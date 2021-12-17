Hóa ra đây là lý do khiến Phùng Ngọc Huy trông gầy gò, tiều tụy thế này

Hậu trường 17/12/2021 20:02

Diện mạo mới nhất của Phùng Ngọc Huy khiến nhiều người lo lắng cho sức khỏe của nam ca sĩ. Được fan khuyên, anh nhanh chóng tiết lộ lý do.

Chiều 17/12 (giờ Việt Nam), Phùng Ngọc Huy livestream trò chuyện với khán giả. Nam ca sĩ hiện đang sinh sống ở Mỹ. Xa nhà, Phùng Ngọc Huy cho biết anh rất nhớ Việt Nam nhưng chưa thể về được đồng thời khẳng định chắc chắn sẽ về nhưng phải chờ xem tình hình rồi mới đưa ra kế hoạch.

Rời Việt Nam sang Mỹ định cư, Phùng Ngọc Huy trải lòng cuộc sống vất vả mưu sinh bằng nghề bán hàng online tích góp kinh tế, mong mỏi từng ngày được đoàn tụ con gái. Chia sẻ trong chương trình Gõ cửa thăm nhà với Thúy Nga trước đó, Phùng Ngọc Huy cho biết, hiện tại vì dịch nên việc đi hát có phần khó khăn.

Anh cảm thấy mình vẫn rất may mắn khi có công việc bán đồ ăn online, cũng đủ để trang trải cuộc sống hằng ngày, và lo cho những người thân. Trong tương lai, Phùng Ngọc Huy vẫn sẽ tiếp tục cho ra các sản phẩm âm nhạc, để đáp lại tình cảm yêu thương và sự ủng hộ của khán giả.

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Phùng Ngọc Huy trong lần lên sóng gần đây với Thúy Nga ở Mỹ. 

 

Trong lần livestream này, nam ca sĩ khiến fan lo lắng khi để lộ ngoại hình gầy gò, gương mặt mệt mỏi, đầy sự lo âu. Trước sự quan tâm của mọi người, Phùng Ngọc Huy lên tiếng trấn an. Anh cho biết, bản thân bị thiếu ngủ trầm trọng vì công việc còn nhiều bộn bề. Chưa kể, thời tiết bên Mỹ có mưa cũng khiến tâm trạng anh trùng xuống.

"Nay ngày làm việc, livestream liên tục từ Facebook, Bigo rồi nhảy qua trang Fanpage... Nhiều lúc nghĩ mình có phải là một siêu nhân hay không mà sao mình lì vậy. Bó tay", anh tâm sự.

"Bây giờ một mình cũng được, miễn sao có cái livestream trò chuyện với mọi người là vui rồi", Phùng Ngọc Huy nói thêm.

Hóa ra đây là lý do khiến Phùng Ngọc Huy trông gầy gò, tiều tụy thế này - Ảnh 2
Sự mệt mỏi, tiều tụy hằn rõ trên gương mặt nam ca sĩ.

 

Sau khi Mai Phương qua đời, Phùng Ngọc Huy dự định đón con gái sang Mỹ nhưng vì dịch bệnh và tình hình kinh tế khó khăn, anh chưa thể về Việt Nam đón con. "Lavie đang được 2 cô bảo mẫu chăm sóc rất tốt. Tôi lo lắng mọi chi phí của con. Cứ cuối tuần, tôi gọi điện trò chuyện với con.

Song ước mơ của tôi là vẫn muốn Lavie ở Mỹ. Do vậy, tôi muốn tập trung công việc để kiếm tiền, vừa lo cho bé, vừa tiết kiệm đủ vững vàng.

Sau đó, tôi hy vọng sẽ về được Việt Nam, rồi 2 cha con cùng qua Mỹ. Tôi thích chở bé đi học, dù có vất vả cũng vẫn muốn", Phùng Ngọc Huy từng chia sẻ.

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