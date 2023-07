Tình hình sức khỏe hiện tại của con trai nuôi Ngọc Sơn sau khi suýt bị đột quỵ, phải thở oxy trên máy bay

Vào sáng 27/1, trên trang cá nhân, nam ca sĩ Quách Tuấn Du khiến nhiều người hâm mộ lo lắng khi đăng tải bức hình lộ rõ gương mặt mệt mỏi, phải thở oxy trên máy bay. Theo như nam ca sĩ chia sẻ, đây không phải lần đầu tiên anh gặp phải sự cố này.

Cụ thể, con trai nuôi của Ngọc Sơn cho biết, khi máy bay đang trong hành trình bay, nam ca sĩ xuất hiện triệu chứng muốn ói, ù tai, mắc cầu, toát mồ hôi lạnh người, choáng váng, khó thở…và phải gọi cấp cứu trên máy bay. Anh chia sẻ: "May mà bị lúc máy bay đáp chứ không thì đột quỵ trên không trung luôn… Cũng ổn áp rồi nên chia sẽ vs mọi nguời . Giờ nhân viên hàng không đi cấp cứu kiểm tra cho an toàn sức khỏe. Cảm giác này xuất hiện trở lại cách đây 7 năm trước thấy sợ quá, vì trên máy bay điều kiện không như ở mặt đất".