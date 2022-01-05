Siêu mẫu Hà Anh đính chính thông tin dùng ảnh quảng cáo nhãn hàng nói về việc bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong

Hậu trường 05/01/2022 10:30

Siêu mẫu Hà Anh cho biết bản thân chỉ dùng hình ảnh này một cách vô tình chứ không hề có ý định dùng chuyện buồn để quảng cáo cho nhãn hàng này.

Vài ngày gần đây, dân tình tỏ ra khá bất bình với dòng trạng thái của siêu mẫu Hà Anh về vụ việc bé gái 8 tuổi bị bạo hành đến tử vong. Tuy nhiên, khác với những người nổi tiếng khá, Hà Anh lại bị cư dân mạng phản đối kịch liệt khi nghi ngờ cô dùng việc này để tiện thể PR cho một thương hiệu sản phẩm.

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Bài đăng kèm với hình ảnh gây tranh cãi của Hà Anh vì bị cho là đang PR trá hình cho một nhãn hàng - Ảnh: Internet

Sau thời gian thanh minh nhưng không được, Hà Anh lại tiếp tục cho đăng tải một bài viết đính chính về vụ việc trên trang cá nhân của mình. Nữ siêu mẫu làn này vẫn khẳng định chắc nịch bản thân không hề có ý định PR cho nhãn hàng kia mà mọi việc hoàn toàn chỉ là tình cờ.

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Hà Anh cho biết mọi việc chỉ là tình cờ, cô không hề có ý định dùng chuyện buồn để PR cho sản phẩm nào cả - Ảnh: Internet

"Khi chia sẻ quan điểm đó tôi sử dụng 1 hình ảnh bàn tay mẹ và con đan vào nhau thành hình trái tim. Hình ảnh này được chụp trong một serie hình ảnh tôi và bé Myla chụp để truyền tải những thông điệp và thông tin tích cực, hữu ích từ một thương hiệu, đã được tôi đăng tải nhiều tuần trước đó.

Vì tôi nghĩ rằng đây là hình ảnh rất đẹp và ý nghĩa với bàn tay tôi và con gái tôi, hình ảnh này đã được làm mờ tên thương hiệu hoàn toàn, nên lúc tôi chọn để post không hề nghĩ rằng nó sẽ có thể bị hiểu nhầm là liên quan đến thương hiệu mà chỉ để nói lên tình yêu thương với con trẻ". - Hà Anh chia sẻ.

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Bài viết đính chính thông tin dùng chuyện buồn để PR sản phẩm của Hà Anh - Ảnh: Chụp màn hình

Dưới bài viết củ siêu mẫu, nhiều người cũng đã để lại các comment bênh vực cô. Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến cho rằng Hà Anh chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của việc làm của mình, khẳng định cô đã thành công trong việc biến bản thân trở thành người bị hại trong khi chính mình mới là người có phốt ngôn gây tranh cãi đầuu tiên về vụ việc bé gái 8 tuổi bị bạo hành đến chết.

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Một số bình luận của cư dân mạng chỉ trích Hà Anh - Ảnh: Chụp màn hình
Lên tiếng xin lỗi vụ bé 8 tuổi, siêu mẫu Hà Anh vẫn bị đồng nghiệp chỉ trích thẳng thắn: “Chỉ để giữ bát cơm của mình”

Lên tiếng xin lỗi vụ bé 8 tuổi, siêu mẫu Hà Anh vẫn bị đồng nghiệp chỉ trích thẳng thắn: “Chỉ để giữ bát cơm của mình”

Trước những ồn ào của siêu mẫu Hà Anh trong vụ bé 8 tuổi bị mẹ kế bạo hành, một đồng nghiệp đã lên tiếng chỉ trích nàng mẫu và cho rằng cô xin lỗi không thành tâm mục đích chỉ để giữ được “bát cơm” của mình.

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