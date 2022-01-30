Hậu chia tay thiếu gia Sài Thành, một sao nữ Vbiz ôm xấp sổ đỏ 'nặng trĩu' đem·về cho mẹ ngày cuối năm

Hậu trường 30/01/2022 12:28

Mới đây, một nữ diễn viên khiến dân tình choáng ngợp khi ôm loạt sổ đỏ đem về tặng mẹ. Hóa ra, cô là một trong những đại gia ngầm của showbiz Việt khi sở hữu tài sản khủng ở độ tuổi 32.

Mới đây, trên trang cá nhân, nữ diễn viên Midu khiến nhiều người ngỡ ngàng khi khoe hình ảnh cầm sấp sổ đỏ không khác gì đại gia bất động sản. Cụ thể, cô nàng đăng tải hình ảnh ôm "núi" sổ đỏ. Cô hài hước chia sẻ: "Mang sổ về cho mẹ. Mang sổ về cho mẹ. Tết năm nay không có bánh chưng xanh, không có dưa hấu đỏ, nhưng có sổ hồng mang về cho mẹ vui nha"

Được biết, ngoài làm diễn viên, giảng viên thì Midu còn có nghề tay trái là kinh doanh bất động sản nên chuyện cô ôm sổ đỏ nặng tay đã không còn quá xa lạ với người hâm mộ. Thậm chí, vào những ngày cuối năm, người đẹp còn thường xuyên khoe khoảnh khắc tự tay đi giao sổ đỏ khiến ai nhìn cũng ao ước và ghen tị.

 

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Bài đăng khoe chục sổ đỏ của Midu đem về tặng cho mẹ - Ảnh: Chụp màn hình
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Dân tình choáng ngợp bởi món quà 'cực khủng' này của cô nàng - Ảnh: FBNV
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Midu là khá 'mát tay' ở lĩnh vực kinh doanh bất động sản - Ảnh: FBNV

Sau khi bài viết được đang tải, không ít cư dân mạng bày tỏ sự ngưỡng mộ tuổi trẻ tài cao của Midu. Ở tuổi 32, Midu đã sở hữu khối tài sản kếch xù nhiều người mơ ước. Ngoài đất đai, Midu còn sở hữu 3 cửa hàng thời trang mang thương hiệu riêng, khu ăn chơi mua sắm kết hợp ẩm thực thời trang tại Sài Gòn với số tiền đầu tư cực "khủng".

Đáng chú ý hơn, nữ diễn viên còn từng mua mua một lúc ba căn hộ hạng sang cho gia đình nhưng cô lại sinh sống tại một căn chung cư cao cấp khác. Bên cạnh đó, cô nàng cũng đang sở hữu một xe Audi A4 trị giá 1,6 tỷ đồng và Mercedes giá 2 tỷ đồng.

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Ở tuổi 32, Midu sở hữu khối tài sản khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh: FBNV
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Midu gần như dành toàn bộ thời gian và tâm huyết cho sự nghiệp - Ảnh: FBNV

Midu tên thật là Đặng Thị Mỹ Dung, sinh năm 1989. Từ một hot girl, Midu nay đã khẳng định được bản thân trong vai trò diễn viên qua nhiều bộ phim như "Thiên mệnh anh hùng", "Mùa hè lạnh", "Bí ẩn song sinh", "Mẹ chồng"...

Tuy được biết đến là một diễn viên sở hữu nhan sắc xinh đẹp, song Midu vẫn khiến nhiều người hâm mộ lo lắng vì còn độc thân. Cô nàng từng có mối tình đẹp với thiếu gia Phan Thành, song cặp đôi cũng chính thức "đường ai nấy đi" sau một thời gian hẹn hò. Vừa qua, cô nàng cũng vướng tin đồn hẹn hò với Quốc Trường, Trần Anh Huy… nhưng đã lên tiếng phủ nhận ngay sau đó. 

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