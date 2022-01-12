Trước khi 'tậu' được nhà tiền tỷ, Trang Trần hé lộ quá khứ cơ hàn: 'Tôi chấp nhận bươn trải đủ nghề dù bụng mang dạ chửa'

Mới đây, trong buổi phát sóng trực tiếp trên trang cá nhân, Trang Trần tiết lộ về chuyện quá khứ của mình đã thu hút sự chú ý và quan tâm của dư luận. Cựu người mẫu chia sẻ rằng cô từng bị bố mẹ dọa từ mặt, đánh đập chỉ vì theo đuổi con đường trở thành người mẫu.

Cho tới tận bây giờ, những vết thương của những trận đòn do cãi lời bố mẹ vẫn còn trên cơ thể. Cựu siêu mẫu họ Trần tâm sự: "Mẹ em đánh em cũng tại cái nhà này. Mày mà đi làm người mẫu tao từ mặt mày, mày mà đi làm nghề xướng ca vô loài, tao từ mặt mày. Thế là bà túm tóc em, lôi xuống tầng đánh cho một trận, đánh giữa cửa vụt dây diện. Đây, vẫn còn vết thương ở dưới chân. Mẹ của em lo em đi làm nghề người mẫu sa ngã đến đánh. Không những mẹ mà bố em cũng đánh em vì chuyện làm người mẫu".