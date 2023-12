Cụ thể, siêu mẫu Hà Anh viết: “Trong 2 ngày nay tôi tìm đọc thêm những thông tin về hành trình của mẹ bé khi bị tách rời khỏi bé, thấy chị thật đáng thương khi cảm thấy bất lực khi không giúp được con. Là người mẹ, tôi tin chắc chị đã và sẽ luôn bị dằn vặt bởi điều này. Tôi đã từng đặt những câu hỏi hoài nghi về việc vì sao người mẹ lại không thể đến tìm con, hay can thiệp người bố, nhưng đọc bài viết mới nhất trên kênh 14 thì thấy rằng hai con người kia (bố ruột và người tình - PV) thực sự thủ đoạn và mất hết nhân tính”.

Ảnh chụp màn hình

Hà Anh xin lỗi và cho biết nếu mẹ bé liên lạc cần giúp đỡ, cô sẽ giúp đỡ hết mình để tìm lại công bằng cho bé: “Tôi chân thành chia buồn với chị và xin lỗi vì đã có những nghi ngờ đối với chị và sẽ xóa status trước để tránh gây thêm tổn thương cho chị. Nếu chị cần bất kể sự giúp đỡ nào đừng ngại liên lạc với tôi. Là mẹ của một bé nhỏ, tôi hiểu rằng hành trình phía trước của chị không chỉ là tìm lại công lý cho bé An, mà là sống khoẻ và mãnh liệt để chăm sóc và nuôi nấng cho bé em của An. Có vậy bé An mới yên tâm chị nhé"