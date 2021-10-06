Nam Em hóa nữ thần trong trẻo tuổi 25 tại Đà Lạt mộng mơ

Mới đây, cô đã khoe nhan sắc trong trẻo ở tuổi 25 khiến dân mạng xao xuyến. Theo Ngoisao.net, Nam Em đã trở lại với các dự án âm nhạc . Cô vừa tung sản phẩm mới "Xa nhau rồi anh nhớ không" quay tại Đà Lạt. Hoa khôi khoe nhac sắc yêu kiều, căng tràn thanh xuân khi diễn xuất giữa thiên nhiên vùng cao nguyên.

Nam Em sinh năm 1996, là gương mặt quen thuộc với người hâm mộ nhan sắc khi từng đạt thành tích ấn tượng tại Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long 2015 (đăng quang), Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 (Top 10), Hoa hậu Trái đất 2016 (Top 8)… Cô sở hữu nhan sắc ngọt ngào, chiều cao 1,71m, số đo ba vòng 82-61-89.

Nam Em tựa nữ thần giữa vườn hoa

Chân dài chia sẻ, do sức khoẻ yếu, vài tháng trước cô đã đi Đà Lạt nghỉ dưỡng cùng hội bạn thân. Tại đây, người đẹp quê Tiền Giang ngẫu hứng thực hiện một bộ ảnh và tự sáng tác ca khúc, làm đạo diễn cho MV mới.

Cô từng chinh chiến qua nhiều cuộc thi nhan sắc

Theo VOV, trước sản phẩm này, trong những tháng giãn cách, Nam Em nghiêm túc chấp hành quy định giãn cách xã hội của thành phố. Cô chủ yếu ở nhà, giữ gìn sức khỏe và tuân thủ các quy định phòng chống dịch. Để đỡ nhớ sân khấu, Nam Em đã thực hiện và cho ra mắt những bản thu audio các ca khúc từng được trình diễn trong minishow "Love Story" cũng như những bản nhạc mà cô yêu thích.

Nam Em từng vào Top 8 Miss Earth thế giới

Trước đó, Mỹ nhân từng gây sốt khi tiết lộ chuyện sẽ ghi danh Miss Universe Vietnam 2021. Nhiều người kỳ vọng với kinh nghiệm có được cùng lợi thế hình thể, mỹ nhân sinh năm 1996 sẽ tỏa sáng tại cuộc thi. Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng những ồn ào trước đó sẽ ảnh hưởng phần nào đến kết quả chung cuộc nếu cô tham gia. Chia sẻ với Thanh Niên, Nam Em cho biết bản thân đang xem xét vì “nếu sức khỏe yếu quá đi thi ảnh hưởng đến chương trình”.

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