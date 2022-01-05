Lều Phương Anh: Đường tình duyên 'đầy ngã rẽ', từng chia tay bạn trai khi đang mang thai trước khi dính phốt 'tiểu tam'

Hậu trường 05/01/2022 17:50

Trước những lùm xùm đầy tai tiếng, Lều Phương Anh bị soi đường tình duyên 'đầy ngã rẽ' không mấy suôn sẻ, từng chia tay với bạn trai doanh nhân sau khi có hai con chung.

Lều Phương Anh được biết đến là một nữ ca sĩ bước ra từ cuộc thi VietNam Idol, từng xuất sắc lọt vào top 4 chương trình cùng với Uyên Linh, Văn Mai Hương, Lân Nhã. 

Lều Phương Anh: Đường tình duyên 'đầy ngã rẽ', từng chia tay bạn trai khi đang mang thai trước khi dính phốt 'tiểu tam' - Ảnh 1

Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, Lều Phương Anh lại không phải cái tên quá gần gũi với khán giả khi chặng đường âm nhạc của cô không còn quá nổi bật như trước.

Trước khi mang thai lần 3, cô đã từng trải qua 'hai lần đò' với hai người đàn ông. 

Lều Phương Anh: Đường tình duyên 'đầy ngã rẽ', từng chia tay bạn trai khi đang mang thai trước khi dính phốt 'tiểu tam' - Ảnh 2

Chồng đầu tiên là người Nhật, chia tay sau 7 năm gắn bó. Nữ ca sĩ kể, năm 14 tuổi, cô không may bị tai nạn, đôi chân không thể đi lại bình thường, thậm chí từng phải ngồi trên xe lăn. Lúc này, cô vô tình gặp một chàng trai người Nhật tại lớp chăm sóc trẻ em người nước ngoài. Cả hai sau đó trở thành bạn bè. 

Năm 2003, khi được chàng trai người Nhật hỏi về điều ước, Lều Phương Anh mong muốn đôi chân bình thường trở lại. Nghe vậy, người đàn ông này giúp Lều Phương Anh chữa trị đôi chân ở Nhật. Cả hai sau đó quyết định kết hôn. 

Năm 2010, sau 7 năm gắn bó với chồng người Nhật, phát hiện chồng ngoại tình, Lều Phương Anh viết đơn ly hôn, trở về Việt Nam tham gia Việt Nam Idol. Chồng cô nhiều lần sang Việt Nam níu kéo, nhưng Phương Anh kiên quyết không chấp nhận quay lại. 

Năm 2015, Lều Phương Anh sống chung với bạn trai doanh nhân, theo nữ ca sĩ tiết lộ, bạn trai hơn cô 12 tuổi, đã từng ly dị vợ và có một con trai riêng.

Năm 2018, sau khi sống chung với bạn trai, cả hai quyết định chia tay. Kết thúc cuộc tình này, cô có hai đứa con với bạn trai. 

Về lý do chia tay, Lều Phương Anh cho rằng có nhiều nguyên nhân nhưng chủ yếu là hai người đã hết duyên nợ. Theo lời nữ ca sĩ, bạn trai cũ vẫn là người đàn ông có trách nhiệm với hai con chung, phụ giúp cô nuôi con hàng tháng.

Đầu năm 2022, Lều Phương Anh xác nhận mang bầu lần 3. Cô cũng chia sẻ ảnh bên nửa kia nhưng giấu mặt người đàn ông này. Từ đây, mọi tranh cãi và lùm xum 'con gái của người tình' liên tục tố Phương Anh là tiểu tam, phá hoại gia đình mình, khiến mẹ cô gái kia suy sụp. 

Lều Phương Anh: Đường tình duyên 'đầy ngã rẽ', từng chia tay bạn trai khi đang mang thai trước khi dính phốt 'tiểu tam' - Ảnh 3

Sự nghiệp của Lều Phương Anh không quá nổi bật sau Việt Nam Idol, loạt ca khúc Có Bao Giờ Anh Nhớ, Yêu Trong Cô Đơn, Khóc Cho Một Tình Yêu... đều chỉ đạt hơn 100 nghìn view hoặc thậm chí là... 1 nghìn view. Nhưng nổi bật hơn cả là đường tình duyên của cô luôn bị soi xét. Trải qua ba cuộc tình với ba người đàn ông nhưng đều không mấy êm ả, và đang tiếp tục 'sóng to gió lớn' khi dính phốt tiểu tam. 

Nóng: Cô gái tố Lều Phương Anh là 'tiểu tam' khóc nức nở, tung bản ghi âm làm bằng chứng bị bố ruột trách móc

Nóng: Cô gái tố Lều Phương Anh là 'tiểu tam' khóc nức nở, tung bản ghi âm làm bằng chứng bị bố ruột trách móc

Cô gái này đã vô cùng sốc khi bị chính bố ruột của mình vu oan rằng đã chửi bới gia đình của Lều Phương Anh, ngoài ra cô cũng tung ra bằng chứng hết sức thuyết phục.

Xem thêm
Từ khóa:   Lều Phương Anh giật chồng Lều Phương Anh Lều Phương Anh bị tố là tiểu tam

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 39 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Tâm sự 1 giờ 39 phút trước
Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Video 2 giờ 9 phút trước
Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Tâm sự gia đình 2 giờ 39 phút trước
Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Đời sống 3 giờ 8 phút trước
Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Video 3 giờ 9 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Tâm sự gia đình 3 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?