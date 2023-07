Ở độ tuổi tứ tuần, nguyên nhân Lý Nhã Kỳ vẫn chưa chịu 'yên bề gia thất' khiến nhiều người phải trầm trồ

Mặc dù có đầy đủ mọi thứ, từ sự nghiệp đến sắc đẹp và cả sự giàu có nhưng Lý Nhã Kỳ luôn khiến công chúng tò mò vì vẫn lẻ bóng. Mới đây, trong chương trình trò chuyện "Trà chiều cùng mợ chảnh", cô nàng đã tiết lộ lý do cô nàng khó có người yêu.

"Đó là lí do vì sao mọi người thấy nhà nào của tôi cũng to. Nhà tôi to tới mức người ở cùng trong một nhà tìm còn không thấy nhau, phải gọi điện xem người kia đang ở tầng mấy, phòng mấy. Tôi phải chọn một mảnh đất thật rộng rồi mới xây nhà lên", cô nàng tâm sự.

Cuộc sống giàu sang đáng mơ ước của nữ diễn viên - Ảnh: FBNV

Lý Nhã Kỳ sinh năm 1982, từng ghi dấu ấn với các phim Kiều nữ và đại gia, Mùa hè lạnh, Gió nghịch mùa... Năm 2011, cô trở thành Đại sứ Du lịch đầu tiên của Việt Nam. Từ năm 2018 đến nay, Lý Nhã Kỳ được bổ nhiệm Lãnh sự danh dự của Romania tại TP.HCM. Nữ diên viên hiện độc thân nhưng không vội tìm tình mới sau khi chia tay mối tình 9 năm.