi yêu một người hơn mình nhiều tuổi là anh ta biết tôn trọng những giá trị của tôi, cũng biết trân trọng những giá trị của anh ấy. Vì trân trọng, anh hiểu cần làm gì để không tổn hại đến những giá trị đó. Tôi may mắn gặp được người như vậy". Nhan sắc đỉnh cao của cô qua bao năm tháng Nói về việc xa bạn trai do dịch Covid-19, cô chia sẻ: "Thời gian kẹt ở Mỹ do Covid-19, tôi cũng lo lắng, sốt ruột. Đó có thể là khoảng thời gian khó khăn nhất của chúng tôi. Nhưng chỉ một tin nhắn, cuộc gọi... là chúng tôi lại cảm thấy an lòng, vui luôn".

Ngoài ra, cô cũng chia sẻ về quan điểm sống thú vị của mình: "Tôi thích "lặng im quan sát cuộc sống" hơn là phô bày chuyện của mình. Điều này cũng rất khó khăn. Thông thường, khi chọn trở thành người nổi tiếng, bạn sẽ phải "show off" bản thân, thường xuyên xuất hiện trên báo chí. Nhưng tôi không phải con người như thế mà chỉ là người bình thường có đam mê nghệ thuật. Một số nhà thiết kế, nhiếp ảnh gia... cảm thấy tôi phù hợp là "nàng thơ" của họ nên khi gặp lời mời thú vị, tôi vẫn nhận lời hợp tác". Thùy Dung là nàng hậu thuộc Top có chiều cao khủng của showbiz Theo VietNamNet, ở xứ sở cờ hoa, nhà Thùy Dung có một tiệm nails, cô cũng đã quen với việc kinh doanh (khi sống ở Việt Nam, Thùy Dung từng mở cửa hàng thời trang ở Đà Nẵng và sau đó kinh doanh bất động sản) nên việc giúp đỡ gia đình “không thành vấn đề”. Hỏi nàng hậu, ít khi nhận show như thế có thể tự lo cho bản thân được không, Dung cười bảo: “Dư sức, chỉ là chưa lo được cho người khác”. Sinh năm 1990, là con út trong gia đình, mỹ nhân kể rằng cô hưởng trọn mọi ưu thế của con út, ở trong nhà “giống như cái rốn vũ trụ”, được làm theo ý mình, không bị áp lực, cũng không bị giục lấy chồng. Hình ảnh mỹ nhân thuở mới đăng quang Thùy Dung sinh năm 1990 tại Đà Nẵng. Cô đăng quang "Hoa hậu Việt Nam 2008" khi 18 tuổi. Sau đó, người đẹp tham gia làng giải trí với vai trò người mẫu, thỉnh thoảng biểu diễn thời trang, tham dự sự kiện... Ảnh: Tổng hợp

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