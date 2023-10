Nàng hậu tâm tình rằng phải xa bạn trai vì dịch bệnh: "Năm 2020, tôi kẹt ở Mỹ một thời gian do Covid-19 nên xa bạn trai gần một năm. Thế nhưng chúng tôi vẫn gọi điện, facetime, duy trì liên lạc hàng ngày. Thật may, cuối cùng tôi có thể về Việt Nam gặp anh ấy vào cuối năm ngoái. Chúng tôi đã yêu nhau được vài năm. Anh ấy hơn tôi nhiều tuổi, là người mạnh mẽ, chủ động và điển trai trong mắt tôi".

Thùy Dung nói về lí do yêu anh chàng hiện tại: "Tôi yêu vì anh ấy là người tốt, sống rất trách nhiệm. Anh có những giá trị cốt lõi phù hợp với tôi. Tôi là người sống theo cảm xúc. Khi ở bên anh ấy, tôi được thực sự là mình, cảm giác bình an, hạnh phúc và rất nhiều niềm vui. Cái hay nhất khi yêu một người hơn mình nhiều tuổi là anh ta biết tôn trọng những giá trị của tôi, cũng biết trân trọng những giá trị của anh ấy. Vì trân trọng, anh hiểu cần làm gì để không tổn hại đến những giá trị đó. Tôi may mắn gặp được người như vậy".

Nhan sắc đỉnh cao của cô qua bao năm tháng

Nói về việc xa bạn trai do dịch Covid-19, cô chia sẻ: "Thời gian kẹt ở Mỹ do Covid-19, tôi cũng lo lắng, sốt ruột. Đó có thể là khoảng thời gian khó khăn nhất của chúng tôi. Nhưng chỉ một tin nhắn, cuộc gọi... là chúng tôi lại cảm thấy an lòng, vui luôn".