Lên tiếng xin lỗi vụ bé 8 tuổi, siêu mẫu Hà Anh vẫn bị đồng nghiệp chỉ trích thẳng thắn: “Chỉ để giữ bát cơm của mình”

Hậu trường 04/01/2022 14:46

Trước những ồn ào của siêu mẫu Hà Anh trong vụ bé 8 tuổi bị mẹ kế bạo hành, một đồng nghiệp đã lên tiếng chỉ trích nàng mẫu và cho rằng cô xin lỗi không thành tâm mục đích chỉ để giữ được “bát cơm” của mình.

Vừa qua, siêu mẫu Hà Anh gây tranh cãi khi lên tiếng nói về mẹ ruột bé 8 tuổi bị bạo hành tử vong. Trước làn sóng chỉ trích dữ dội, nàng mẫu đã lập tức xóa bài viết, lên tiếng đính chính và xin lỗi mẹ ruột của bé. Tuy nhiên, kéo theo đó Hà Anh được nhiều người cho rằng đang cố tình gây ồn ào để “quảng cáo bẩn” cho sản phẩm.

Lên tiếng xin lỗi vụ bé 8 tuổi, siêu mẫu Hà Anh vẫn bị đồng nghiệp chỉ trích thẳng thắn: “Chỉ để giữ bát cơm của mình” - Ảnh 1
Siêu mẫu Hà Anh bị nghi cố tạo ồn ào liên quan đến vụ bé 8 tuổi bị bạo hành để "quảng cáo bẩn" (Ảnh: chụp màn hình)

Sáng ngày 4/1, siêu mẫu Hà Anh tiếp tục lên tiếng nói rõ chuyện PR sản phẩm. Nữ người mẫu khẳng định tất cả những ý kiến cho rằng cô đang nhận tiền để quảng cáo là hoàn toàn sai sự thật. Ngoài ra, Hà Anh cũng gửi lời nhắn nhủ cực gắt đến MC Phương Mai vì trước đó đã có những chỉ trích vô lý về cô trên MXH.

Lên tiếng xin lỗi vụ bé 8 tuổi, siêu mẫu Hà Anh vẫn bị đồng nghiệp chỉ trích thẳng thắn: “Chỉ để giữ bát cơm của mình” - Ảnh 2

Cuộc “khẩu chiến” chưa có dấu hiệu dừng lại khi mới đây MC Phương Mai tiếp tục lên tiếng chỉ trích cực gắt siêu mẫu Hà Anh. Phương Mai tuyên bố chắc nịch rằng Hà Anh chỉ xin lỗi cho có nhằm mục đích tẩy trắng để giữ lấy bát cơm của mình trước sự chỉ trích của công chúng. Nữ MC cũng cho rằng Hà Anh đang nói dối trắng trợn và chỉ ra những điểm “đằng sau” bài đăng về mẹ bé 8 tuổi bị bạo hành của nàng mẫu.

Đầu tiên, Phương Mai cho rằng ảnh siêu mẫu Hà Anh đăng lên trong bài đăng vụ mẹ bé 8 tuổi có màu đồng nhất với màu của sản phẩm. Sản phẩm được xếp ngay ngắn, không đè, không che, nhìn rõ hình dáng và màu sắc đặc trưng của sản phẩm. Đây là những đặc trưng dễ thấy của ảnh quảng cáo. Dù bức ảnh đã được làm mờ nhưng nhìn vào vẫn dễ dàng nhận ra đây là sản phẩm nào.

Lên tiếng xin lỗi vụ bé 8 tuổi, siêu mẫu Hà Anh vẫn bị đồng nghiệp chỉ trích thẳng thắn: “Chỉ để giữ bát cơm của mình” - Ảnh 3

Phương Mai viết: "Nếu chị là người mới vào nghề, thì chị hãng dùng những biện hộ liên quan đến sự thơ ngây để bao che cho việc làm xấu xí của mình. Nhưng thực tế, chị luôn tự nhận là người thông minh, văn minh, chuyên nghiệp - người chuyên nghiệp mà đăng bừa bức ảnh trong đó có nhãn 2 chai sữa tắm cùng hãng sao được ạ? Mà không không chị để ngay ngắn 2 chai sữa tắm lên ghế làm gì vậy ạ?"

MC Phương Mai cũng thẳng thắn cho biết cô và Hà Anh chưa từng là bạn. Dù trước đó siêu mẫu Hà Anh cho biết cả 2 là bạn thân thiết của nhau nên có chuyện hãy nhắn tin cho nhau thay vì lên công kích trên MXH: “Chúng ta ở ngoài đời thậm chí lướt qua nhau không chào hỏi, chưa bao giờ có tương tác hay theo dõi nhau trên MXH…”

Lên tiếng xin lỗi vụ bé 8 tuổi, siêu mẫu Hà Anh vẫn bị đồng nghiệp chỉ trích thẳng thắn: “Chỉ để giữ bát cơm của mình” - Ảnh 4

“Bao nhiêu người nhắn tin, comment van nài chị gỡ post đả kích mẹ bé A, chị có thèm gỡ, thèm đọc đâu? Chị đòi phải CHÍNH MẸ BÉ A nhắn tin chị mới tiếp cơ mà” - MC Phương Mai gay gắt chỉ trích siêu mẫu Hà Anh.

“Hành động của chị gây phẫn nộ tới không chỉ các khán giả, cộng đồng mạng, mà gây chướng mắt tới cả các đồng nghiệp, đối tác, bạn bè, tới những người đã nhiều lần hay vài lần đi ăn với chị. Chúng ta là người lớn, hẳn đã nghe câu này rất nhiều lần : “Nếu một người quay lưng lại với ta, thì có thể họ sai; nhưng nếu tất cả mọi người đều quay lưng lại với ta, thì ta mới là người sai” - MC Phương Mai nói thêm.

Lên tiếng xin lỗi vụ bé 8 tuổi, siêu mẫu Hà Anh vẫn bị đồng nghiệp chỉ trích thẳng thắn: “Chỉ để giữ bát cơm của mình” - Ảnh 5

Dòng trạng thái dài chỉ trích gay gắt siêu mẫu Hà Anh của MC Phương Mai hiện nhận được rất nhiều sự quan tâm và ủng hộ của dân tình. Về phía siêu mẫu Hà Anh, nàng mẫu đang phải đứng trước sự quay lưng của khán giả và cả đồng nghiệp vì hành động công kích mẹ bé gái 8 tuổi bị bạo hành. Cuộc “khẩu chiến” của Phương Mai và Hà Anh hiện vẫn đang thu hút nhiều sự chú ý của dư luận.

Siêu mẫu Hà Anh lên tiếng xin lỗi, đính chính và gỡ bài viết liên quan đến mẹ ruột bé gái 8 tuổi bị bạo hành

Siêu mẫu Hà Anh lên tiếng xin lỗi, đính chính và gỡ bài viết liên quan đến mẹ ruột bé gái 8 tuổi bị bạo hành

Không chỉ lên tiếng xin lỗi mẹ ruột của bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong, siêu mẫu Hà Anh còn hứa sẽ hết mình giúp đỡ mẹ bé tìm lại công lý cho bé nếu mẹ bé cần.

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Từ khóa:   Siêu mẫu Hà Anh MC Phương Mai vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành

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