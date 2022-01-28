Việt Hương thông báo 'tin vui' sau thời gian dài chờ đợi: 'Một món quà Tết ý nghĩa'

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, danh hài Việt Hương hạnh phúc thông báo 'tin vui', cho biết đây là món quà Tết ý nghĩa nhất đối với cô.

Mới đây, nghệ sĩ Việt Hương gây chú ý khi đăng tải hình ảnh được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tặng bằng khen. Theo đó, Bếp Hương Việt của nữ nghệ sĩ đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch Covid-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Việt Hương hạnh phúc cho biết rằng đây là món quà Tết ý nghĩa nhất đối với cô. Sau khi bài viết được đăng tải, ông Đoàn Ngọc Hải để lại bình luận hình bông hoa và biểu tượng ủng hộ nữ nghệ sĩ. Bên cạnh đó, nhiều bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ cũng gửi lời chúc mừng.

UBND TP.HCM trao tặng bằng khen cho nữ danh hài Việt Hương - Ảnh: Chụp màn hình Ông Đoàn Ngọc Hải cùng nhiều bạn bè, khán giả dành 'cơn mưa' lời chúc mừng cho cô - Ảnh: Chụp màn hình Khi TP.HCM thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch Covid-19, bà xã Hoài Phương đã có hành trình làm từ thiện hỗ trợ người dân gặp khó khăn. Cô tự mua 5 chiếc xe chở nhu yếu phẩm, chở oxy, mai táng 0 đồng... và hàng chục tấn lương thực giúp đỡ bà con gặp khó khăn ở nhiều quận, huyện tại TP.HCM. Đáng chú ý là trong suốt quá trình làm từ thiện, dù đã chi vài tỉ đồng để mua xe cứu thương, thiết bị bảo hộ và hàng trăm tấn nhu yếu phẩm cho người khó khăn, các khu cách ly, nhưng Việt Hương vẫn một mực không kêu gọi quyên góp một đồng nào từ mọi người. Thay vào đó, nữ danh hài chỉ bỏ tiền túi hoặc các nhà hảo tâm tự liên hệ để gửi gạo, thực phẩm, thuốc men... nhờ cô phát cho người nghèo.

Vợ chồng Việt Hương cung cấp nhu yếu phẩm cho người dân trong mùa dịch - Ảnh: FBNV Không chỉ được yêu mến bởi những vai diễn hay, Việt Hương còn là một trong những nghệ sĩ tích cực tham gia các hoạt động từ thiện. Hiện tại, nữ danh hài đã trở thành một trong những danh hài số một của Việt Nam. Cho tới tận bây giờ, nữ nghệ sĩ luôn nhận được sự yêu mến, ủng hộ từ đông đảo khán giả.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/viet-huong-thong-bao-tin-vui-sau-thoi-gian-dai-cho-doi-mot-mon-qua-tet-y-nghia-448250.html