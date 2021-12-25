Mặc dù liên tục trả lời truyền thông, bác bỏ thông tin nói trên, song những màn tương tác với netizen trên MXH của Cát Phượng lại "tố cáo" mối quan hệ thực sự.

Thời gian gần đây, nữ diễn viên Cát Phượng liên tục đăng tải loạt trạng thái tâm trạng liên quan đến chuyện tình cảm, song chưa một lần nhắc đến tình trẻ. Về phía nam diễn viên Em Chưa 18 không có bất cứ chia sẻ nào về chuyện tình yêu. Thậm chí trước đó, khi cùng xuất hiện tại 1 sự kiện, cặp đôi lại không có màn tương tác nào, khác hẳn với việc "dính như sam" thời mới yêu. Chính những điều này đã làm dấy lên tin cả hai đã "đường ai nấy đi" sau thời gian bên nhau.

"Chúc tất cả mọi người đêm Giáng Sinh an lành, hạnh phúc ạ. Ai có chồng, có vợ hãy yêu thương nhau nhiều hơn nhé. Ai đang yêu sẽ cùng nắm tay nhau đi đến đoạn đường cuối cùng nghen. Luôn yêu thương nhau nghen", nữ diễn viên bày tỏ.

Bài đăng mới nhất của Cát Phượng - Ảnh chụp màn hình

Tuy nhiên, ở phần bình luận màn tương tác của cô và một tài khoản khiến CĐM chú ý. Khi được đối phương ngỏ ý yêu đương, xin cưới, sao nữ nói mình "đang rất ế"và tuyên bố "không lấy chồng".

Bình luận của nữ diễn viên - Ảnh chụp màn hình

Điều này đã khiến không ít netizen đặt ra câu hỏi lớn về mối quan hệ thực sự của cặp đôi "chị em" Cát Phượng - Kiều Minh Tuấn.

Nhiều người cho rằng lời lẽ của Cát Phượng như ngầm cho thấy cô đã chia tay Kiều Minh Tuấn. Song cũng có ý kiến hoài nghi nữ diễn viên chỉ đang bông đùa với tài khoản mạng kia vì qua màn tương tác có thể thấy cả 2 khá thân thiết.

Tuy nhiên, việc Cát Phượng liên tục mang chuyện "độc thân", rạn nứt ra để bông đùa liên tục cũng được cho là điều không nên, nếu chuyện tình cảm hiện tại vẫn đang thực sự ổn như trước đó cô xác nhận.