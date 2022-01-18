CEO Nguyễn Phương Hằng vừa livestream khoe có 7 căn nhà tại quận 1, Trang Khàn lập tức "cà khịa"

Hậu trường 18/01/2022 10:21

Trên trang cá nhân, người mẫu Trang Trần có những chia sẻ gây chú ý sau khi CEO Nguyễn Phương Hằng livestream khoe có 7 căn nhà tại đường Ngô Đức Kế, quận 1, TP.HCM.

Vừa qua, trên trang cá nhân, CEO Đại Nam đã có buổi nói chuyện tâm sự cùng mọi người. Trong livestream, bà Nguyễn Phương Hằng vừa dạo đường phố Sài Gòn trong chiếc siêu xe đắt đỏ của mình vừa trò chuyện cùng khán giả. Cũng trong buổi nói chuyện, nữ đại gia đã chạy trên đường Ngô Đức Kế, quận 1, TP.HCM và cho biết mình đang có 7 căn trên con đường này.

CEO Nguyễn Phương Hằng vừa livestream khoe có 7 căn nhà tại quận 1, Trang Khàn lập tức 'cà khịa' - Ảnh 1

Nữ CEO nói: “Trên đường Ngô Đức Kế, tôi chỉ có khoảng 7 căn nhà chứ nhiêu. Có ghét cũng phải phục, có hận cũng phải phục”. Trong livestream, bà Nguyễn Phương Hằng cũng quay cận cảnh một vài căn nhà của mình trên con đường đắt đỏ và sầm uất này để khán giả cùng xem.

CEO Nguyễn Phương Hằng vừa livestream khoe có 7 căn nhà tại quận 1, Trang Khàn lập tức 'cà khịa' - Ảnh 2

Đáng chú ý, ngay khi bà Phương Hằng vừa livestream, trên trang cá nhân, Trang Khàn cũng lập tức có những chia sẻ gây chú ý. Dù không trực tiếp nhắc đến tên nữ CEO Đại Nam, thế nhưng, việc dùng biệt danh “chị ruột”, “chị ruột cuồn cuộn” của Trang Trần đều mang ý mỉa mai nữ đại gia Phương Hằng.

Trong tiêu đề của buổi livestream, Trang Trần “cà khịa” nữ đại gia: “Cô ơi! Ăn cơm nguội, đi xe điện, để dành tiền mua 1m2 đất Ngô Đức Kế đối diện nhà chị guột để đặt ống nhòm coi Tết này chị có ăn Tết ở nhà không qua xin chụp hình ké. Nghe nói chị guột có mấy căn nhà mặt tiền Ngô Đức Kế mà em hâm mộ, chắc đất ở Bình Dương chị gắn thêm 4 bánh xe rồi đẩy về Ngô Đức Kế hả chị?

CEO Nguyễn Phương Hằng vừa livestream khoe có 7 căn nhà tại quận 1, Trang Khàn lập tức 'cà khịa' - Ảnh 3
Ảnh chụp màn hình

Trong buổi livestream, Trang Khàn nói: “Cô nói cô có 1000 miếng đất tôi tin, không tin sao được, cô rất giàu ai cũng biết, nhưng quan trọng là cái sổ đỏ mà cô khoe có nằm trong két của cô không. Cô có cả trăm căn nhà ở các vị trí đắc địa Sài Gòn ai cũng biết nhưng quan trọng sổ đỏ có nằm trong tay cô không… Cô nhiều nhà nhiều đất nhưng ngân hàng giữ hộ cô rồi, nên cô đâu cần người trông nhà, có ngân hàng giữ hộ cô rồi”.

CEO Nguyễn Phương Hằng vừa livestream khoe có 7 căn nhà tại quận 1, Trang Khàn lập tức 'cà khịa' - Ảnh 4

Trên livestream, Trang Trần cũng có nhiều câu nói nhạy cảm, công kích bà Nguyễn Phương Hằng và những người ủng hộ nữ đại gia này. Có thể thấy, cuộc chiến của Trang Trần dành cho bà Nguyễn Phương Hằng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại sau nhiều tháng trôi qua. Dù nữ đại gia Đại Nam từ lâu đã không còn nhắc tên Trang Trần, thế nhưng cựu người mẫu vẫn thường theo dõi các buổi livestream của nữ CEO và lên tiếng chỉ trích, mỉa mai, tạo thị phi.

CEO Nguyễn Phương Hằng vừa livestream khoe có 7 căn nhà tại quận 1, Trang Khàn lập tức 'cà khịa' - Ảnh 5

Trước đó, trong thời gian bà Phương Hằng livestream “tố” nhiều nghệ sĩ, Trang Trần cũng không nằm ngoài cuộc khi nhiều lần lên tiếng bức xúc với bà Nguyễn Phương Hằng. Cả hai nhiều cự cãi, đấu tố nhau qua lại trên sóng phát trực tiếp khiến dư luận sục sôi suốt một thời gian dài. Thậm chí, gay gắt hơn, vợ ông Dũng lò vôi còn đe dọa sẽ động tay động chân với Trang Trần nếu gặp ngoài đời.

Hoài Linh vừa tái xuất đã 'thắng LỚN', Trang Trần 'hả hê', đăng đàn mỉa mai bà Phương Hằng cực gắt, thẳng thừng gọi bằng cái tên khiến nữ CEO 'tức đỏ mặt'?

Hoài Linh vừa tái xuất đã 'thắng LỚN', Trang Trần 'hả hê', đăng đàn mỉa mai bà Phương Hằng cực gắt, thẳng thừng gọi bằng cái tên khiến nữ CEO 'tức đỏ mặt'?

Trang Trần đã có động thái chúc mừng đàn anh Hoài Linh, song dòng trạng thái lại gây chú ý bởi đang ẩn ý "cà khịa" nữ CEO "ruột".

Xem thêm
Từ khóa:   Phương Hằng - Trang Trần Nguyễn Phương Hằng Trang Khàn cà khịa Nguyễn Phương Hằng

TIN MỚI NHẤT

Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Video 36 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Tâm sự Eva 1 giờ 3 phút trước
Máy bay chở 30 người đâm phải ngựa vằn, trượt dài trên đường băng trong lúc hạ cánh khẩn cấp

Máy bay chở 30 người đâm phải ngựa vằn, trượt dài trên đường băng trong lúc hạ cánh khẩn cấp

Video 1 giờ 36 phút trước
Cháy dữ dội cửa hàng xe máy ở TP.HCM sau tiếng nổ lớn, lan sang 2 nhà kế bên

Cháy dữ dội cửa hàng xe máy ở TP.HCM sau tiếng nổ lớn, lan sang 2 nhà kế bên

Đời sống 1 giờ 57 phút trước
Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước
Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 51 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 51 phút trước
Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đời sống 4 giờ 0 phút trước
Lợi ích sức khỏe và giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại củ quen thuộc

Lợi ích sức khỏe và giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại củ quen thuộc

Dinh dưỡng 4 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?