Tình hình sức khỏe hiện tại của con trai nuôi Ngọc Sơn sau khi suýt bị đột quỵ, phải thở oxy trên máy bay

Mới đây, con trai nuôi của danh ca Ngọc Sơn chia sẻ hình ảnh thở oxy trên máy kèm trải nghiệm đáng nhớ. Điều này đã nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng.

Vào sáng 27/1, trên trang cá nhân, nam ca sĩ Quách Tuấn Du khiến nhiều người hâm mộ lo lắng khi đăng tải bức hình lộ rõ gương mặt mệt mỏi, phải thở oxy trên máy bay. Theo như nam ca sĩ chia sẻ, đây không phải lần đầu tiên anh gặp phải sự cố này. Cụ thể, con trai nuôi của Ngọc Sơn cho biết, khi máy bay đang trong hành trình bay, nam ca sĩ xuất hiện triệu chứng muốn ói, ù tai, mắc cầu, toát mồ hôi lạnh người, choáng váng, khó thở…và phải gọi cấp cứu trên máy bay. Anh chia sẻ: "May mà bị lúc máy bay đáp chứ không thì đột quỵ trên không trung luôn… Cũng ổn áp rồi nên chia sẽ vs mọi nguời . Giờ nhân viên hàng không đi cấp cứu kiểm tra cho an toàn sức khỏe. Cảm giác này xuất hiện trở lại cách đây 7 năm trước thấy sợ quá, vì trên máy bay điều kiện không như ở mặt đất".

Bài đăng của Quách Tuấn Du khiến người hâm mộ, bạn bè, đồng nghiệp lo lắng - Ảnh: Chụp màn hình Ngay sau khi máy bay hạ cánh, nam ca sĩ đã được đội ngũ y tế của sân bay Mỹ đưa đi cấp cứu. Anh cho hay: "Nếu không vào cấp cứu thì sẽ phiền phức lắm, may lúc khó khăn đều niệm Nam Mô Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát dường như nhiệm mầu như lần trước chuyến bay từ New York về Hồng Kông tình trạng tương tự, lúc đó may hơn có thầy Minh Cảnh cho cục kẹo Kinh nghiệm phải mang theo viên kẹo trong túi, chứ bỏ vào túi xách lúc mệt ko thể tìm ra đối với người hay bị tuột đường…". Anh bất ngờ bị choáng váng, khó thở khi đang ở trên máy bay - Ảnh: FBNV Nam ca sĩ phải thở oxi ngay trên máy bay - Ảnh: FBNV Nam ca sĩ cho biết anh may mắn khi máy bay đáp xuống kịp thời nếu không sẽ bị đột quỵ. Đồng thời, anh cũng không quên nhắc nhở bản thân, cũng như mọi người rằng: "Cuối năm nhắc nhở bản thân mình sức khoẻ vẫn là thứ quan trọng hơn hết. Chắc ai từng làm việc tiếp xúc với tôi sẽ hiểu được sự uy tín đặt hàng đầu đôi khi bất chấp và liều lĩnh hơn…".

Quách Tuấn Du còn được biết đến là con trai nuôi của danh ca Ngọc Sơn - Ảnh: Internet Hiện tại, tình trạng sức khỏe của quách Tuấn Du đã ổn định, rất nhiều sao Việt đã lo lắng, gửi lời hỏi thăm đến tình hình của con nuôi Ngọc Sơn. Được biết, nam ca sĩ đang chuẩn bị cho show diễn tại Mỹ trong thời gian tới.

Không được tham gia bản điện ảnh 'Bố Già' dù đã được Trấn Thành hứa hẹn, đạo diễn A Tô: 'Buồn chứ nhưng cũng hiểu' Đạo diễn A Tô là người đứng sau thành công rực rỡ của web drama "Bố Già" và được phía Trấn Thành hứa hẹn về bản điện ảnh. Thế nhưng, quản lý của nam nghệ sĩ sau đó đã gọi điện xin lỗi vì "sẽ mời người khác". Nam đạo diễn nói gì?

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