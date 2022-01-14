“Ngọc nữ” Tăng Thanh Hà hiếm hoi khoe chính diện quý tử, nhiều điểm y khuôn Louis Nguyễn

Trong khoảnh khắc hiếm hoi Tăng Thanh Hà công khai diện mạo quý tử góc chính diện, nhiều người có thể dễ dàng nhận thấy “cậu ấm nhà hào môn” có diện mạo như khuôn với bố Louis Nguyễn.

Mới đây, trên phần story instagram của mình, Tăng Thanh Hà khiến nhiều người bất ngờ khi lần đầu công khai trực diện khuôn mặt quý tử Richard. Trong ảnh, cậu bé đang cùng đạp xe dạo phố. Dù đeo khẩu trang, thế nhưng có thể thấy rõ Richard có đôi mắt và vầng trán cao rất giống bố của mình. Ảnh chụp màn hình Richard là quý tử đầu lòng của Tăng Thanh Hà và doanh nhân Louis Nguyễn. Cậu bé chào đời vào năm 2015. Ngay từ khi mới chào đời, Richard đã được xem là một trong những “cậu ấm nhà hào môn” sinh ra đã ở vạch đích. Nhóc tỳ đã lên chức anh cả sau khi gia đình chào đón bé gái Chloe vào năm 2017, và một thiên thần nhỏ vào cuối năm 2021 vừa qua.

Trong lần hiếm hoi tiết lộ về Richard, Hà Tăng cho biết con trai là cậu bé sống rất tình cảm, thương mẹ. Còn Chloe là một cô bé nữ tính, dịu dàng, ngoan ngoãn và ham học hỏi.

Ngày 13/12/2021 vừa qua, Tăng Thanh Hà thông báo đã hạ sinh nhóc tỳ thứ 3. Trước đó, cô không hé lộ bất kỳ điều gì về chuyện bầu bí. Dù thông báo tin vui song bà xã Louis Nguyễn hiện vẫn chưa hé lộ giới tính con. Tuy nhiên, dân mạng cho rằng đây là một bé trai, thông qua việc "ngọc nữ" dùng icon 2 bé trai và 1 bé gái để mô tả 3 đứa trẻ của mình trên Instagram. Đến nay, Tăng Thanh Hà vẫn quyết định giấu kín diện mạo các con của mình. Từ ngày rời làng giải trí, nàng ngọc nữ màn ảnh Việt sống rất kín tiếng. Thỉnh thoảng, nữ diễn viên vẫn cho chia sẻ hình ảnh hạnh phúc của gia đình nhỏ nhưng đều từ những góc đằng sau để tránh công khai hình ảnh cận mặt các con. Từng được xem là viên ngọc quý của màn ảnh Việt, tuy nhiên, sau khi kết hôn với doanh nhân Louis Nguyễn vào năm 2012, Tăng Thanh Hà gần như mất hút khỏi làng giải trí. Lui về hậu trường, nữ diễn viên dành thời gian chăm lo cho tổ ấm, phụ giúp công việc kinh doanh nhà chồng, đồng thời sáng lập thương hiệu kinh doanh cho bản thân.

'Ngọc nữ' Tăng Thanh Hà ‘giấu nhẹm vóc dáng’ hậu sinh con lần 3, đến khi công khai khiến dân tình ‘bật ngửa’ vì bất ngờ Hà Tăng đã 'giấu nhẹm' nhan sắc cùng vóc dáng của mình khi mang thai và sinh con lần 3. Đến 6/1, cô nàng mới công khai hình ảnh đầu tiên hậu sinh con, vẫn tự thừa nhận khuyết điểm của mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ngoc-nu-tang-thanh-ha-hiem-hoi-khoe-chinh-dien-quy-tu-nhieu-diem-y-khuon-louis-nguyen-446065.html