Trang Trần úp mở chuyện sắp làm đám cưới, danh tính chồng doanh nhân Việt kiều có gây bất ngờ?

Hậu trường 16/01/2022 18:00

Trên trang cá nhân, Trang Trần gây chú ý khi bất ngờ chia sẻ việc sắp lên xe hoa. Dù không tiết lộ cụ thể nhưng ai cũng có thể đoán được danh tính chồng doanh nhân của cựu người mẫu.

Mới đây, trên trang cá nhân, Trang Trần bất ngờ đăng dòng trạng thái úp mở về chuyện sắp làm đám cưới. Nữ người mẫu cho biết để “tiết kiệm tiền” đi mua đất, nên cô dự định sẽ làm đám cưới chung với một người chị, cô nàng cũng cho biết bản thân hiện đang nan giải việc sẽ mời ai đến dự.

Trang Trần úp mở chuyện sắp làm đám cưới, danh tính chồng doanh nhân Việt kiều có gây bất ngờ? - Ảnh 1
 Ảnh chụp màn hình

Cụ thể, Trang Trần viết: “Đám cưới tổ chức chung với bà chị cho tiết kiệm lấy tiền đi mua đất. Đám cưới mời ai cũng là bài toán nan giải”. Bài đăng của chân dài 8x nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cư dân mạng. Bên cạnh những lời chúc mừng, nhiều người cũng tò mò về danh tính chồng tương lai của Trang Trần.

Trang Trần úp mở chuyện sắp làm đám cưới, danh tính chồng doanh nhân Việt kiều có gây bất ngờ? - Ảnh 2

Được biết, ông xã Trang Trần là doanh nhân Việt kiều tên Louis Trần. Cách đây không lâu, cô từng chia sẻ về sự mong chờ ông xã Louis Trần mau chóng về Việt Nam thăm cô và con gái sau thời gian dài xa cách vì dịch bệnh. Rất có thể, khi Louis Trần trở về sẽ có một hôn lễ diễn ra. Trước đó, cặp đôi từng lên kế hoạch tổ chức đám cưới vào năm 2018 nhưng chưa thực hiện được.

Trang Trần úp mở chuyện sắp làm đám cưới, danh tính chồng doanh nhân Việt kiều có gây bất ngờ? - Ảnh 3

Dù chưa tổ chức hôn lễ nhưng Trang Trần và doanh nhân người Việt kiều hiện đã có chung với nhau con gái đầu lòng đặt tên thân mật là Kiến Lửa vào năm 2015. Trước đó, cả hai cũng từng cùng nhận nuôi một bé trai khiếm thính. Được biết, Trang Trần và ông xã gặp gỡ nhau trong các chuyến thiện nguyện giúp đỡ những mảnh đời khó khăn tại Việt Nam.

Trang Trần úp mở chuyện sắp làm đám cưới, danh tính chồng doanh nhân Việt kiều có gây bất ngờ? - Ảnh 4

 

Trang Trần úp mở chuyện sắp làm đám cưới, danh tính chồng doanh nhân Việt kiều có gây bất ngờ? - Ảnh 5

Suốt thời gian qua, do vướng bận công việc ở nước ngoài, Louis Trần phải sống chủ yếu ở Mỹ. Chỉ thỉnh thoảng có thời gian rảnh rỗi lâu ngày, anh mới về Việt Nam để thăm người thân và gần gũi vợ con. Louis Trần cũng đang có kế hoạch đón Trang Trần và bé Kiến Lửa sang Mỹ sống. Tuy nhiên cựu người mẫu vẫn còn đang cân nhắc vì bận rộn chuyện kinh doanh và thiện nguyện ở Việt Nam.

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