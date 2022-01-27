Trang Trần "kéo" Đoàn Di Băng vào "cà khịa" độ giàu với nữ đại gia Bình Dương, cái kết muối mặt trước phản hồi của chính chủ

Hậu trường 27/01/2022 09:45

Trang Trần mới đây bất ngờ lấy Đoàn Di Bằng ra làm ví dụ để "cà khịa" độ giàu có của nữ đại gia Bình Dương, tuy nhiên, phản hồi của chính chủ sau đó đã khiến cựu người mẫu được một phen xấu hổ.

Vừa qua, trên trang cá nhân, cựu người mẫu Trang Trần bất ngờ đăng tải dòng trạng thái "cà khịa" độ chịu chơi và chịu chi của một nữ đại gia nào đó. Dù không trực tiếp nhắc đến tên bà Nguyễn Phương Hằng, thế nhưng, trùng hợp ngay thời điểm CEO Đại Nam cũng vừa tổ chức sinh nhật cùng chồng, cộng thêm màn "độc chiến" của Trang Trần với bà Phương Hằng thời gian qua khiến ai đọc vào cũng đoán ngay được tên người nhắc đến.

Trang Trần 'kéo' Đoàn Di Băng vào 'cà khịa' độ giàu với nữ đại gia Bình Dương, cái kết muối mặt trước phản hồi của chính chủ - Ảnh 1

Việc không có gì đáng nói nếu Trang Trần không bất ngờ "kéo" luôn Đoàn Di Băng vào cuộc chiến của mình. Cụ thể, cựu người mẫu viết: "Đại gia sinh nhật tổ chức phèn quá. Nhà hàng tầm công nhân đám cưới người ta mới ngồi bàn vậy. Cô tổ ra là mình ổn mà nô hề. Học Đoàn Di Băn kìa, tiệc hoành tráng, hoa bông mới xứng tầm đại gia. Ai đời bàn tiệc phèn quá".

Trang Trần 'kéo' Đoàn Di Băng vào 'cà khịa' độ giàu với nữ đại gia Bình Dương, cái kết muối mặt trước phản hồi của chính chủ - Ảnh 2

Dù có ý khen ngợi Đoàn Di Băng chịu chơi, tổ chức tiệc sinh nhật hoành tráng, xứng tầm đại gia. Tuy nhiên, có vẻ cô nàng không mấy "hài lòng" với việc này và lập tức lên tiếng đáp trả Trang Trần rằng đừng kéo cô vào sóng gió: "Đang yên ổn kêu réo tên tôi vô chi cho đời tôi sóng gió vậy trời. Tôi có là gì so với người ta đâu mà so sánh, chênh nhau còn xa lắm trời ơi. Tôi phấn đấu cả đời không biết lại chưa luôn. Để tôi bình yên được không?" - đại gia quận 7 viết.

Trang Trần 'kéo' Đoàn Di Băng vào 'cà khịa' độ giàu với nữ đại gia Bình Dương, cái kết muối mặt trước phản hồi của chính chủ - Ảnh 3

 Màn đáp trả của Đoàn Di Bằng ngay lập tức nhận được sự ủng hộ của đông đảo cộng đồng mạng. Dù nổi tiếng giàu có thế nhưng nữ ca sĩ vẫn khiêm tốn cho biết mình không là gì với "người ta". Câu trả lời cứng rắn của Đoàn Di Băng khiến Trang Trần sau đó đã phải gỡ dòng trạng thái "cà khịa" của mình. 

Trang Trần 'kéo' Đoàn Di Băng vào 'cà khịa' độ giàu với nữ đại gia Bình Dương, cái kết muối mặt trước phản hồi của chính chủ - Ảnh 4

Đoàn Di Băng được biết đến với danh xưng "nữ đại gia quận 7". Từng được biết đến là ca sĩ, tuy nhiên, từ ngày lấn sân sang kinh doanh cùng chồng, Đoàn Di Bằng phất lên như diều gặp gió. Cuộc sống sang chảnh, loạt đồ hiệu đắt đỏ, biệt thự 200 tỷ... của vợ chồng đại gia quận 7 nhiều lần khiến bao người phải trầm trồ, ngưỡng mộ.

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Từ khóa:   Phương Hằng - Trang Trần Đoàn Di Băng nữ đại gia Bình Dương Đại gia quận 7

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