Cát Phượng 'sáng nắng chiều mưa': Mới khẳng định vẫn ổn, nay lại 'lấp lửng' chuyện 'toang tình' với Kiều Minh Tuấn?

Thời gian gần đây Cát Phượng liên tục lộ hint đã toang với tình trẻ Kiều Minh Tuấn, song ngay sau đó lại lên tiếng "chối đây đẩy" khiến CĐM bị "xoay như chong chóng".

Thời gian gần đây, Cát Phượng liên tục đăng tải loạt trạng thái tâm trạng liên quan đến chuyện tình cảm làm rộ lên tin đồn đã đường ai nấy đi với Kiều Minh Tuấn. Thậm chí trước đó, khi cùng xuất hiện tại 1 sự kiện, cặp đôi lại không có màn tương tác nào, khác hẳn với việc "dính như sam" thời mới yêu. Mặc dù, sau mỗi lần lộ hint "toang tình", Cát Phượng đều lên tiếng bác bỏ, song sau đó vẫn tiếp tục buông lời "than vãn" trên MXH khiến CĐM ngán ngẩm, không rõ thực hư ra sao khi phía Kiều Minh Tuấn vẫn im lặng.

Đến thời điểm hiện tại Kiều Minh Tuấn vẫn giữ im lặng - Ảnh: Internet Đến sáng 28/12, Cát Phượng một lần nữa khiến dư luận "rối như tơ vò" khi có chia sẻ được cho là ẩn ý chia tay nam diễn viên Em Chưa 18. Cụ thể, trên trang cá nhân, Cát Phượng đăng tải 2 tấm ảnh bản thân chưa và đã qua dùng app chỉnh sửa. Nữ diễn viên viết: "Sự lợi hại của app và không app. Nhưng Cát thích tấm không app nha. Cát thích chụp camera thường, sau đó vào chế độ chỉnh ánh sáng".

Bài đăng của Cát Phượng - Ảnh chụp màn hình Trước lời chia sẻ của của Cát Phượng, một tài khoản mạng bình luận: "Chỉ cần đẹp trong mắt 1 người nào đó thôi là được nhỉ cô Cát?". Đáp lại, nữ diễn viên bất ngờ khẳng định: "Khổ nỗi không có người nào để chế đẹp trong mắt họ". Ảnh minh họa: Internet Đây không phải là lần đầu tiên, Cát Phượng khiến fan hâm mộ lo lắng vì chuyện tình cảm. Trước đó, nữ diễn viên cũng nhiều lần bình luận qua lại với bạn bè và CĐM ngầm cho thấy đã tan vỡ. Nhiều lần Cát Phượng lộ hint chia tay nhưng sau đó lại lên tiếng bác bỏ - Ảnh chụp màn hình Đến hiện tại, không rõ mối quan hệ giữa cô Cát và Kiều Minh Tuấn ra sao song việc Cát Phượng liên tục mang chuyện "độc thân", rạn nứt ra để bông đùa liên tục cũng được cho là điều không nên, nếu chuyện tình cảm hiện tại vẫn đang thực sự ổn như trước đó cô xác nhận.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cat-phuong-sang-nang-chieu-mua-moi-khang-dinh-van-on-nay-lai-lap-lung-chuyen-toang-tinh-voi-kieu-minh-tuan-443495.html