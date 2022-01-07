Mới đây, MC Diệp Chi đã bị khóa Facebook vài ngày sau khi bàn vụ bé gái 8 tuổi bị "dì ghẻ" bạo hành đến tử vong.

Mới đây, MC Diệp Chi đăng tải dòng trạng thái thông báo cô đã lấy lại được Facebook sau 5 ngày bị khóa tài khoản. Cô cho biết suốt 5 ngày vừa qua kể từ thời điểm đăng dòng trạng thái liên quan đến vụ bé gái 8 tuổi bị mẹ kế bạo hành đến tử vong, Facebook của cô liên tục bị report. Do đó, các bài viết chia sẻ về sự việc của cô trước đó đều bị report, tài khoản không thể bình luận hay nhấn like. Nữ MC bày tỏ: "Ơn giời, Chi đã post được bài lên Facebook. Sau 3 bài viết bị report cho "bay màu", Facebook bị khoá luôn 5 ngày, không đăng, không thả tim, comment gì được hết. Can tội lì lợm. Vậy coi như đây là bài viết mở đầu năm 2022 trên facebook Chi đó!".

MC Diệp Chi - Ảnh: Internet Trước đó, cô từng đăng tải dòng trạng thái dài trên trang cá nhân thể hiện sự căm phẫn về vụ bé V.A bị dì ghẻ đánh đến tử vong. Cô cho biết dù bận rộn với công việc nhưng cô sẽ tiếp tục lên tiếng cho đến khi vụ việc được xử lý thỏa đáng. Diệp Chi bày tỏ sự bức xúc của mình trên trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình Diệp Chi bộc bạch: "Đã có bao nhiêu lần mình lên tiếng, đòi lại công bằng cho ai đó. Dù hầu hết, đều nhận về cảm giác thất vọng. Nỗi buồn ấy theo mình đến tận bây giờ. Nhưng sẽ không vì thế mà im lặng. Những ngày qua mình bận bù đầu với công việc, thú thực là 3 đêm liền không ngủ, vẫn đợi đến lúc xong xuôi để có một bài nói về vụ việc này. Sẽ còn tiếp tục lên tiếng cho tới ngày Nguyễn Kim Trung Thái và Nguyễn Võ Quỳnh Trang ra tòa và nhận bản án công tâm, đúng người, đúng tội..."

Bài viết bị vi phạm quy chuẩn cộng đồng của Facebook - Ảnh: Chụp màn hình Chỉ vài tiếng sau đó, bài viết này của MC Diệp Chi lại bất ngờ 'bay màu'. Giữa lúc cư dân mạng còn đang hoang mang không hiểu chuyện gì xảy ra thì cựu MC Đường lên đỉnh Olympia lên tiếng khẳng định bởi vì bài viết vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng của Facebook nên đã bị báo cáo.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chia-se-ve-vu-be-gai-8-tuoi-bi-bao-hanh-trang-facebook-cua-mc-diep-chi-suyt-bi-bay-mau-444924.html