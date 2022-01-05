Lều Phương Anh: Đường tình duyên 'đầy ngã rẽ', từng chia tay bạn trai khi đang mang thai trước khi dính phốt 'tiểu tam'

Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, Lều Phương Anh lại không phải cái tên quá gần gũi với khán giả khi chặng đường âm nhạc của cô không còn quá nổi bật như trước.

Lều Phương Anh được biết đến là một nữ ca sĩ bước ra từ cuộc thi VietNam Idol, từng xuất sắc lọt vào top 4 chương trình cùng với Uyên Linh, Văn Mai Hương, Lân Nhã.

Chồng đầu tiên là người Nhật, chia tay sau 7 năm gắn bó. Nữ ca sĩ kể, năm 14 tuổi, cô không may bị tai nạn, đôi chân không thể đi lại bình thường, thậm chí từng phải ngồi trên xe lăn. Lúc này, cô vô tình gặp một chàng trai người Nhật tại lớp chăm sóc trẻ em người nước ngoài. Cả hai sau đó trở thành bạn bè.

Trước khi mang thai lần 3, cô đã từng trải qua 'hai lần đò' với hai người đàn ông.

Năm 2003, khi được chàng trai người Nhật hỏi về điều ước, Lều Phương Anh mong muốn đôi chân bình thường trở lại. Nghe vậy, người đàn ông này giúp Lều Phương Anh chữa trị đôi chân ở Nhật. Cả hai sau đó quyết định kết hôn.

Năm 2010, sau 7 năm gắn bó với chồng người Nhật, phát hiện chồng ngoại tình, Lều Phương Anh viết đơn ly hôn, trở về Việt Nam tham gia Việt Nam Idol. Chồng cô nhiều lần sang Việt Nam níu kéo, nhưng Phương Anh kiên quyết không chấp nhận quay lại.

Năm 2015, Lều Phương Anh sống chung với bạn trai doanh nhân, theo nữ ca sĩ tiết lộ, bạn trai hơn cô 12 tuổi, đã từng ly dị vợ và có một con trai riêng.

Năm 2018, sau khi sống chung với bạn trai, cả hai quyết định chia tay. Kết thúc cuộc tình này, cô có hai đứa con với bạn trai.

Về lý do chia tay, Lều Phương Anh cho rằng có nhiều nguyên nhân nhưng chủ yếu là hai người đã hết duyên nợ. Theo lời nữ ca sĩ, bạn trai cũ vẫn là người đàn ông có trách nhiệm với hai con chung, phụ giúp cô nuôi con hàng tháng.

Đầu năm 2022, Lều Phương Anh xác nhận mang bầu lần 3. Cô cũng chia sẻ ảnh bên nửa kia nhưng giấu mặt người đàn ông này. Từ đây, mọi tranh cãi và lùm xum 'con gái của người tình' liên tục tố Phương Anh là tiểu tam, phá hoại gia đình mình, khiến mẹ cô gái kia suy sụp.

Sự nghiệp của Lều Phương Anh không quá nổi bật sau Việt Nam Idol, loạt ca khúc Có Bao Giờ Anh Nhớ, Yêu Trong Cô Đơn, Khóc Cho Một Tình Yêu... đều chỉ đạt hơn 100 nghìn view hoặc thậm chí là... 1 nghìn view. Nhưng nổi bật hơn cả là đường tình duyên của cô luôn bị soi xét. Trải qua ba cuộc tình với ba người đàn ông nhưng đều không mấy êm ả, và đang tiếp tục 'sóng to gió lớn' khi dính phốt tiểu tam.