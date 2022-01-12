Trước khi 'tậu' được nhà tiền tỷ, Trang Trần hé lộ quá khứ cơ hàn: 'Tôi chấp nhận bươn trải đủ nghề dù bụng mang dạ chửa'

Mới đây, Trang Trần đã trải lòng, tiết lộ về quá khứ cơ hàn trước khi có được tiền bạc dư giả.
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Mới đây, trong buổi phát sóng trực tiếp trên trang cá nhân, Trang Trần tiết lộ về chuyện quá khứ của mình đã thu hút sự chú ý và quan tâm của dư luận. Cựu người mẫu chia sẻ rằng cô từng bị bố mẹ dọa từ mặt, đánh đập chỉ vì theo đuổi con đường trở thành người mẫu.
Cho tới tận bây giờ, những vết thương của những trận đòn do cãi lời bố mẹ vẫn còn trên cơ thể. Cựu siêu mẫu họ Trần tâm sự: "Mẹ em đánh em cũng tại cái nhà này. Mày mà đi làm người mẫu tao từ mặt mày, mày mà đi làm nghề xướng ca vô loài, tao từ mặt mày. Thế là bà túm tóc em, lôi xuống tầng đánh cho một trận, đánh giữa cửa vụt dây diện. Đây, vẫn còn vết thương ở dưới chân. Mẹ của em lo em đi làm nghề người mẫu sa ngã đến đánh. Không những mẹ mà bố em cũng đánh em vì chuyện làm người mẫu".
Bên cạnh đó, bà mẹ một con cũng không ngại ngần chia sẻ về lí do nỗ lực mua lại căn nhà đang mở cửa hàng bún đậu mắm tôm. Vào thời điểm công việc kinh doanh đang "thuận buồm xuôi gió", cô bị chủ nhà cũ lấy lại cửa hàng. Để tránh rủi ro bị cướp miếng cơm, cựu mẫu quyết định mua lại căn nhà đang thuê để mở quán. Đồng thời, Trang Trần vét sạch vốn liếng trong vài năm bán bún đậu được hơn 2 tỷ đặt cọc mua căn nhà trên 5 tỷ đồng.
Để trả được số nợ, chân dài chấp nhận bươn trải đủ nghề từ giặt mẹt, đi chợ rau... hàng chục km mỗi ngày dù bụng mang dạ chửa. Bằng sự nỗ lực, bà chủ quán bún đậu mắm tôm đã xây dựng được cơ ngơi như hiện nay.
Hiện tại, ngoài việc kinh doanh, Trang Trần thỉnh thoảng đóng phim, tham gia một số sự kiện và dành nhiều thời gian làm từ thiện, giúp đỡ những mảnh đời khó khăn trong cả nước. Cô mong muốn làm được nhiều điều tốt đẹp, ý nghĩa cho xã hội để con gái tự hào về mẹ.