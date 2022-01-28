Vào sáng 28/1 (giờ Việt Nam), nữ danh ca Bích Chiêu vừa qua đời tại Pháp, hưởng thọ 80 tuổi. Sự ra đi của giọng ca "Nỗi lòng" khiến cho nhiều người thương tiếc.

Theo chia sẻ thông tin từ Pháp luật và bạn đọc, vào sáng ngày 28/1 (giờ Việt Nam), nữ danh ca Bích Chiêu qua đời.

Bên cạnh đó, trên trang cá nhân, MC hải ngoại Jimmy cũng đăng tải thông tin buồn có xác nhận của ca sĩ Khánh Hà. Nam MC chia sẻ: "Những ngày gần Tết nhận được tin buồn trong làng văn nghệ. Nữ danh ca Bích Chiêu vừa qua đời bên Pháp, ca sĩ Khánh Hà xác nhận tin này với Jimmy... Xin được góp lời cầu nguyện cho cô Bích Chiêu an nghỉ nơi cõi vĩnh hằng, cô Bích Chiêu đã có những lúc thăng hoa trên sân khấu nhưng cũng lắm những nỗi buồn và giọt nước mắt ở ngoài đời. Từ đây "Nỗi lòng" sẽ mãi là dư âm đẹp khi nhắc về Bích Chiêu. Vĩnh biệt cô. Thành tâm chia buồn gia đình ca sĩ Tuấn Ngọc, Khánh Hà, Lan Anh, Thúy Anh và Lưu Bích".

Nữ ca sĩ Bích Chiêu qua đời - Ảnh: Internet

Ngoài ra, báo Thanh niên đưa tin, trung tâm Thúy Nga cũng đã thông báo ca sĩ Bích Chiêu qua đời. Phía này cho biết bà tạ thế vào lúc 11 giờ 30 ngày 27/1 (giờ địa phương). Sau khi thông tin được đăng tải, nhiều khán giả xúc động, thương tiếc và gửi lời cầu nguyện đến cố ca sĩ.

Nữ ca sĩ Bích Chiêu sinh năm 1942, là trưởng nữ của cố nhạc sĩ Lữ Liên và là chị gái ruột của những giọng ca đình đám như: Tuấn Ngọc, Anh Tú, Khánh Hà, Thúy Anh, Lan Anh, Lưu Bích... Bà bắt đầu đi hát từ năm 4 tuổi trong các ban nhạc nhi đồng. Từ đam mê thuở bé, bà quyết định vào Sài Gòn phát triển sự nghiệp. Nữ ca sĩ gia nhập vào ban nhạc Tuổi xanh. Là chị gái của danh ca Tuấn Ngọc, nên trong suốt sự nghiệp ca hát, Bích Chiêu cho biết bà từng có thời gian dài gắn bó với em trai, đi đâu cả hai cũng nhận show hát chung và có nhiều kỷ niệm đáng nhớ.

Khi về già, bà sinh sống ở Pháp - Ảnh: Internet

Đang nổi tiếng ở khắp các phòng trà trong nước, Bích Chiêu gây tiếc nuối khi lên đường sang Pháp du học ngành âm nhạc cổ điển vào năm 1962. Nhiều năm sau, bà chuyển sang Ý làm nghệ thuật. Những ngày tháng cuối đời, bà về sống cùng chồng tại vùng ngoại ô Orléans (Pháp).

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