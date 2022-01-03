Cát Phượng hào hứng trở lại showbiz, bác sĩ khuyên một câu gây SỐC, vô tình tiết lộ tình trạng sức khỏe đáng lo ngại hậu đột quỵ

Hậu trường 03/01/2022 08:30

Mới đây, Cát Phượng đã có những chia sẻ về việc bản thân vẫn chưa hoàn toàn hồi phục sau lần điều trị trước và bác sĩ cũng khuyên cô không nên vận động mạnh để tránh gây tổn thương đến cơ thể sau lần đột quỵ đến mức phải nhập viện.

Thời gian qua, nữ diễn viên hài Cát Phượng thông báo phải nhập viện điều trị bệnh khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng. Cụ thể, ngày 21/11, trên trang cá nhân, nữ diễn viên chia sẻ hình ảnh cô nằm viện và chia sẻ:

"Cố gắng hết sức để viết vài dòng này… Cát chưa kịp uống ly nước, cố gắng tươi tươi chụp hình với em nó xong tay chân Cát lạnh hết, tay run, đổ mồ hôi lạnh, chân run, đầu quay nặng nề, đau đầu, đau phiá sau ót, đau luôn bao tử và muốn nôn. Cố gắng chụp với em nó tấm hình xong mình nói: Chị nhập viện thôi. Cả tuần nay rồi, chị gồng hết nổi rồi. Trên xe đến bệnh viện Cát nôn xanh mặt đắng họng. Đưa thẳng vào cấp cứu".

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Hình ảnh nữ diễn viên tại thời điểm nhập viện vì đột quỵ - Ảnh: FBNV

 

Những ngày tiếp theo, Cát Phượng cũng liên tục đăng ảnh, cập nhật tình hình của bản thân khi điều trị tại bệnh viện. Và mới đây, tối 29/11, nữ diễn viên đã chia sẻ bài viết mới và cho biết bản thân đã khỏe lại. Cát Phượng viết: "Dạ, em báo cáo toàn xã hội, những ai yêu thương mến thích em. Em hôm nay khoẻ rồi ạ. Em ăn như heo, em ngủ thì vẫn còn chập chờn xíu. Cát cảm ơn + cảm kích = biết ơn rất nhiều đến những fans và những anh chị em đồng nghiệp quan tâm Cát, luôn nhắn tin hỏi thăm sức khoẻ của Cát ạ. Cát cảm ơn nhiều ạ".

Mới đây nhất nữ nghệ sĩ đã phải gửi lời xin lỗi đến BTC cũng như toàn bộ ekip một chương trình vì không thể tham gia do tình trạng sức khỏe không cho phép. Cô chia sẻ về việc bản thân vẫn chưa hoàn toàn hồi phục sau lần điều trị trước và bác sĩ cũng khuyên cô không nên vận động mạnh để tránh gây tổn thương đến cơ thể sau lần đột quỵ đến mức phải nhập viện.

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Bài đăng của Cát Phượng - Ảnh chụp màn hình

Trên trang cá nhân, cô bộc bạch: "Cát làm những chuyện ngược dòng không à, nhưng kệ đi, lâu lâu xuất hiện xíu dù ở lĩnh vực nào thì cũng là đứng trên sân khấu, 4, 5 năm nay Cát rất ít nhận show, show nào thích thì Cát mới nhận để khán giả thấy mình còn sống và sống vui - sống khỏe.

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Nữ diễn viên trong một show diễn mới nhất hôm 1/1 - Ảnh: FBNV

Gameshow Cát thích, Cát sẽ tham gia quay game nhưng do tiền đình của Cát chưa ổn định, bác sĩ không cho tham gia, bác sĩ giải thích phân tích thế này: 'Tiền đình của chị Cát chưa ổn, ít nhất tôi theo dõi 3 tháng nếu ổn tôi sẽ cho chị tham gia. Khi đấu boxing, chị có chắc là đối phương không đánh vào mặt, vào má, vào tai hay không.

Dù chị có đội nón bảo hộ, bảo hiểm đi nữa thì khi có 1 lực va vào mặt, vào má, vào tai, vào màng tang của chị cũng sẽ ảnh hưởng lớn nhỏ đến những mạch máu trong não. Những mạch máu đó sẽ loang ra và nếu chị hít thở để đưa oxy lên não không kịp thì những mạch máu đó cứ giãn và đứt, nguy hiểm đến tính mạng". diễn viên Cát Phượng chia sẻ thêm về lời khuyên của bác sĩ điều trị.

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Cát Phượng chăm chỉ luyện tập song sức khỏe hiện vẫn chưa cho phép cô tham gia gameshow hoạt động mạnh - Ảnh: FBNV

Hiện tại nữ diễn viên vẫn đang cố gắng lấy lại tinh thần, chăm chỉ luyện tâp sức khỏe hồi phục cơ thể sau khi nhập viện.Thời gian gần đây, mối quan hệ giữa Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn cũng có nhiều lời đồn đoán rạn nứt khiến fan hâm mộ của cặp đôi không khỏi lo lắng.

Cát Phượng 'sáng nắng chiều mưa': Mới khẳng định vẫn ổn, nay lại 'lấp lửng' chuyện 'toang tình' với Kiều Minh Tuấn?

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