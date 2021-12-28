Cát Phượng 'sáng nắng chiều mưa': Mới khẳng định vẫn ổn, nay lại 'lấp lửng' chuyện 'toang tình' với Kiều Minh Tuấn?

Hậu trường 28/12/2021 15:27

Thời gian gần đây Cát Phượng liên tục lộ hint đã toang với tình trẻ Kiều Minh Tuấn, song ngay sau đó lại lên tiếng "chối đây đẩy" khiến CĐM bị "xoay như chong chóng".

Thời gian gần đây, Cát Phượng liên tục đăng tải loạt trạng thái tâm trạng liên quan đến chuyện tình cảm làm rộ lên tin đồn đã đường ai nấy đi với Kiều Minh Tuấn. Thậm chí trước đó, khi cùng xuất hiện tại 1 sự kiện, cặp đôi lại không có màn tương tác nào, khác hẳn với việc "dính như sam" thời mới yêu. 

Mặc dù, sau mỗi lần lộ hint "toang tình", Cát Phượng đều lên tiếng bác bỏ, song sau đó vẫn tiếp tục buông lời "than vãn" trên MXH khiến CĐM ngán ngẩm, không rõ thực hư ra sao khi phía Kiều Minh Tuấn vẫn im lặng.  

Cat Phuong 1
Đến thời điểm hiện tại Kiều Minh Tuấn vẫn giữ im lặng - Ảnh: Internet

Đến sáng 28/12, Cát Phượng một lần nữa khiến dư luận "rối như tơ vò" khi có chia sẻ được cho là ẩn ý chia tay nam diễn viên Em Chưa 18.

Cụ thể, trên trang cá nhân, Cát Phượng đăng tải 2 tấm ảnh bản thân chưa và đã qua dùng app chỉnh sửa. Nữ diễn viên viết: "Sự lợi hại của app và không app. Nhưng Cát thích tấm không app nha. Cát thích chụp camera thường, sau đó vào chế độ chỉnh ánh sáng".

Cat Phuong 2
Bài đăng của Cát Phượng - Ảnh chụp màn hình

Trước lời chia sẻ của của Cát Phượng, một tài khoản mạng bình luận: "Chỉ cần đẹp trong mắt 1 người nào đó thôi là được nhỉ cô Cát?". 

Đáp lại, nữ diễn viên bất ngờ khẳng định: "Khổ nỗi không có người nào để chế đẹp trong mắt họ". 

Cat Phuong 3
Ảnh minh họa: Internet

Đây không phải là lần đầu tiên, Cát Phượng khiến fan hâm mộ lo lắng vì chuyện tình cảm. Trước đó, nữ diễn viên cũng nhiều lần bình luận qua lại với bạn bè và CĐM ngầm cho thấy đã tan vỡ.

Cat Phuong 4
Nhiều lần Cát Phượng lộ hint chia tay nhưng sau đó lại lên tiếng bác bỏ - Ảnh chụp màn hình

Đến hiện tại, không rõ mối quan hệ giữa cô Cát và Kiều Minh Tuấn ra sao song việc Cát Phượng liên tục mang chuyện "độc thân", rạn nứt ra để bông đùa liên tục cũng được cho là điều không nên, nếu chuyện tình cảm hiện tại vẫn đang thực sự ổn như trước đó cô xác nhận.

Cát Phượng lại 'lỡ miệng', xác nhận 'đang ế, tuyên bố 'không lấy chồng' dù trước đó mới khẳng định 'vẫn ổn' với Kiều Minh Tuấn

Cát Phượng lại 'lỡ miệng', xác nhận 'đang ế, tuyên bố 'không lấy chồng' dù trước đó mới khẳng định 'vẫn ổn' với Kiều Minh Tuấn

Mặc dù liên tục trả lời truyền thông, bác bỏ thông tin chia tay, song những màn tương tác với netizen trên MXH của Cát Phượng lại "tố cáo" mối quan hệ thực sự.

Xem thêm
Từ khóa:   Cát Phượng Kiều Minh Tuấn Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng chia tay

TIN MỚI NHẤT

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 8 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 38 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Tâm sự gia đình 1 giờ 8 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tâm sự 1 giờ 38 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Tâm sự Eva 2 giờ 8 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Tâm sự Eva 2 giờ 38 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 3 giờ 8 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?