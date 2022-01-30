Ở độ tuổi tứ tuần, nguyên nhân Lý Nhã Kỳ vẫn chưa chịu 'yên bề gia thất' khiến nhiều người phải trầm trồ

Vừa qua, nữ diễn viên Lý Nhã Kỳ đã tâm sự về một nỗi ám ảnh kỳ lạ của mình khiến cô khó có người yêu.

Mặc dù có đầy đủ mọi thứ, từ sự nghiệp đến sắc đẹp và cả sự giàu có nhưng Lý Nhã Kỳ luôn khiến công chúng tò mò vì vẫn lẻ bóng. Mới đây, trong chương trình trò chuyện "Trà chiều cùng mợ chảnh", cô nàng đã tiết lộ lý do cô nàng khó có người yêu. Nữ diễn viên chia sẻ: "Tôi không chịu mở lòng với mọi người vì còn bận mua đất, kiếm tiền, bận đếm tiền, đếm kim cương, bận lắm. Đến giờ, điều kiện của tôi đã dư giả nhưng vẫn tiếp tục xây nhà, mua đất các kiểu, xây ra xong không ai ở, phí ơi là phí. Tôi còn nhớ, căn biệt thự ở Vũng Tàu khiến tôi phải xây bằng được, 27 Tết tôi vẫn còn dọn dẹp cho thật đẹp. Biệt thự xây xong được một năm rưỡi rồi tôi chưa thèm bước xuống".

Lý Nhã Kỳ đã tâm sự về một nỗi ám ảnh kỳ lạ của mình khiến cô khó có người yêu - Ảnh: FBNV Bên cạnh đó, nữ đại gia Vbiz cũng giải thích vì sao mà mình khá đam mê mua đất, xây nhà. Cô nàng cho rằng có lẽ bởi cô sinh ra trong một gia đình nghèo, đông con. Lý Nhã Kỳ bộc bạch: "Hồi xưa, gia đình tôi phải ở trong một căn nhà tình nghĩa. Vì là nhà tình nghĩa nên khá bé, chật chội, Lúc đó, tôi chỉ mơ ước có một căn nhà rộng hơn một chút thôi cũng mãn nguyện lắm rồi. Từ đó, tôi cứ phấn đấu để mua nhà, xây nhà cho gia đình mình. Tôi bị ám ảnh bởi việc mua đất, xây nhà. Có một suy nghĩ kỳ lạ luôn thôi thúc trong đầu tôi rằng phải mua nhà, xây nhà đi. Thậm chí, tôi còn bị ám ảnh bởi không gian nhỏ. Tôi không ở được trong những căn nhà nhỏ, phải ở phòng rộng, nhà lớn mới chịu được".

"Đó là lí do vì sao mọi người thấy nhà nào của tôi cũng to. Nhà tôi to tới mức người ở cùng trong một nhà tìm còn không thấy nhau, phải gọi điện xem người kia đang ở tầng mấy, phòng mấy. Tôi phải chọn một mảnh đất thật rộng rồi mới xây nhà lên", cô nàng tâm sự. Cuộc sống giàu sang đáng mơ ước của nữ diễn viên - Ảnh: FBNV Lý Nhã Kỳ sinh năm 1982, từng ghi dấu ấn với các phim Kiều nữ và đại gia, Mùa hè lạnh, Gió nghịch mùa... Năm 2011, cô trở thành Đại sứ Du lịch đầu tiên của Việt Nam. Từ năm 2018 đến nay, Lý Nhã Kỳ được bổ nhiệm Lãnh sự danh dự của Romania tại TP.HCM. Nữ diên viên hiện độc thân nhưng không vội tìm tình mới sau khi chia tay mối tình 9 năm.

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