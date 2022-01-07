Sau loạt chỉ trích liên quan đến bé gái 8 tuổi, Hà Anh 'khẩn cầu': 'Chấp nhận, bỏ qua, tha thứ để học cách yêu thương và hạnh phúc'

Sau loạt ồn ào liên quan tới vụ bé gái 8 tuổi bị mẹ kế bạo hành đến tử vong, siêu mẫu Hà Anh có đăng tải những dòng trạng thái với mong muốn kết thúc lùm xùm này tại đây. Trên trang cá nhân, cô gửi lời xin lỗi: "Tôi xin lỗi vì sẽ không dành thêm bất cứ thời gian nào trong cuộc sống vốn đã rất ngắn ngủi trong của mỗi chúng ta - để ghét bỏ, để tranh cãi vì những quan điểm khác và giống nhau".

Siêu mẫu Hà Anh lên tiếng xin lỗi và mong mọi chuyện có thể kết thúc - Ảnh: Chụp ảnh màn hình

Bên cạnh đó, Hà Anh tiếp tục bộc bạch: "Bởi, tôi chỉ có tình yêu trong trái tim mình - dành cho gia đình mình, và các bạn. Trong hiện hữu này tôi chỉ muốn hạnh phúc - thay vì thù hận, đóng góp xây dựng thay vì phá bỏ. Những gì cần nói đã nói, những mất mát đã xảy ra. Nhiệm vụ của tôi, quan trọng nhất đối với tôi là sống đúng và yêu thương đối với những người thân yêu của mình. Và những yêu thương, thời gian còn lại tôi sẽ cố gắng sẻ chia với những người xung quanh".