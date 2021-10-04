Đạo diễn Việt kiều 'thượng lưu' Victor Vũ làm 'cha bỉm sữa': Cảm giác rất căng thẳng

Hậu trường 04/10/2021 13:12

Nghe cách Victor Vũ chăm con, các bà mẹ xuýt xoa bản thân chưa chắc chu đáo bằng anh.

Sau 5 năm kết hôn với diễn viên Đinh Ngọc Diệp, vị đạo diễn tài ba Victor Vũ đã có 2 cậu con trai kháu khỉnh. Anh cho hay, từ khi lên chức bố, cuộc sống của anh sang một trang mới: bận rộn hơn nhưng ngập tràn hạnh phúc. Riêng Đinh Ngọc Diệp lùi về phía sau chồng, ít đóng phim. Mặc dù ngại chia sẻ chuyện tình cảm riêng tư trước truyền thông, nhưng cả hai thường đăng tải hình ảnh ấm áp bên nhau trên trang cá nhân.

Ở tuổi ngoài 40 mới được lên thiên chức bố, Victor Vũ chuẩn bị kỹ càng và nhanh chóng thành thạo các công việc như: thay bỉm, pha sữa, bế bồng, dỗ dành cho các thiên thần nhỏ.

Theo Ngoisao.net, anh cho biết: "Tôi thường tập trung cao độ, hết mình với công việc ở trường quay, cảm giác rất căng thẳng. Khi về nhà, tôi buông tất cả để tận hưởng niềm vui làm bố, chơi đùa với các con. Việc thường xuyên ở bên con giúp tôi giải toả tâm lý, lấy lại cân bằng, làm việc hiệu quả hơn".

Victor Vu

Đạo diễn Việt kiều 'thượng lưu' Victor Vũ làm 'cha bỉm sữa': Cảm giác rất căng thẳng - Ảnh 2Đạo diễn Việt kiều 'thượng lưu' Victor Vũ làm 'cha bỉm sữa': Cảm giác rất căng thẳng - Ảnh 3Đạo diễn Việt kiều 'thượng lưu' Victor Vũ làm 'cha bỉm sữa': Cảm giác rất căng thẳng - Ảnh 4

Hình ảnh Victor Vũ chăm con nhận nhiều lời khen từ khán giả

Đạo diễn nức tiếng thừa nhận, bản thân thay đổi rất nhiều từ tính cách đến quan điểm sống sau khi kết hôn và làm bố. Anh không còn xem công việc là ưu tiên hàng đầu mà gia đình, vợ và hai con mới quan trọng nhất. Những khi đi làm phim xa, anh thường đưa cả vợ con theo. Đạo diễn tự nhận bản thân kỹ tính nên không yên tâm khi để bà xã ở nhà một mình xoay xở với con nhỏ.

Trước đó, kỷ niệm 3 năm ngày cưới, trên trang cá nhân, Đinh Ngọc Diệp chia sẻ hình ảnh vợ chồng cô làm lễ ở nhà thờ cùng dòng chia sẻ ngắn gọn nhưng đầy hạnh phúc: "3 năm như ở thiên đàng. Cảm ơn anh". Ở phần bình luận, bạn bè, đồng nghiệp gửi lời chúc mừng tới cặp đôi đẹp của điện ảnh Việt. Trong đó, nhiều người thể hiện sự ngưỡng mộ tình cảm ngọt ngào của cả hai dành cho nhau sau 3 năm kết hôn.

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Hình ảnh tại nhà thờ của cả hai vô cùng hạnh phúc

Đinh Ngọc Diệp thừa nhận được ông xã chiều chuộng và yêu thương. Vì thế sau khi kết hôn, cuộc sống của cô nhiều màu sắc và ý nghĩa hơn trước. Victor Vũ làm việc với nhiều người đẹp nhưng Đinh Ngọc Diệp khẳng định tin chồng 200%.

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Cặp vợ chồng dành tình cảm cho nhau khiến ai nấy xuýt xoa ganh tị

Hiện tại, hình ảnh vị đạo diễn tài ba chăm con vẫn gây sốt MXH và nhận nhiều lời khen từ khán giả.

Ảnh: Tổng hợp

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