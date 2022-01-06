Siêu mẫu Hà Anh lại bị tố hành động phản cảm liên quan đến vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành đến tử vong

Hậu trường 06/01/2022 13:50

Sau khi có phát ngôn liên quan đến mẹ đẻ bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong, siêu mẫu Hà Anh đã lên tiếng xin lỗi bởi sự thiếu tìm hiểu thông tin của mình. Nhưng sau vụ việc đó, Hà Anh đã liên tục vướng rắc rối.

Suốt nhiều ngày qua, sự việc bé gái 8 tuổi tại TP.HCM bị bạn gái của bố bạo hành đến tử vong vừa qua nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Hầu hết mọi người theo dõi vụ việc này đều có cảm xúc phẫn nộ, lên án hành vi tàn ác của Nguyễn Võ Quỳnh Trang (26 tuổi, quê Gia Lai) – bạn gái của Nguyễn Kim Trung Thái (36 tuổi, ngụ Quận 1, TP.HCM) đối với bé gái 8 tuổi. Cả Thái – bố bé gái và bạn tình Trang đã bị cơ quan chức năng bắt giữ vì hành vi tàn độc và che giấu tội ác của mình. 

Siêu mẫu Hà Anh lại bị tố hành động phản cảm liên quan đến vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành đến tử vong - Ảnh 1

Sự việc bé gái 8 tuổi bị dì ghẻ đánh đến chết gây xôn xao dư luận

Theo dõi sự việc này, nhiều văn nghệ sĩ lên tiếng rất bức xúc với những kẻ bạo hành bé gái 8 tuổi tử vong, mong pháp luật có bản án thích đáng trừng trị kẻ thủ ác. Bất ngờ ngày đầu năm 2022, siêu mẫu Hà Anh có phát ngôn gây tranh cãi về mẹ đẻ bé gái. Nữ siêu mẫu viết trên trang cá nhân: "Còn người mẹ đến giờ còn chưa lên tiếng, tôi cho rằng phải có uẩn khúc ở đâu đây. Liệu chị có bị người bố đe dọa tính mạng? Hay chị có hề biết được đứa con của mình bị bạo hành hay không cho đến lúc nhận tin dữ từ cháu?

Người ta bảo người mẹ bị "cấm" không được đến gặp con 1 năm liền. Tôi băn khoăn tòa án nào xử không cho đến thăm con nhỉ? Trừ khi người mẹ đó bị thần kinh, mang lại nguy hiểm tính mạng cho đứa bé. Còn không uẩn khúc là gì? Chúng ta cũng nên tìm hiểu để những trường hợp sau này cảnh giác và để tìm ra những giải pháp giúp cho họ. Còn nếu là tôi, nếu do thằng cha cấm, tôi sẽ vác xác đến trước cửa nhà, cửa cơ quan, cửa trường học mỗi ngày để đến khi tôi được gặp con tôi thì thôi".

Siêu mẫu Hà Anh lại bị tố hành động phản cảm liên quan đến vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành đến tử vong - Ảnh 2

Bài viết của siêu mẫu Hà Anh có đoạn về mẹ đẻ cháu bé gây bức xúc với cộng đồng mạng. 

Khi sự việc còn chưa im ắng hẳn, mới đây nữ siêu mẫu lại tiếp tục bị tố hành động xâm phạm quyền cá nhân. Cụ thể, trong bài đăng phân trần về việc lợi dụng chuyện của bé gái để PR cho nhãn hàng, Hà Anh cho biết cô chỉ copy lại bài viết của một cô gái khác. Tuy nhiên, khi đưa bằng chứng về bài đăng gốc lên, Hà Anh lại để nguyên hình ảnh cá nhân của tác giả mà không che mặt hay có động thái gì bảo vệ quyền riêng tư của cô gái đó.

Siêu mẫu Hà Anh lại bị tố hành động phản cảm liên quan đến vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành đến tử vong - Ảnh 3

Hà Anh đăng bài để chứng minh mình chỉ copy lại chứ không cố tình PR cho nhãn hàng

Một người bạn của cô gái trong bức ảnh đã bức xúc tố cáo Hà Anh sử dụng hình ảnh của người khác mà không có sự đồng ý. Dù phía cô gái đã nhiều lần liên lạc xin Hà Anh gỡ ảnh nhưng không được phản hồi, thậm chí còn bị chặn, khóa bình luận. Hành động của Hà Anh bị nhận xét là đã xâm phạm quyền cá nhân của người khác.

Siêu mẫu Hà Anh lại bị tố hành động phản cảm liên quan đến vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành đến tử vong - Ảnh 4

Siêu mẫu Hà Anh bị cho là xâm phạm quyền cá nhân của người khác 

 Về phía cô nàng siêu mẫu, hiện vẫn chưa lên tiếng về sự việc này.

Gia thế Hà Anh thế nào mà dám lên tiếng trách mẹ ruột bé gái 8 tuổi bị mẹ kế bạo hành tử vong?

Gia thế Hà Anh thế nào mà dám lên tiếng trách mẹ ruột bé gái 8 tuổi bị mẹ kế bạo hành tử vong?

Hà Anh sở hữu gia thế khá bề thế nên cô tự tin thể hiện quan điểm cá nhân đôi khi gây choáng.

Xem thêm
Từ khóa:   Siêu mẫu Hà Anh Hà Anh lên tiếng xin lỗi mẹ bé 8 tuổi Hà Anh bị tố xâm phạm quyền riêng tư người khác

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 42 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Tâm sự 1 giờ 42 phút trước
Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Video 2 giờ 12 phút trước
Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Tâm sự gia đình 2 giờ 42 phút trước
Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Đời sống 3 giờ 12 phút trước
Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Video 3 giờ 12 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Tâm sự gia đình 3 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?