CEO Nguyễn Phương Hằng vừa livestream khoe có 7 căn nhà tại quận 1, Trang Khàn lập tức "cà khịa"

Trên trang cá nhân, người mẫu Trang Trần có những chia sẻ gây chú ý sau khi CEO Nguyễn Phương Hằng livestream khoe có 7 căn nhà tại đường Ngô Đức Kế, quận 1, TP.HCM.

Vừa qua, trên trang cá nhân, CEO Đại Nam đã có buổi nói chuyện tâm sự cùng mọi người. Trong livestream, bà Nguyễn Phương Hằng vừa dạo đường phố Sài Gòn trong chiếc siêu xe đắt đỏ của mình vừa trò chuyện cùng khán giả. Cũng trong buổi nói chuyện, nữ đại gia đã chạy trên đường Ngô Đức Kế, quận 1, TP.HCM và cho biết mình đang có 7 căn trên con đường này. Nữ CEO nói: “Trên đường Ngô Đức Kế, tôi chỉ có khoảng 7 căn nhà chứ nhiêu. Có ghét cũng phải phục, có hận cũng phải phục”. Trong livestream, bà Nguyễn Phương Hằng cũng quay cận cảnh một vài căn nhà của mình trên con đường đắt đỏ và sầm uất này để khán giả cùng xem.

Đáng chú ý, ngay khi bà Phương Hằng vừa livestream, trên trang cá nhân, Trang Khàn cũng lập tức có những chia sẻ gây chú ý. Dù không trực tiếp nhắc đến tên nữ CEO Đại Nam, thế nhưng, việc dùng biệt danh “chị ruột”, “chị ruột cuồn cuộn” của Trang Trần đều mang ý mỉa mai nữ đại gia Phương Hằng. Trong tiêu đề của buổi livestream, Trang Trần “cà khịa” nữ đại gia: “Cô ơi! Ăn cơm nguội, đi xe điện, để dành tiền mua 1m2 đất Ngô Đức Kế đối diện nhà chị guột để đặt ống nhòm coi Tết này chị có ăn Tết ở nhà không qua xin chụp hình ké. Nghe nói chị guột có mấy căn nhà mặt tiền Ngô Đức Kế mà em hâm mộ, chắc đất ở Bình Dương chị gắn thêm 4 bánh xe rồi đẩy về Ngô Đức Kế hả chị?

Ảnh chụp màn hình Trong buổi livestream, Trang Khàn nói: “Cô nói cô có 1000 miếng đất tôi tin, không tin sao được, cô rất giàu ai cũng biết, nhưng quan trọng là cái sổ đỏ mà cô khoe có nằm trong két của cô không. Cô có cả trăm căn nhà ở các vị trí đắc địa Sài Gòn ai cũng biết nhưng quan trọng sổ đỏ có nằm trong tay cô không… Cô nhiều nhà nhiều đất nhưng ngân hàng giữ hộ cô rồi, nên cô đâu cần người trông nhà, có ngân hàng giữ hộ cô rồi”. Trên livestream, Trang Trần cũng có nhiều câu nói nhạy cảm, công kích bà Nguyễn Phương Hằng và những người ủng hộ nữ đại gia này. Có thể thấy, cuộc chiến của Trang Trần dành cho bà Nguyễn Phương Hằng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại sau nhiều tháng trôi qua. Dù nữ đại gia Đại Nam từ lâu đã không còn nhắc tên Trang Trần, thế nhưng cựu người mẫu vẫn thường theo dõi các buổi livestream của nữ CEO và lên tiếng chỉ trích, mỉa mai, tạo thị phi. Trước đó, trong thời gian bà Phương Hằng livestream “tố” nhiều nghệ sĩ, Trang Trần cũng không nằm ngoài cuộc khi nhiều lần lên tiếng bức xúc với bà Nguyễn Phương Hằng. Cả hai nhiều cự cãi, đấu tố nhau qua lại trên sóng phát trực tiếp khiến dư luận sục sôi suốt một thời gian dài. Thậm chí, gay gắt hơn, vợ ông Dũng lò vôi còn đe dọa sẽ động tay động chân với Trang Trần nếu gặp ngoài đời.

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