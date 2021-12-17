Khoe xe 8 tỷ được bạn trai tặng, Phương Trinh Jolie bị mỉa mai, còn nhắc đến chuyện chia tay

Ngày 15/12, Lý Bình gây chú ý khi tiết lộ món quà tặng bạn gái nhân dịp Giáng Sinh và năm mới sắp đến. Anh cho biết đã quyết "chốt đơn" xế hộp gần 8 tỷ đồng để tặng "vợ iu". Để rinh quà tặng bạn gái, Lý Bình đã mang theo balo tiền mặt để đặt cọc. Nhìn "núi" tiền, cư dân mạng không khỏi choáng váng vì quá "khủng". Bạn trai Phương Trinh Jolie cho biết "nóc nhà" rất thích xe thể thao nên nhân dịp này sẽ đổi xế mới cho cô luôn.

Ngay sau đó, Phương Trinh Jolie cũng đăng trạng thái khoe việc bạn trai Lý Bình “ủ mưu” mua tặng cô chiếc xế hộp 8 tỷ trên trang cá nhân. Theo nữ diễn viên, hành động này của nam diễn viên còn có bí mật theo sau. Cụ thể, Lý Bình đã giấu cô, lén bán chiếc xe mới mua 6 tháng trước để ủ mưu mua chiếc xe khác làm quà Noel tặng bạn gái. "Hèn chi lén lén đăng bán xe, con S mới mua được 6 tháng, à... thì ra ủ mưu từ trước hả chồng Lý Bình?", cô hào hứng chia sẻ.

Lý Bình tặng nhiều món quà có giá trị cho bạn gái

Dưới bài đăng, vô số lời chúc mừng kèm sự ngưỡng mộ từ mọi người được gửi tới cặp đôi. Tuy nhiên vẫn có không ít những bình luận mang hơi hướng tiêu cực nhằm vào cặp đôi. "Khoe cho lắm vào sau này chia tay lại cười...", một bình luận kém duyên từ phía netizen. Khi bạn gái bị công kích, Lý Bình liền đáp ra mặt trả ta đôi. "Tag" tên người này, bạn trai Phương Trinh Jolie nhắn nhủ: "Ráng chịu khó chờ nha", như có ý mỉa mai ngược. Hơn nữa, nam diễn viên cũng cười khoái chí lên kế hoạch cùng bạn gái chạy thử xe mới.

Bình luận kém duyên "động chạm" đến bạn gái khiến Lý Bình đích thân ra mặt bảo vệ

Phương Trinh Jolie chính thức xác nhận hẹn hò diễn viên Lý Bình, kém cô 3 tuổi vào tháng 3/2021. Trước đó, cặp đôi có 2 năm hẹn hò bí mật. Tháng 5, nam diễn viên điển trai cầu hôn bạn gái vào đúng dịp sinh nhật cô. Cho tới tháng 8, cặp đôi công khai trạng thái "đã đính hôn" trên Facebook, đồng thời tiết lộ sẽ tổ chức đám cưới ngay sau khi hết dịch.

Cả hai đã đính hôn và chuẩn bị cho tiệc cưới sau khi hết dịch

Để chuẩn bị cho tương lai với Phương Trinh Jolie, Lý Bình cũng khoe khéo cơ ngơi 5 tầng đang trong quá trình hoàn thiện. Anh cho biết đã mất 1 năm vất vả cho tổ ấm của mình. Không chỉ nhận được nhiều lời chúc phúc từ cư dân mạng, chuyện tình của cặp đôi chị - em cũng nhận được sự ủng hộ từ gia đình. Hình ảnh Phương Trinh Jolie thân thiện, tình cảm với mẹ đẻ Lý Bình từng thu hút sự chú ý.

Nam diễn viên xây nhà chuẩn bị cho tổ ấm nhỏ

Chuyện tình cảm của cặp đôi được sự ủng hộ từ phía gia đình

Nhiều lời chúc phúc được gửi gắm tới Phương Trinh Jolie - Lý Bình