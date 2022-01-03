Siêu mẫu Hà Anh lên tiếng xin lỗi, đính chính và gỡ bài viết liên quan đến mẹ ruột bé gái 8 tuổi bị bạo hành

Hậu trường 03/01/2022 08:36

Không chỉ lên tiếng xin lỗi mẹ ruột của bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong, siêu mẫu Hà Anh còn hứa sẽ hết mình giúp đỡ mẹ bé tìm lại công lý cho bé nếu mẹ bé cần.

Những ngày qua, vụ việc thương tâm về bé V.A (8 tuổi) bị người tình của bố bạo hành đến tử vong đã khiến dư luận vô cùng phẫn nộ. Không ít các sao Việt đã bày tỏ sự đau lòng, bức xúc của mình, có người thậm chí còn hứa sẽ giúp đỡ mẹ ruột bé đấu tranh đến cùng. Tuy nhiên, trong đó, siêu mẫu Hà Anh mới đây lại gây tranh cãi dữ dội khi nói về người mẹ của bé gái đã qua đời.

Siêu mẫu Hà Anh lên tiếng xin lỗi, đính chính và gỡ bài viết liên quan đến mẹ ruột bé gái 8 tuổi bị bạo hành - Ảnh 1

Trước làn sóng phản chỉ trích của mọi người, siêu mẫu Hà Anh mới đây đã phải lên tiếng xin lỗi, đính chính và gỡ bài viết liên quan đến mẹ bé V.A mà cô đã đăng tải trước đó. Nữ siêu mẫu cho biết sau khi đọc được hành trình tìm gặp con gái của người mẹ, cô đã cảm thấy có lỗi vì đã hoài nghi.

Cụ thể, siêu mẫu Hà Anh viết: “Trong 2 ngày nay tôi tìm đọc thêm những thông tin về hành trình của mẹ bé khi bị tách rời khỏi bé, thấy chị thật đáng thương khi cảm thấy bất lực khi không giúp được con. Là người mẹ, tôi tin chắc chị đã và sẽ luôn bị dằn vặt bởi điều này. Tôi đã từng đặt những câu hỏi hoài nghi về việc vì sao người mẹ lại không thể đến tìm con, hay can thiệp người bố, nhưng đọc bài viết mới nhất trên kênh 14 thì thấy rằng hai con người kia (bố ruột và người tình - PV) thực sự thủ đoạn và mất hết nhân tính”.

Siêu mẫu Hà Anh lên tiếng xin lỗi, đính chính và gỡ bài viết liên quan đến mẹ ruột bé gái 8 tuổi bị bạo hành - Ảnh 2
Ảnh chụp màn hình
 

Hà Anh xin lỗi và cho biết nếu mẹ bé liên lạc cần giúp đỡ, cô sẽ giúp đỡ hết mình để tìm lại công bằng cho bé: “Tôi chân thành chia buồn với chị và xin lỗi vì đã có những nghi ngờ đối với chị và sẽ xóa status trước để tránh gây thêm tổn thương cho chị. Nếu chị cần bất kể sự giúp đỡ nào đừng ngại liên lạc với tôi. Là mẹ của một bé nhỏ, tôi hiểu rằng hành trình phía trước của chị không chỉ là tìm lại công lý cho bé An, mà là sống khoẻ và mãnh liệt để chăm sóc và nuôi nấng cho bé em của An. Có vậy bé An mới yên tâm chị nhé"

Siêu mẫu Hà Anh lên tiếng xin lỗi, đính chính và gỡ bài viết liên quan đến mẹ ruột bé gái 8 tuổi bị bạo hành - Ảnh 3

Trước đó, trên trang cá nhân, Hà Anh bức xúc đặt câu hỏi về người mẹ trong câu chuyện thương tâm rằng: "Còn người mẹ đến giờ còn chưa lên tiếng, tôi cho rằng phải có uẩn khúc ở đâu đây. Liệu chị có bị người bố đe dọa tính mạng? Hay chị có hề biết được đứa con của mình bị bạo hành hay không cho đến lúc nhận tin dữ từ cháu?

Siêu mẫu Hà Anh lên tiếng xin lỗi, đính chính và gỡ bài viết liên quan đến mẹ ruột bé gái 8 tuổi bị bạo hành - Ảnh 4
Siêu mẫu Hà Anh lên tiếng xin lỗi, đính chính và gỡ bài viết liên quan đến mẹ ruột bé gái 8 tuổi bị bạo hành - Ảnh 5
Ảnh chụp màn hình

Ngay lập tức, chia sẻ của Hà Anh nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng. Đa số ý kiến đã phản đối siêu mẫu không nên dùng từ ngữ nặng nề để xát muối vào vết thương của người mẹ đang đau lòng vì mất con. Thậm chí, nhiều bình luận khác còn yêu cầu Hà Anh xóa bài. Song Hà Anh vẫn cho biết chỉ làm việc đó khi mẹ bé gái liên lạc, nhắn tin trực tiếp với cô.

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