Sau loạt chỉ trích liên quan đến bé gái 8 tuổi, Hà Anh 'khẩn cầu': 'Chấp nhận, bỏ qua, tha thứ để học cách yêu thương và hạnh phúc'

Hậu trường 07/01/2022 09:20

Sau khi vấp phải loạt chỉ trích liên quan đến bé gái 8 tuổi bị mẹ kế bạo hành, siêu mẫu Hà Anh đã lên tiếng xin lỗi và mong muốn mọi người tha thứ với hy vọng kết thúc tại đây.

Sau loạt ồn ào liên quan tới vụ bé gái 8 tuổi bị mẹ kế bạo hành đến tử vong, siêu mẫu Hà Anh có đăng tải những dòng trạng thái với mong muốn kết thúc lùm xùm này tại đây. Trên trang cá nhân, cô gửi lời xin lỗi: "Tôi xin lỗi vì sẽ không dành thêm bất cứ thời gian nào trong cuộc sống vốn đã rất ngắn ngủi trong của mỗi chúng ta - để ghét bỏ, để tranh cãi vì những quan điểm khác và giống nhau".

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Siêu mẫu Hà Anh lên tiếng xin lỗi và mong mọi chuyện có thể kết thúc - Ảnh: Chụp ảnh màn hình

Bên cạnh đó, Hà Anh tiếp tục bộc bạch: "Bởi, tôi chỉ có tình yêu trong trái tim mình - dành cho gia đình mình, và các bạn. Trong hiện hữu này tôi chỉ muốn hạnh phúc - thay vì thù hận, đóng góp xây dựng thay vì phá bỏ. Những gì cần nói đã nói, những mất mát đã xảy ra. Nhiệm vụ của tôi, quan trọng nhất đối với tôi là sống đúng và yêu thương đối với những người thân yêu của mình. Và những yêu thương, thời gian còn lại tôi sẽ cố gắng sẻ chia với những người xung quanh".

Nàng siêu mẫu không quên nhắn nhủ: "Còn lại, đó là khác biệt của cuộc sống. Chúng ta chấp nhận, bỏ qua, tha thứ để học cách yêu thương và hạnh phúc, bình yên trong chính trái tim mình! Tôi yêu các bạn".

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Hà Anh chính thức lên tiếng xin lỗi sau khi bị chỉ trích - Ảnh: Internet

Trước đó, những phát ngôn của siêu mẫu Hà Anh về vụ bé gái 8 tuổi bị mẹ kế bạo hành tử vong đã gây nên làn sóng tranh cãi dữ dội. Thế nhưng, còn gây phẫn nộ hơn cả là nữ người mẫu có bình luận đính kèm hashtag bao gồm tên và nhận diện của một thương hiệu bảo hiểm nọ. Không ít khán giả cho rằng Hà Anh đang cố quảng cáo bảo hiểm thông qua phát ngôn trái chiều dư luận của mình. Trước những ý kiến chỉ trích dữ dội của dư luận, Hà Anh cũng đã đưa ra lời phản hồi, chia buồn với mẹ bé V.A và xin lỗi vì đã có những nghi ngờ đối với chị, đồng thời xóa bài đăng gây tranh cãi của mình để tránh gây thêm tổn thương đến người phụ nữ này. Ngoài ra, siêu mẫu Hà Anh cũng khẳng định sẽ sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ mẹ bé V.A nếu người phụ nữ này cần. 

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Là một người mẹ. siêu mẫu Hà Anh đã lên tiếng bàn luận về sự ra đi của bé gái 8 tuổi bị mẹ kế bạo hành.

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