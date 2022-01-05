Cô gái tố Lều Phương Anh giật chồng 'phản dame' cực gắt sau khi bị bóc ngược là âm mưu 'chiếm tài sản' của bố

Trước lời "vu khống" của một người được cho là bạn của Lều Phương Anh, người tố nữ ca sĩ giật chồng đã chính thức lên tiếng đính chính.

Thông tin ca sĩ Lều Phương Anh hiện đang mang thai lần 3 với một người đàn ông giàu có và đã có gia đình hiện đang xôn xao trên các diễn đàn công cộng. Khi mà mọi việc vẫn chưa được sáng tỏ hoàn toàn, netizen lại được diệp "hóng hớt" trước bình luận của một người tự nhận là bạn của Lều Phương Anh. Bình luận của người tự nhận là bạn của ca sĩ Lều Phương Anh - Ảnh: Internet Theo đó, người này đã để lại một comment khá dài ngay trong bài viết của nữ ca sĩ nổi tiếng, cho rằng cô gái kia chỉ đang cố gắng gây sức ép lên bố đẻ của mình để tranh giành tài sản. Ngoài ra, người này còn tiết lộ bố mẹ của cô gái kia vốn đã chia tay từ rất lâu về trước nên không có chuyện "giật chồng" ở đây.

"...Bố cho em 1 căn nhà rồi giờ còn đòi cái shop house 8 tỷ, không cho thì em quậy. Bố để lại hết tài sản cho mẹ con em rồi còn gì. Em thừa hiểu bố mẹ em đã chia tay nhau từ rất rất lâu rồi mà.." - Trích đoạn comment tự nhận là bạn của ca sĩ Lều Phương Anh. Cô gái tố Lều Phương Anh là 'tiểu tam' chất vấn người đã bịa đặt tin đồn cô tranh giành tài sản - Ảnh: Chụp màn hình Ngay sau đó, rạng sáng ngày 5/1, cô gái kia đã có động thái phủ nhận mọi cáo buộc của người được cho là bạn của Lều Phương Anh đưa ra. Cụ thể, cô gái này đã chia sẻ lại bài viết về vụ việc trên kèm theo dòng caption với giọng điệu khá bức xúc: "Oke oke, em chiếm tài sản của bố em. Oke oke! Oke chị ơi. Bồ đi tố con gái chiếm tài sản của bố mình kìa. Anh chị em nào biết 'sốp hau' 8 tỷ giới thiệu với. Không hiểu ở đâu ra cơ, ở mồm chị ra à?".

Trước đó, vào ngày 3/1, cô gái này đã đăng tải lên MXH bài viết khá dài với nội dung là "bóc phốt" nữ ca sĩ Lều Phương Anh hiện đang là "tiểu tam" phá hoại gia đình mình, người này còn tiết lộ ca sĩ Lều Phương Anh hiện đang mang thai với bố của cô. Tuy nhiên, nữ ca sĩ có thái độ ngông cuồng đến mức khiến "chính thất" phải nhập viện để điều trị tâm lý. Lều Phương Anh cho biết đây là chuyện riêng của gia đình mình nên muốn tự giải quyết - Ảnh: Internet Trước cáo buộc trên, ca sĩ Lều Phương Anh cũng chỉ đưa ra phản hồi không mấy rõ ràng. Theo đó, cô chia sẻ với Doanh Nghiệp & Tiếp Thị rằng: "Tôi đã đọc rất nhiều các bài viết về mình. Tuy nhiên, vì đây là chuyện gia đình nên tôi muốn tự giải quyết, cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm."

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