Khoe xe 8 tỷ được bạn trai tặng, Phương Trinh Jolie bị mỉa mai, còn nhắc đến chuyện chia tay

Hậu trường 17/12/2021 09:57

Bị netizen mỉa mai, nhắc khéo chuyện chia tay với bạn gái Phương Trinh Jolie, Lý Bình có động thái ra mặt bảo vệ vợ sắp cưới.

Ngày 15/12, Lý Bình gây chú ý khi tiết lộ món quà tặng bạn gái nhân dịp Giáng Sinh và năm mới sắp đến. Anh cho biết đã quyết "chốt đơn" xế hộp gần 8 tỷ đồng để tặng "vợ iu". Để rinh quà tặng bạn gái, Lý Bình đã mang theo balo tiền mặt để đặt cọc. Nhìn "núi" tiền, cư dân mạng không khỏi choáng váng vì quá "khủng". Bạn trai Phương Trinh Jolie cho biết "nóc nhà" rất thích xe thể thao nên nhân dịp này sẽ đổi xế mới cho cô luôn. 

Khoe xe 8 tỷ được bạn trai tặng, Phương Trinh Jolie bị mỉa mai, còn nhắc đến chuyện chia tay - Ảnh 1Khoe xe 8 tỷ được bạn trai tặng, Phương Trinh Jolie bị mỉa mai, còn nhắc đến chuyện chia tay - Ảnh 2

Lý Bình lén giấu mang tiền mua xế hộp tặng cô nàng

Ngay sau đó, Phương Trinh Jolie cũng đăng trạng thái khoe việc bạn trai Lý Bình “ủ mưu” mua tặng cô chiếc xế hộp 8 tỷ trên trang cá nhân. Theo nữ diễn viên, hành động này của nam diễn viên còn có bí mật theo sau. Cụ thể, Lý Bình đã giấu cô, lén bán chiếc xe mới mua 6 tháng trước để ủ mưu mua chiếc xe khác làm quà Noel tặng bạn gái. "Hèn chi lén lén đăng bán xe, con S mới mua được 6 tháng, à... thì ra ủ mưu từ trước hả chồng Lý Bình?", cô hào hứng chia sẻ.

Khoe xe 8 tỷ được bạn trai tặng, Phương Trinh Jolie bị mỉa mai, còn nhắc đến chuyện chia tay - Ảnh 3
Lý Bình tặng nhiều món quà có giá trị cho bạn gái

Dưới bài đăng, vô số lời chúc mừng kèm sự ngưỡng mộ từ mọi người được gửi tới cặp đôi. Tuy nhiên vẫn có không ít những bình luận mang hơi hướng tiêu cực nhằm vào cặp đôi. "Khoe cho lắm vào sau này chia tay lại cười...", một bình luận kém duyên từ phía netizen. Khi bạn gái bị công kích, Lý Bình liền đáp ra mặt trả ta đôi. "Tag" tên người này, bạn trai Phương Trinh Jolie nhắn nhủ: "Ráng chịu khó chờ nha", như có ý mỉa mai ngược. Hơn nữa, nam diễn viên cũng cười khoái chí lên kế hoạch cùng bạn gái chạy thử xe mới.

Khoe xe 8 tỷ được bạn trai tặng, Phương Trinh Jolie bị mỉa mai, còn nhắc đến chuyện chia tay - Ảnh 4
Bình luận kém duyên "động chạm" đến bạn gái khiến Lý Bình đích thân ra mặt bảo vệ

Phương Trinh Jolie chính thức xác nhận hẹn hò diễn viên Lý Bình, kém cô 3 tuổi vào tháng 3/2021. Trước đó, cặp đôi có 2 năm hẹn hò bí mật. Tháng 5, nam diễn viên điển trai cầu hôn bạn gái vào đúng dịp sinh nhật cô. Cho tới tháng 8, cặp đôi công khai trạng thái "đã đính hôn" trên Facebook, đồng thời tiết lộ sẽ tổ chức đám cưới ngay sau khi hết dịch.

Khoe xe 8 tỷ được bạn trai tặng, Phương Trinh Jolie bị mỉa mai, còn nhắc đến chuyện chia tay - Ảnh 5Khoe xe 8 tỷ được bạn trai tặng, Phương Trinh Jolie bị mỉa mai, còn nhắc đến chuyện chia tay - Ảnh 6Khoe xe 8 tỷ được bạn trai tặng, Phương Trinh Jolie bị mỉa mai, còn nhắc đến chuyện chia tay - Ảnh 7

Cả hai đã đính hôn và chuẩn bị cho tiệc cưới sau khi hết dịch

Để chuẩn bị cho tương lai với Phương Trinh Jolie, Lý Bình cũng khoe khéo cơ ngơi 5 tầng đang trong quá trình hoàn thiện. Anh cho biết đã mất 1 năm vất vả cho tổ ấm của mình. Không chỉ nhận được nhiều lời chúc phúc từ cư dân mạng, chuyện tình của cặp đôi chị - em cũng nhận được sự ủng hộ từ gia đình. Hình ảnh Phương Trinh Jolie thân thiện, tình cảm với mẹ đẻ Lý Bình từng thu hút sự chú ý.

Khoe xe 8 tỷ được bạn trai tặng, Phương Trinh Jolie bị mỉa mai, còn nhắc đến chuyện chia tay - Ảnh 8

Nam diễn viên xây nhà chuẩn bị cho tổ ấm nhỏ

Khoe xe 8 tỷ được bạn trai tặng, Phương Trinh Jolie bị mỉa mai, còn nhắc đến chuyện chia tay - Ảnh 9

Chuyện tình cảm của cặp đôi được sự ủng hộ từ phía gia đình

Khoe xe 8 tỷ được bạn trai tặng, Phương Trinh Jolie bị mỉa mai, còn nhắc đến chuyện chia tay - Ảnh 10Khoe xe 8 tỷ được bạn trai tặng, Phương Trinh Jolie bị mỉa mai, còn nhắc đến chuyện chia tay - Ảnh 11

Nhiều lời chúc phúc được gửi gắm tới Phương Trinh Jolie - Lý Bình

Chưa làm dâu, Phương Trinh Jolie đã để lộ 1 chi tiết làm rõ mối quan hệ với mẹ chồng tương lai?

Chưa làm dâu, Phương Trinh Jolie đã để lộ 1 chi tiết làm rõ mối quan hệ với mẹ chồng tương lai?

Chỉ 1 bức ảnh trong sinh nhật mẹ Lý Bình, Phương Trinh Jolie đã làm rõ mối quan hệ “mẹ chồng - nàng dâu”.

Xem thêm
Từ khóa:   Phương Trinh Jolie Lý Bình Phương Trinh Jolie - Lý Bình

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 1 giờ 7 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 37 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 2 giờ 7 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 2 giờ 37 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Tâm sự gia đình 3 giờ 7 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tâm sự 3 giờ 37 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 52 phút trước
Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Tâm sự Eva 4 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?