Suốt nhiều ngày qua, sự việc bé gái 8 tuổi tại TP.HCM bị bạn gái của bố bạo hành đến tử vong vừa qua nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Hầu hết mọi người theo dõi vụ việc này đều có cảm xúc phẫn nộ, lên án hành vi tàn ác của Nguyễn Võ Quỳnh Trang (26 tuổi, quê Gia Lai) – bạn gái của Nguyễn Kim Trung Thái (36 tuổi, ngụ Quận 1, TP.HCM) đối với bé gái 8 tuổi. Cả Thái – bố bé gái và bạn tình Trang đã bị cơ quan chức năng bắt giữ vì hành vi tàn độc và che giấu tội ác của mình.

Theo dõi sự việc này, nhiều văn nghệ sĩ lên tiếng rất bức xúc với những kẻ bạo hành bé gái 8 tuổi tử vong, mong pháp luật có bản án thích đáng trừng trị kẻ thủ ác. Bất ngờ ngày đầu năm 2022, siêu mẫu Hà Anh có phát ngôn gây tranh cãi về mẹ đẻ bé gái. Nữ siêu mẫu viết trên trang cá nhân: "Còn người mẹ đến giờ còn chưa lên tiếng, tôi cho rằng phải có uẩn khúc ở đâu đây. Liệu chị có bị người bố đe dọa tính mạng? Hay chị có hề biết được đứa con của mình bị bạo hành hay không cho đến lúc nhận tin dữ từ cháu?

Người ta bảo người mẹ bị "cấm" không được đến gặp con 1 năm liền. Tôi băn khoăn tòa án nào xử không cho đến thăm con nhỉ? Trừ khi người mẹ đó bị thần kinh, mang lại nguy hiểm tính mạng cho đứa bé. Còn không uẩn khúc là gì? Chúng ta cũng nên tìm hiểu để những trường hợp sau này cảnh giác và để tìm ra những giải pháp giúp cho họ. Còn nếu là tôi, nếu do thằng cha cấm, tôi sẽ vác xác đến trước cửa nhà, cửa cơ quan, cửa trường học mỗi ngày để đến khi tôi được gặp con tôi thì thôi".

Bài viết của siêu mẫu Hà Anh có đoạn về mẹ đẻ cháu bé gây bức xúc với cộng đồng mạng.

Khi sự việc còn chưa im ắng hẳn, mới đây nữ siêu mẫu lại tiếp tục bị tố hành động xâm phạm quyền cá nhân. Cụ thể, trong bài đăng phân trần về việc lợi dụng chuyện của bé gái để PR cho nhãn hàng, Hà Anh cho biết cô chỉ copy lại bài viết của một cô gái khác. Tuy nhiên, khi đưa bằng chứng về bài đăng gốc lên, Hà Anh lại để nguyên hình ảnh cá nhân của tác giả mà không che mặt hay có động thái gì bảo vệ quyền riêng tư của cô gái đó.

Hà Anh đăng bài để chứng minh mình chỉ copy lại chứ không cố tình PR cho nhãn hàng

Một người bạn của cô gái trong bức ảnh đã bức xúc tố cáo Hà Anh sử dụng hình ảnh của người khác mà không có sự đồng ý. Dù phía cô gái đã nhiều lần liên lạc xin Hà Anh gỡ ảnh nhưng không được phản hồi, thậm chí còn bị chặn, khóa bình luận. Hành động của Hà Anh bị nhận xét là đã xâm phạm quyền cá nhân của người khác.

Siêu mẫu Hà Anh bị cho là xâm phạm quyền cá nhân của người khác

Về phía cô nàng siêu mẫu, hiện vẫn chưa lên tiếng về sự việc này.